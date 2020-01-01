Рассказываем, что надеть, чтобы работа приносила и пользу, и удовольствие.

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински" пресс-служба

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Работать дома не так просто, как кажется на первый взгляд. В этом смогли убедиться все украинцы, которые вынуждены решать рабочие задачи из дому из-за карантина. Поэтому делимся лайфхаком: настроиться на эффективную работу помогает правильная одежда. Что надеть, чтобы повысить продуктивность, рассказали участницы и эксперт реалити Нового канала «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински».

Соня Плакидюк и Маша Гребенюк выбирают спортивные костюмы

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински" пресс-служба

Эксперту «Топ-модели по-украински» Соне Плакидюк не привыкать работать дома. Уже около 15 лет она работает fashion-фотографом на фрилансе, поэтому научилась бороться с соблазнами, которые отвлекают от работы. Перед началом карантина девушка начала заниматься в спортзале, теперь же упражнения пришлось переносить на дом. Чтобы плодотворно заниматься спортом, Соня рекомендует надевать спортивный костюм даже дома. А вот работать она предпочитает в удобных топах и oversize-рубашках.

Победительница третьего сезона «Супермодели по-украински» Маша Гребенюк также настраивается на рабочую волну при помощи спортивной одежды.



В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински" пресс-служба

— Мой дом — моя крепость. Здесь мне нужно чувствовать себя комфортно и расслабленно, но вместе с этим я не должна и отставать от темпа, в котором нужно работать и заниматься учебой, — рассказала Маша Новому каналу. — Поэтому, чтобы не быть ленивым тюленчиком в пижаме и не ходить в повседневной одежде, я ношу спортивный костюм, в котором чувствую себя уверенно и комфортно.

Катя Куличенко творит в секси-пижаме

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински" instagram.com/tetya_mottya

Мальвина Чукля — за стильный комфорт

А вот финалистку третьего сезона «Топ-модели по-украински» Катю Куличенко (Тетя Мотя) вдохновляет соблазняющая одежда. Творческой работой девушка занимается в секси-пижаме: коротких шортах и топе-бандо. А когда хочет отдохнуть, залазит в пижаму-кигуруми в форме зайца.

В чем работать дома: советы от Сони Плакидюк и участниц "Топ-модели по-украински" пресс-служба

Победительнице третьего сезона «Топ-модели по-украински» Мальвине Чукле близка традиция, когда женщины наряжаются и красятся дома, для мужа, а не ради выхода на публику.

— Я люблю комфорт, но считаю, что дома тоже нужно выглядеть стильно, а не ходить в грязных и рваных вещах. Минимально крашусь, делаю прическу, — говорит Мальвина. — Люблю oversize, свитера, худи, такие вещи — must have для дома. Не люблю ходить в джинсах, предпочитаю лосины.

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