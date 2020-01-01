Идеальный фасон: Правила выбора лучшего костюма

Как не ошибиться с выбором с идеального брючного образа.

Брючный костюм стал новой униформой всех самых отпетых и настойчивых модниц главных столиц моды. Вся остальная одежда кажется слишком унылой и обыденной на фоне стильных комплектов, тогда как простая комбинация штанов и пиджака/блейзера может одно временно стать и луком для насыщенного рабочего дня, и романтического свидания, и даже торжественного мероприятия. Костюм легко превратить в манящий и кокетливый, если отказаться от дополняющих его блуз и футболок, а также просто сделать ключевым аутфитом вечеринки, если украсить его массивными и привлекающими внимание аксессуарами.

Читай также: Модное утепление: Как стильно носить кардиган в дождливый день

Звездные красавицы, ключевые игроки мира моды, фэшн-блогеры - все пополнили свои гардеробы яркими (или вполне базовыми) брючными костюмами. Если вы все еще не можете похвастать наличием в вашем фэшн-арсенале пары-тройки модных комплектов, то призываем вас поскорее восполнить проблемы фэшн-образования. Вот только для того, чтобы ваш образ выглядел законченно и гармонично, вам следует усвоить несколько ключевых правил выбора роскошного костюма. Ivona раскрывает ТОП-3 главных ошибки, которые могут вас сбить с толку при выборе идеальной фэшн-униформы.

Двубортная застежка сейчас как никогда в тренде, поэтому все модницы спешат покупать брючные костюмы, оснащенные именно таким типом декора. Вот только подобный нюанс может с легкостью увеличить вашу фигуру - сделать ее шире. Конечно, если по задумке вы и планировали, добавить габаритов торсу, то ничего страшного в этом нет. Тогда вам нужно просто выбрать максимально облегающие брюки, которые будут подчеркивать стройность ног. Можете пойти от обратно и замиксовать широкий пиджак с роскошными палаццо - так вы соедините образ в одно целое. А вот, если к подобному верху выбирать брюки средней степени облегания, то может создастся впечатление, то блейзер вам просто велик по размеру.

Модный брючный костюм на лето 2020 pinterest

Модный брючный костюм на лето 2020 pinterest

Читай также: Короткий разговор: ТОП-8 способов стильно носить кроп-топ летом 2020

Даже, если вам кажется, что вы выбрали идеальный брючный костюм с правильными силуэтными пропорциями, на всякий случай удостоверьтесь, что все его составляющие обладают каноническими чертами. Неправильная длина рукава может разрушить все ваши старания по выбору идеального комплекта. Как правило, рукав должен заканчиваться на уровне косточки запястья, демонстрируя таким образом кисть и выстраивая правильные пропорции. Если хотите зрительно добавить несколько сантиметров роста, выбирайте пиджаки с укороченным рукавом. Если же вы поленились подобрать лучше сидящий блейзер, не удивляйтесь, если рукава, закрывающие костяшки пальцев, в сочетании со свободным покроем будут делать ваш образ тяжелее и гораздо ниже ростом.

Модный брючный костюм на лето 2020 pinterest

Модный брючный костюм на лето 2020 pinterest

Читай также: Опасная мода: ТОП-7 моделей брюк и джинсов, которые полнят

Наиболее модные брюки на данный момент - широкие палаццо, которые принято носить с обувью на каблуке, полностью закрывая ее. Вот только подобная комбинация - не самый лучший выбор для низкорослых девушек. Конечно, это не означает, что вам и вовсе нужно забыть о приобретении модной униформы. Просто выбирать длину брюк стоит с чуть большей щепетильностью. Если штаны лишь немного заслоняют туфли на каблуке, не доходя до пола — это может даже сделать вас немного выше. Но если же вы решили сочетать удлиненный пиджак с брюками, буквально волочащимися за вами, то можно легко создать впечатление, что вы отняли этот самый образ у какой-нибудь красотки гораздо выше ростом.

Модный брючный костюм на лето 2020 pinterest

Модный брючный костюм на лето 2020 pinterest

Как вы могли понять, существуют детали даже в самых дорогих и люксовых брючных костюмах, которые могут испортить ваш имидж сходу. Для того, чтобы подобрать идеальный комплект, вам следует усвоить всего несколько ключевых правил, которые пригодятся вам при выборе личной фэшн-униформы. Если подойти к вопросу недостаточно серьезно, повестись на яркий принт или любимый оттенок, легко можно выпустить из внимания недостатки силуэта или фактуры, которые смогут с легкостью изменить пропорции вашей фигуры. И явно не в лучшую сторону.

Раннее мы писали о том, как выбрать идеальное платье в горошек на лето 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram