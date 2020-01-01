Не теряем времени: ТОП-7 вещей, которые можно купить со скидкой

Пополняем летний трендовый гардероб без потерь для бюджета.

Какую же женщину не прельщает идея приобрести что-то выгодное, по скидке, а еще лучше за минимально возможную цену. Как вы сами понимаете, в разгар весенне-летнего сезона, ошеломительных финальных распродаж никто из производителей нам предоставить не может, но вот милые и очень приятные акции - легко. Пока неизвестно, как именно сложится для нас теплая часть 2020 года, но хочется надеяться, что нам удастся пощеголять в трендовых образах хотя бы под конец лета. С учетом этого, а также в качестве перестраховки на осеннюю модную пору предлагаем присмотреть несколько вещичек, которые уже сейчас можно приобрести по приятным ценам. Магазины масс-маркета предлагают незапланированные сезонные распродажи, а Ivona, не теряя времени, рекомендует, что именно нужно купить на любимых sales.

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Мини-платье с воланами

Маленькое черное платье - обязательный элемент гардероба всякой элегантной женщины. Идеальное МЧП должно быть простым, лаконичным, но обязательно обладать некой “изюминкой”. В весенне-летнем сезоне 2020 традиционное платье приобретает весьма замысловатый модный нюанс. Воланы и рюши - самый актуальный декор, который легко приобщить к концепции базового женственного набора вещей.

Было - 1799 грн, стало - 899 грн, Zara zara.com

Джинсовая юбка

Уверены, вы помните, что в весенне-летнем сезоне 2020 модные джинсовые юбки обладают всеми характеристиками типичной вещи-фаворитки девочки-бунтарки. Она должна быть короткой, слегка неопрятной и нарочито дерзкой. Мини-вариант из светлого денима с необработанным краем как нельзя лучше подходит под заявленные фэшн-стандарты. И, кстати, она послужит вам точно не один сезон, ведь джинс всегда остается в моде.

Было - 799 грн, стало - 479 грн, Bershka bershka.com

Джинсы бойфренда

Если уж и говорить о самом обязательном изделии женского гардероба, то первыми в голову приходят определенно джинсы. Вас не должно смущать то, что магазины по-прежнему полнятся всевозможными моделями “скинни”. Это всего лишь маркетинговый ход масс-маркета, который не имеет ничего общего с модой. Если хотите купить стильные джинсы на распродаже, то обратите внимание на маскулинные “бойфренды”. Свободные, расслабленные - они как нельзя лучше подчеркнут вашу хрупкость, а особенно в тандеме с облегающим топом в бельевом или викторианском стиле.

Было - 1099 грн, стало - 599 грн, Reserved reserved.com

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Кроссовки для бега

Мы не раз говорили вам о том, что в качестве главных кроссовок весенне-летнего сезона 2020 дизайнеры видят лишь обувь для бега. Спортивная, удобная, универсальная и лаконичная - конечно, она может быть и не лишена ярких деталей. Ягодные оттенки и классическая форма - обязательно купите на неожиданной распродаже подобную модель, если хотите сделать выгодное фэшн-вложение.

Было - 1199 грн, стало - 599 грн, Stradivarius stradivarius.com

Комбинезон

Берем пример с Джиджи Хадид, и пытаемся внедрить в нашу жизнь забытые, но такие крутые комбинезоны. Не предлагаем вам покупать вариант из денима, потому что он кажется уж слишком предсказуемым. Лучше обратите внимание на полосатый комбинезон, который еще и выполняет работу по визуальному стройнению фигуры. Если надеть к подобному образу босоножки на шпильках, то вы и вовсе будете казаться богиней, сошедшей с обложки глянца.

Sinsay, 499 грн sinsay.com

Гольф

Думаем, что вы уже свыклись с мыслью о том, что водолазки завоевали титул микротренда. Подобные кофты продолжают считаться актуальным трендом даже в весенне-летнем сезоне 2020. Носите их в паре с любым низом “оверсайз”, а также не забывайте о том, что гольфы очень удачно смотрятся в качестве элемента делового лука. Белая водолазка - универсальный тренд, который найдет место в гардеробе только истинной модницы.

Было - 499 грн, стало - 299 грн, Mohito mohito.com

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Мягкая сумка

Мы обожаем уютные, мягкие сумки-пельмени от Bottega Veneta, но серьезно сомневаемся в их комфорте. Конечно, дамы, которые привыкли лишь ходить из одного ресторана в другой, с легкостью выдержат целый день с подобным аксессуаром в руках. Более же занятым женщинам придется выбирать другую форму, хоть и с актуальной “мягкотелостью”. Так, “пухлый” тоут ярко-алого оттенка - определенно самое выгодное приобретение по скидке, которое вы просто не имеете права игнорировать.

Было - 899 грн, стало - 449 грн, Zara zara.com

Несомненный плюс приобретения любой вещи из нашего списка в том, что даже в осеннем сезоне она будет смотреться уместно. Все заявленные тренды обладают достаточно “ровным” темпераментом, что характеризует их как отличных базовых элементов стиля. Вещи из денима, лаконичные кофты, классическое МЧП и даже яркая удобная сумка - все то, без чего не может обойтись любая уважающая себя женщина вне зависимости от развития модной картины общества. Используем внезапные щедроты масс-маркета с умом - покупаем только те тренды, которые останутся актуальными в любом случае.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 “фишек” стиля Джиджи Хадид делают ее имидж настолько популярным.

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