Рассказываем, что делать, если вы не можете попасть на маникюр из-за карантина, а ногти отросли.

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Во время карантина из-за пандемии коронавируса мы начали переоценивать важность многих будничных вещей — утренний кофе на вынос, поход в магазин, визит к любимому мастеру маникюра в конце концов. И если с первыми двумя пунктами еще можно смириться, то третий вгоняет в панику — как каждый день смотреть на свои руки с отросшим до половины ногтя гель-лаком? Выход есть: выпускница второго сезона реалити «Супермодель по-украински» Арина Любителева научит вас снимать гель-лак в домашних условиях легко, быстро и без вреда для ногтей.

Для этого вам понадобятся:

ацетон;

фольга;

баф или пилочка для ногтей;

маникюрная лопатка;

ватные диски;

прозрачный лак.

Легкий способ снять гель-лак в домашних условиях: советы от "Супермодели по-украински" Пресс-служба

Удалите топ (покрытие, которое закрепляет лак) бафом или пилкой. Это значительно упростит процесс снятия гель-лака.

Затем возьмите кусочки ватного диска, смоченные ацетоном, и приложите их к ногтям.

Каждый палец заверните фольгой на 10-15 минут. После этого по очереди снимите фольгу с каждого ногтя и удалите остатки лака при помощи лопатки. Делать это нужно мягкими, толкающими движениями по росту ногтя.

После снятия лака отполируйте ногти при помощи бафа.

Покройте ногти прозрачным лаком, чтобы они выглядели аккуратно и ухожено



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