Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Не теряем времени: ТОП-7 вещей, которые можно купить со скидкой

Комментариев: 0
Пополняем летний трендовый гардероб без потерь для бюджета.
Тренды весенне-летних распродаж 2020
Тренды весенне-летних распродаж 2020
Pinterest

Какую же женщину не прельщает идея приобрести что-то выгодное, по скидке, а еще лучше за минимально возможную цену. Как вы сами понимаете, в разгар весенне-летнего сезона, ошеломительных финальных распродаж никто из производителей нам предоставить не может, но вот милые и очень приятные акции - легко. Пока неизвестно, как именно сложится для нас теплая часть 2020 года, но хочется надеяться, что нам удастся пощеголять в трендовых образах хотя бы под конец лета. С учетом этого, а также в качестве перестраховки на осеннюю модную пору предлагаем присмотреть несколько вещичек, которые уже сейчас можно приобрести по приятным ценам. Магазины масс-маркета предлагают незапланированные сезонные распродажи, а Ivona, не теряя времени, рекомендует, что именно нужно купить на любимых sales.   

Читай также: Неудобный микс: ТОП-5 сочетаний в одежде, о которых нужно забыть

  • Мини-платье с воланами 

Маленькое черное платье - обязательный элемент гардероба всякой элегантной женщины. Идеальное МЧП должно быть простым, лаконичным, но обязательно обладать некой “изюминкой”. В весенне-летнем сезоне 2020 традиционное платье приобретает весьма замысловатый модный нюанс. Воланы и рюши - самый актуальный декор, который легко приобщить к концепции базового женственного набора вещей.  

Было - 1799 грн, стало - 899 грн, Zara
Было - 1799 грн, стало - 899 грн, Zara
zara.com

  • Джинсовая юбка 

Уверены, вы помните, что в весенне-летнем сезоне 2020 модные джинсовые юбки обладают всеми характеристиками типичной вещи-фаворитки девочки-бунтарки. Она должна быть короткой, слегка неопрятной и нарочито дерзкой. Мини-вариант из светлого денима с необработанным краем как нельзя лучше подходит под заявленные фэшн-стандарты. И, кстати, она послужит вам точно не один сезон, ведь джинс всегда остается в моде.  

Было - 799 грн, стало - 479 грн, Bershka
Было - 799 грн, стало - 479 грн, Bershka
bershka.com

  • Джинсы бойфренда 

Если уж и говорить о самом обязательном изделии женского гардероба, то первыми в голову приходят определенно джинсы. Вас не должно смущать то, что магазины по-прежнему полнятся всевозможными моделями “скинни”. Это всего лишь маркетинговый ход масс-маркета, который не имеет ничего общего с модой. Если хотите купить стильные джинсы на распродаже, то обратите внимание на маскулинные “бойфренды”. Свободные, расслабленные - они как нельзя лучше подчеркнут вашу хрупкость, а особенно в тандеме с облегающим топом в бельевом или викторианском стиле.  

Было - 1099 грн, стало - 599 грн, Reserved
Было - 1099 грн, стало - 599 грн, Reserved
reserved.com

Читай также: День рождения Мелании Трамп: секреты стиля первой леди США

  • Кроссовки для бега 

Мы не раз говорили вам о том, что в качестве главных кроссовок весенне-летнего сезона 2020 дизайнеры видят лишь обувь для бега. Спортивная, удобная, универсальная и лаконичная - конечно, она может быть и не лишена ярких деталей. Ягодные оттенки и классическая форма - обязательно купите на неожиданной распродаже подобную модель, если хотите сделать выгодное фэшн-вложение. 

Было - 1199 грн, стало - 599 грн, Stradivarius
Было - 1199 грн, стало - 599 грн, Stradivarius
stradivarius.com

  • Комбинезон 

Берем пример с Джиджи Хадид, и пытаемся внедрить в нашу жизнь забытые, но такие крутые комбинезоны. Не предлагаем вам покупать вариант из денима, потому что он кажется уж слишком предсказуемым. Лучше обратите внимание на полосатый комбинезон, который еще и выполняет работу по визуальному стройнению фигуры. Если надеть к подобному образу босоножки на шпильках, то вы и вовсе будете казаться богиней, сошедшей с обложки глянца. 

Sinsay, 499 грн
Sinsay, 499 грн
sinsay.com

  • Гольф 

Думаем, что вы уже свыклись с мыслью о том, что водолазки завоевали титул микротренда. Подобные кофты продолжают считаться актуальным трендом даже в весенне-летнем сезоне 2020. Носите их в паре с любым низом “оверсайз”, а также не забывайте о том, что гольфы очень удачно смотрятся в качестве элемента делового лука. Белая водолазка - универсальный тренд, который найдет место в гардеробе только истинной модницы. 

Было - 499 грн, стало - 299 грн, Mohito
Было - 499 грн, стало - 299 грн, Mohito
mohito.com

Читай также: Обязательный набор: Без каких трендов лето 2020 для вас не начнется

  • Мягкая сумка 

Мы обожаем уютные, мягкие сумки-пельмени от Bottega Veneta, но серьезно сомневаемся в их комфорте. Конечно, дамы, которые привыкли лишь ходить из одного ресторана в другой, с легкостью выдержат целый день с подобным аксессуаром в руках. Более же занятым женщинам придется выбирать другую форму, хоть и с актуальной “мягкотелостью”. Так, “пухлый” тоут ярко-алого оттенка - определенно самое выгодное приобретение по скидке, которое вы просто не имеете права игнорировать.  

Было - 899 грн, стало - 449 грн, Zara
Было - 899 грн, стало - 449 грн, Zara
zara.com

Несомненный плюс приобретения любой вещи из нашего списка в том, что даже в осеннем сезоне она будет смотреться уместно. Все заявленные тренды обладают достаточно “ровным” темпераментом, что характеризует их как отличных базовых элементов стиля. Вещи из денима, лаконичные кофты, классическое МЧП и даже яркая удобная сумка - все то, без чего не может обойтись любая уважающая себя женщина вне зависимости от развития модной картины общества. Используем внезапные щедроты масс-маркета с умом - покупаем только те тренды, которые останутся актуальными в любом случае.  

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 “фишек” стиля Джиджи Хадид делают ее имидж настолько популярным. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: мода 2020, распродажа, что носить летом, модные тренды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь