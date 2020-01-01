Скрытые формы: Как выбрать идеальный купальник по типу фигуры

Самые модные и стильные варианты бикини, монокини, бандо и прочих трендовых силуэтов.

И пускай за окном идет снег, мыслями мы уже на далеких островах, на пляже, у океана с чистейшей лазурной водой. Летний отпуск так и манит, но пока нам приходится довольствоваться редкими прогулками в магазин за продуктами и созерцанием вишневого цвета из окна собственной квартиры. Впрочем, это никак не может нам помешать мечтать о том, что уже совсем скоро может случиться - летнем отпуске. Для того, чтобы отдых удался, необходимо продумать не только место назначения, но и идеальный пляжный образ.

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Фотосессии в глянцевых журналах, рекламные кампании брендов и фото из Инстаграма любимых звезд призывают выбрать новый, идеальный купальник. Вот только не всегда то, что модно, подходит именно вашей фигуре. Давайте откровенно признаемся, что далеко не все мы обладаем телом Клаудии Шиффер, которое и в мешке из-под картошки будет выглядеть очаровательно. Для того, чтобы показаться на пляже во всей красе, необходимо тщательно проанализировать все особенности своего строения, чтобы определить лучший летний лук. Ivona рассказывает, какой именно фасон купальника будет выглядеть наилучшим образом на каждом из типов фигуры.

“Песочные часы”

Сразу отметим, что именно вам повезло больше всего, ведь абсолютно все варианты пляжных костюмов были созданы для вас. Вы можете выбирать тот тип купальника, который вам нравится больше всего, лишь ориентируясь на индивидуальные особенности фигуры. Здесь главное выбрать пляжный костюм именно своего цвета и принта, ну и проявить фантазию, добавив к образу интересные аксессуары - обувь и сумочку, головной убор и украшения. Некоторые ограничения в выборе могут возникнуть лишь из-за ваших личных особенностей: полноты, размера груди, состояния кожи и прочих нюансов.

Идеальный купальник на лето 2020 по типу фигуры pinterest

“Груша”

Узкие плечи, не слишком ярко выраженная талия и широкие бедра - именно так выглядит типичная фигура “груша”. Кстати, среди славянок именно этот вариант наиболее распространен. При выборе идеального купальника вы должны обращать внимание на верх, который должен быть максимально ярким и декорированным. Делайте ставку на варианты “бандо” или “халтер”, выбирая образы с завязками вокруг шеи, которые сделают плечи шире, или вовсе без застежек - именно так вы создадите гармоничную горизонталь. Обращайте внимание на низ - он должен быть минималистичным и однотонным.

Идеальный купальник на лето 2020 по типу фигуры pinterest

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“Яблоко”

Девушки со стройными ножками, но четко выраженным животиком обычно теряются, когда приходит время выбирать купальник. Им кажется, что их полноту не может скрыть ни один пляжный образ. Помните, что для вас идеально подходят варианты образов, в которых присутствует высокое содержание лайкры. Именно эта ткань выступает в качестве утягивающего “корсета”. Рекомендуется слитная и желательно матовая модель “танкини”, “майо” и “свимдресс” с широкими бретелями не очень светлых цветов и оттенков. Но если вам жутко хочется надеть раздельный купальник, тогда обязательно учитывайте, что верх должен хорошо поддерживать грудь, а низ должен иметь классическую посадку для поддерживания живота.

Идеальный купальник на лето 2020 по типу фигуры pinterest

“Морковь”

В данном случае девушкам “морковкам” нужно отвлечь внимание от неженственных широких плеч, максимально задекорировав низ купальника. Выбирайте пляжные образы с широкими лямками или вертикальными линиями и асимметричными завязками. Также не забывайте о том, что низ вашего образа должен быть “нагруженным” - воланами, широкими лентами, ярким принтом. Именно эти хитрости, а также плавки-шортики помогут вам создать идеальную гармонию между плечами и бедрами.

Идеальный купальник на лето 2020 по типу фигуры pinterest

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“Стручок”

Девушки с типом фигуры - “стручок” отличаются тем, что их тело являет собой один абсолютный прямоугольник. Плечи, талия и бедра являются практическими одинаковыми, а потому купальник вы должны выбирать с особой тщательностью. Помните, что вам нужно обмануть природу, визуально “нарисовав” тонкую талию. Если выбираете слитные купальники, то делайте акцент на принт, асимметричные вставки, вырезы и драпировки - вариант “монокини” подойдет идеально. Пользуйтесь разнообразными украшениями, чтобы “прорисовать” талию - поясами, боковыми клиновидными вставками и прочими деталями.

Идеальный купальник на лето 2020 по типу фигуры pinterest

Нам так нравятся все трендовые варианты купальников, что мы бежим покупать понравившийся образ, даже не задумываясь, а будет ли он нам к лицу. Нельзя ориентироваться лишь на трендовость и внешний вид - такой особый образ требует более тщательного и ответственного отбора. Купальник должен скрывать все ваши неудачные особенности фигуры, подчеркивая лишь самые яркие достоинства. К каждому из типов фигуры возможно подобрать идеальный пляжный костюм. Сделать бюст пышнее, бедра гармоничнее, наметить линию талии - все это подвластно купальнику, который подходит именно вашей форме тела.

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