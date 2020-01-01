Розовый фламинго: С чем миксовать любимый цвет модниц

Baby pink, bubble gum и пурпурный - как носить один из самых трендовых оттенков весенне-летнего сезона 2020.

Весенне-летний сезон 2020 подготовил для поклонников модной индустрии неожиданное, но долгожданное возвращение. Оттенок, который традиционно ассоциировался с инфантильностью, глупыми блондинками и кокетливостью, перестал быть таким однозначным. Теперь розовый приобрел не только внушительную оттеночную гамму, но и более интеллектуальные коннотации. Хоть малиновый сорбет, а хоть и фуксия являются признаком фэшн-развития - никак не приземленности. Забудьте об оттенке “пыльной розы” - бал правит настоящий, сочный розовый без примесей. Впрочем, дизайнеры трактуют тренд достаточно неоднозначно, позволяя себе играться и с электрическими оттенками, и мягкими - пастельными. Единственное, в чем они однозначны, так это в том, что розовый весной 2020 должен стать главным героем стритстайл-хроник. Ivona рассказывает, с чем нужно миксовать яркий и вдохновляющий тон.

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Монохром

В первую очередь мы обязаны вам рассказать, как создать образ в стиле total-look, главным героем которого заслуженного станет розовый цвет. Монохромность, по-настоящему стильная и актуальная, достигается не путем сочетания однотонных вещей, а благодаря грамотному смешению различных оттенков. Так, в вашем образе обязательно должны присутствовать цвета, хотя бы на несколько тонов отличающиеся друг от друга. Вы как художник, который вымешивает краски, должны понимать, сколько сочетаний планируете использовать в вашем многообещающем луке.

Розовый монохром Pinterest

Розовый + красный

Неожиданный цветовой феномен, который многих может заставить сомневаться в нашей фэшн-авторитетности. Впрочем, именно сочетание розового и красного главные мировые фэшионисты находят самым вдохновляющим в весенне-летнем сезоне 2020. Акцент в виде алой сумочки, милые “кровавые” рукава на платье цвета фуксии, и вот перед вами уже обязательный к использованию стильный микс.

Розовый + красный Pinterest

Розовый + бискайский зеленый

Для того, чтобы сработала комбинация аквамаринового зеленого и нежного пастельно-розового, вам обязательно нужно “поиграться” с фактурами. Велюр и нежный шифон, шерсть и атлас, жаккард и органза - чем более нестандартными будут ваши миксы, тем более интересным будет казаться необычное сочетание оттенков. Весна 2020 еще позволяет носить милые теплые свитера, поэтому поскорее внедряйте в вашу жизнь стильный прием, пока зной не стал главным властелином вашего гардероба.

Розовый + бискайский зеленый Pinterest

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Розовый + оранжевый

Традиционно все оттенки желтого здорово смотрятся в паре с розовым. Весенне-летний сезон 2020 предлагаем начать с самого позитивного и энергичного сочетания. Канареечный цвет и неоновая фуксия выглядят вместе как старые боевые товарищи, встретившиеся после долгих лет разлуки. Не стоит усложнять микс сложноподчиненными структурами. В данном случае лучше обойтись минимум - футболки с рукавами-буфами и велюровыми брюк в стиле “бохо” будет достаточно.

Розовый + канареечный Pinterest

Розовый + белый

Классическое сочетание, до которого смогут с легкостью додуматься даже самые непросвещенные в тонкостях фэшн-индустрии люди. Белый и розовый - чем может быть проще и понятнее? Если вы выбираете нежные пастельные оттенки, то лучше их использовать в будуарной стилистике. А вот более “острые” и яркие цвета будут здорово выглядеть в рамках делового образа на каждый день.

Розовый + белый Pinterest

Розовый + синий

Скульптурный крой лучше всего смотрится в паре с электрическими оттенками. Именно так достигается абсолютная фэшн-гармония. Ярко-розовый оттенок любимой фуксии выглядит здорово в компании с самым главным цветом 2020 года - классическим синим. К подобному миксу даже и добавить больше нечего - стильно, круто и невероятно актуально.

Розовый + синий Pinterest

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Розовый + фиалковый

И, наконец, мы достигли самой точки кипения. Весенне-летний сезон 2020 объявил новый трендовый оттенок в категории “глэм”, и стал им нежный фиалковый. Теперь модницы, предпочитающие демонстрировать свой статус, выбирают именно его. Розовый же перешел в раздел сезонных трендов, заявляя о своей серьезности и продуманности. Но микс двух самых концептуальных цветов весной 2020 обязательно принесет вам модные дивиденды - не упустите свой шанс.

Розовый + фиалковый Pinterest

Носить розовый цвет нужно уметь, ведь он достаточно коварен, чего не видно на первый взгляд. Вы же не рискнете надевать шпильки, если не уверены, что сможете пройти в них хотя бы до такси? Так и с оттенками фуксии нужно быть максимально осторожными - некоторые миксы этого тона с другими цветами могут открыть вам дорогу в фэшн-преисподнюю. Весенне-летний сезон 2020 должен вам доказать, что розовый не так однозначен, как может сперва показаться. Конечно, некая доля инфантильности и ветрености в нем останутся навсегда, но еще он невероятно милый, сильный и, чем черт не шутит, феминистически настроенный цвет.

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