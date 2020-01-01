Подарок из нулевых: Как носить главный символ стиля R&B

Бандана приходит на замену панамам, косынкам, и становится главным объектом желания.

Платок, повязанный в “разбойничьем” стиле, летом 2020 становится не просто мимолетным трендом, а главным сезонным украшением. Если вы планировали обойтись привычными соломенными шляпками, актуальными еще в прошлом году панамами, то стоит пересмотреть текущие фэшн-рейтинги. Объемные обручи в стиле Prada, которые настолько понравились нашим модницам, что они до сих пор продолжают их носить, летом 2020 лучше даже не доставать на белый свет. Несмотря на то, сколько денег вы выложили за, возможно, даже дизайнерский аксессуар, осудить вас за использования устаревших тенденций все равно могут с легкостью. Для того, чтобы не попасть впросак, но и выбрать идеальный летний аксессуар, предлагаем углубиться в культуру, популярную в начале 2000-х - так называемый, стиль ар-н-би. Бандана считалась традиционным символом некогда популярной музыкальной эстетики, которую носили все начиная с Бейонсе и заканчивая Шакирой. Ivona рассказывает, с чем и как носить актуальный аксессуар летом 2020.

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От того, какую именно расцветку банданы вы выбираете, зависит и образ, который в итоге должен у вас получится. Нельзя использовать классический принт пейсли в паре с романтическим аутфитом, и надеяться, что вы создадите лук, который имеет хоть что-то общее с современными фэшн-правилами. Однотонное платье с милым воротничком и перфорациями будет выглядеть особенно стильно в компании с яркой банданой. Пусть головной убор станет главным цветовым пятном - все внимание на ключевой аксессуар лета 2020.

Как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану pinterest

Если вы желаете рискнуть, и попробовать включить бандану в образы с четкой деловой характеристикой, то вам потребуется более нежная и спокойная расцветка головного аксессуара. Например, оттенок, схожий с тоном ваших волос, не будет сбивать с толку, выделяться, а лишь безошибочно дополнит офисный аутфит. Оставьте несколько прядей выпущенными у лица, а волосы распущенными и свободными. Белые джинсы + укороченный блейзер преобразятся в мгновение, превратившись в одну из самых стильных комбинаций лета 2020.

Как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану pinterest

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Если вы хотите не просто включить бандану в ваш летний образ, а грамотно “внедрить” ее в сюжетное повествование вашего лука, то потребуется аксессуар, который будет перекликаться с головным убором. Одинаковая расцветка или принт - самый простой способ, объяснить появление неожиданного головного убора в вашем аутфите. Тогда и белые палаццо в компании с удлиненным жакетом будут смотреться логично вместе с наследием 2000-х.

Как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану pinterest

Под стиль сафари бандана подходит абсолютно логично, беспроигрышно и правильно. Она будто была создана для образов в оттенках пустыни, из натуральных тканей, комфортных и универсальных. Комбинезон в стиле рабочей униформы летом 2020 также популярен, как и головной убор, который становится его разумным дополнением. Оттенки украшения выбирайте природные и лаконичные, а чтобы верно, завершить историю, дополните комбинезон поясом в тон головному убору.

Как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану pinterest

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Еще одна стилистика, которая может “ожить” с помощью банданы - эпоха 1970-х. Посмотрите архивные снимки Глории Стайнем, Роми Шнайдер и Джейн Биркин - поучитесь правилам бохошика у главных звезд эпохи расслабленности и кэжуала. Джинсы-клеш, яркая рубашка с принтом, а также шелковая бандана, перекликающаяся в оттенках с цветовым фоном образа - беспроигрышная комбинация для тех, кто стесняется проявлять фэшн-инициативу.

Как носить главный аксессуар лета 2020 - бандану pinterest

Бандана обладает особым характером - ярким, дерзким, смелым и необузданным. В нулевых она здорово смотрелась в паре с джинсами с заниженной талией и топиком, выставляющим пупок на всеобщее обозрение. Ее носили и юные сестры Олсен, еще только пробивающие путь к модному Олимпу, и звезда первого эшелона - Бритни Спирс, и Кристина Агилера, с постеров, которые висели в наших комнатах. Летом 2020 предлагаем забыть о не таком уж легендарном наследии банданы, увлекая ее в мир новых фэшн-задач и правил. Яркий головной убор может стать гармоничным дополнением романтического образа, но также легко сумеет разнообразить любой кэжуальный лук лишь одним своим появлением. Деловой костюм или униформа в стиле сафари - в новом сезоне бандана придется ко двору абсолютно в любой интерпретации.

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