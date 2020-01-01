Ведьмин секрет: Эволюция стиля и имиджа Эммы Уотсон

Тернистый путь британки - от образа подруги Гарри Поттера до посла доброй воли ООН.

Для многих она навсегда останется самой блестящей волшебницей своего возраста, но другие знают Эмму Уотсон не только как исполнительницу роли Гермионы Грейнджер, но и отличную актрису. Она прекрасно справляется не только с заклинаниями, но и с силой настоящей любви. Британка предпочитает сниматься лишь в исключительных фильмах, которые после становятся настоящими “изюминками” кинематографа. “Красавица и чудовище”, “Ной”, “Колония Дигнидад” и наконец “Маленькие женщины” - Эмма умеет выбирать сценарии, с помощью которых можно легко увековечить свое имя. Кроме блистательной актерской карьеры Уотсон может похвастать и отменной работой в ООН. В 2014 году она стала послом доброй воли, а также запустила кампанию HeForShe. Кроме того, Эмме без особых усилий удается поддерживать титул одной из самых модных женщин Великобритании. 15 апреля великолепной актрисе исполняется 30 лет, и по такому случаю Ivona вспоминает, как менялся ее стиль - от скромницы Грейнджер до уверенной в себе женщины-политика.

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Не будем забывать о том, что за свою 30-летнюю жизнь 21 год она провела под пристальным вниманием поклонников и папарацци. В 9 лет она была утверждена на роль Гермионы Грейнджер, поэтому за ее плечами больше шести десятков выходов на красные дорожки. Эмма часто экспериментировала со своим внешним видом. Некоторые из них были более удачными, а вот ультракороткая стрижка и минималистичная челка многим послужила примером того, как нельзя менять имидж. Но даже подобные “выходки” от Эммы вы воспринимали с благосклонностью - она заслужила немного свободы действия после съемок в легендарной саге. Сейчас актриса и посол доброй воли ООН-Женщины остепенилась, осознав, что длинные волосы оттенка корицы и легкая асимметрия - ее самый выгодный образ.

Эволюция стиля Эммы Уотсон pinterest

Эволюция стиля Эммы Уотсон pinterest

Эволюция стиля Эммы Уотсон pinterest

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И если внешние преображения Эммы Уотсон многих повергли в шок, то стиль волшебницы всегда оставался максимально выдержанным. Даже в детстве она выглядела как собственная копия из “Гарри Поттера” - прилежная, милая, скромная, но невероятно энергичная. Платья Chanel Эмма Уотсон носит с 17 лет, но также обожает британских дизайнеров по главе с Burberry. С последним актриса даже заключила контракт, снявшись в нескольких рекламных кампаниях. В Эмме всегда чувствовался легкий декадентский шик, смешанный с эстетикой французского роскошества. Видимо дело в том, что родилась актриса именно в пригороде Парижа. Со временем она начала уделять внимание исключительно британским фэшн-символам - клетчатому принту, тренчам и лаконичности.

Эволюция стиля Эммы Уотсон pinterest

Эволюция стиля Эммы Уотсон pinterest

Сейчас на красных ковровых дорожках Эмму Уотсон можно редко увидеть в роскошных пышных платьях оттенка драгоценных камней. Она полностью переключилась на минимализм: роскошные выходы сменились базовыми брючными костюмами, комбинезонами, которые в ее исполнении кажутся не скучными, а невероятно стильными. Яркие обувь и аксессуары - то, как Уотсон предпочитает добавлять “изюминку” в свой имидж. Впрочем, эпатаж хоть глубоко, но все же заложен в Эмме Уотсон. Вспомните, хоть ее появлении на красной дорожке по случая премьеры “Маленьких женщин” - в черном платье скульптурного кроя и в темно-сапфировых бархатных ботфортах она выглядела одновременно сексуально и очень гармонично.

Эволюция стиля Эммы Уотсон pinterest

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В привычной жизни Эмма Уотсон предпочитает спортшик и классику. Традиционные пальто, клетчатые мотивы, брючные костюмы в стиле 70-х, игнорирование “оверсайза” в пределах деловой эстетики - именно за подобную комбинацию самоуверенности и упрямства мы и любим наблюдать за ее фэшн-выходками.

Эволюция стиля Эммы Уотсон pinterest

Эволюция стиля Эммы Уотсон pinterest

Эмма Уотсон могла бы легко закончить свою карьеру еще на шестом фильме про мальчика-волшебника Гарри Поттера, и легко войти в историю мировой культуры. Но она продолжила путь, неосознанно выбранные еще в самом юном возрасте. Нужно заметить, что актерство в ее исполнении приобретает такие естественные черты, что задумываться о любом другом пути не приходится. Кроме неплохих “игровых” данных Эмма Уотсон обладает огромным сердцем, а также недюжинными личностными характеристиками. Она - известная феминистка, политик и благотворительница. Но еще Эмма Уотсон остается одной из самых стильных женщин в британском кинематографе. Она умеет выглядеть рафинированно, благородно и очень элегантно - ощущение французского шика было привито ей еще с момента рождения. За ней всегда интересно наблюдать, ведь даже не совсем понятные для большинства луки в ее исполнении удостаиваются высших похвал от критиков - может быть магия за пределами Хогвартса все-таки разрешена в особых случаях?

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