Легкий способ снять гель-лак в домашних условиях: советы от "Супермодели по-украински"
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Во время карантина из-за пандемии коронавируса мы начали переоценивать важность многих будничных вещей — утренний кофе на вынос, поход в магазин, визит к любимому мастеру маникюра в конце концов. И если с первыми двумя пунктами еще можно смириться, то третий вгоняет в панику — как каждый день смотреть на свои руки с отросшим до половины ногтя гель-лаком? Выход есть: выпускница второго сезона реалити «Супермодель по-украински» Арина Любителева научит вас снимать гель-лак в домашних условиях легко, быстро и без вреда для ногтей.
Для этого вам понадобятся:
- ацетон;
- фольга;
- баф или пилочка для ногтей;
- маникюрная лопатка;
- ватные диски;
- прозрачный лак.
Как самостоятельно снять гель-лак:
- Удалите топ (покрытие, которое закрепляет лак) бафом или пилкой. Это значительно упростит процесс снятия гель-лака.
- Затем возьмите кусочки ватного диска, смоченные ацетоном, и приложите их к ногтям.
- Каждый палец заверните фольгой на 10-15 минут. После этого по очереди снимите фольгу с каждого ногтя и удалите остатки лака при помощи лопатки. Делать это нужно мягкими, толкающими движениями по росту ногтя.
- После снятия лака отполируйте ногти при помощи бафа.
- Покройте ногти прозрачным лаком, чтобы они выглядели аккуратно и ухожено
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