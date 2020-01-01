Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински"

Комментариев: 0
Рассказываем, что надеть, чтобы работа приносила и пользу, и удовольствие.
В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински"
В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински"
пресс-служба

Читай также: Тренировка на каждый день: комплекс упражнений от Аллы Костромичевой

Работать дома не так просто, как кажется на первый взгляд. В этом смогли убедиться все украинцы, которые вынуждены решать рабочие задачи из дому из-за карантина. Поэтому делимся лайфхаком: настроиться на эффективную работу помогает правильная одежда. Что надеть, чтобы повысить продуктивность, рассказали участницы и эксперт реалити Нового канала «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински».

  • Соня Плакидюк и Маша Гребенюк выбирают спортивные костюмы

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц
В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински"
пресс-служба

Эксперту «Топ-модели по-украински» Соне Плакидюк не привыкать работать дома. Уже около 15 лет она работает fashion-фотографом на фрилансе, поэтому научилась бороться с соблазнами, которые отвлекают от работы. Перед началом карантина девушка начала заниматься в спортзале, теперь же упражнения пришлось переносить на дом. Чтобы плодотворно заниматься спортом, Соня рекомендует надевать спортивный костюм даже дома. А вот работать она предпочитает в удобных топах и oversize-рубашках.

Победительница третьего сезона «Супермодели по-украински» Маша Гребенюк также настраивается на рабочую волну при помощи спортивной одежды.

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц
В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински"
пресс-служба

— Мой дом — моя крепость. Здесь мне нужно чувствовать себя комфортно и расслабленно, но вместе с этим я не должна и отставать от темпа, в котором нужно работать и заниматься учебой, — рассказала Маша Новому каналу. — Поэтому, чтобы не быть ленивым тюленчиком в пижаме и не ходить в повседневной одежде, я ношу спортивный костюм, в котором чувствую себя уверенно и комфортно.

  • Катя Куличенко творит в секси-пижаме

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц
В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински"
instagram.com/tetya_mottya

А вот финалистку третьего сезона «Топ-модели по-украински» Катю Куличенко (Тетя Мотя) вдохновляет соблазняющая одежда. Творческой работой девушка занимается в секси-пижаме: коротких шортах и топе-бандо. А когда хочет отдохнуть, залазит в пижаму-кигуруми в форме зайца.

  • Мальвина Чукля — за стильный комфорт

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц
В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински"
пресс-служба

Победительнице третьего сезона «Топ-модели по-украински» Мальвине Чукле близка традиция, когда женщины наряжаются и красятся дома, для мужа, а не ради выхода на публику.

— Я люблю комфорт, но считаю, что дома тоже нужно выглядеть стильно, а не ходить в грязных и рваных вещах. Минимально крашусь, делаю прическу, — говорит Мальвина. — Люблю oversize, свитера, худи, такие вещи — must have для дома. Не люблю ходить в джинсах, предпочитаю лосины.

Ранее мы писали, как снять гель лак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: топ-модель по-украински, Соня Плакидюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь