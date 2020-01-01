Гурманское меню: Десерты их модные аналоги весенне-летнего сезона 2020

Только самые “вкусные” образы в трендовых и стильных оттенках.

Каждая женщина хочет узнать рецепт абсолютного и безоговорочного фэшн-превосходства. Тренды сменяются с невероятной скоростью, но ваш персональный стиль и вкусовые пристрастия всегда остаются неизменными. Только целостные личности знают, как именно нужно одеться, чтобы подчеркнуть свой статус, а также самые сильные стороны своей фигуры и типажа. Впрочем, многие дамы никогда не прочь поэкспериментировать, особенно когда модные тенденции выглядят так соблазнительно. Это как с кулинарией: вы можете отдавать первенство шоколадному тарту, но время от времени вкушать другие гурманские новинки. Весенне-летний сезон 2020 предлагаем подвязать к модной тематике сладости, приторности и нежности. Пастельные оттенки и яркие расцветки - то, что поможет вам выделиться, не прибегая к радикальным мерам. Ivona предлагает определиться с главным десертным фаворитом 2020 года, и постараться повторить лук с шармом истинного гурмана.

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Лимонный тарт

Лимонный оттенок подразумевает абсолютную свежесть, прозрачность и легкость. Но иногда он отлично работает в паре с более агрессивными трендами. Так весной 2020 предлагаем вам совместить сочный тон с дерзким и актуальным хищным орнаментом. Чтобы избавиться от лишних и неприятных сравнений, предлагаем воспользоваться альтернативами устаревшего леопарда. “Зебра” гармонирует с яркостью стильного низа и добавляет жгучести даже в такую простую комбинацию палаццо и рубашки.

Модные "гурманские" образы весенне-летнего сезона 2020 коллаж/pinterest

Тирамису

Бежевый, коричневый, светлый нюд, песочный - сколько еще вариаций ультрамодного тона вы сможете придумать? Весной 2020 предлагаем ориентироваться на натуральное и любимое сочетание оттенков в десерте тирамису. Спокойствие шоколадного цвета подкрепляется прозрачностью и нежностью бежа, а кожаная фактура не позволяет забывать о том, что вы точно знаете, что делаете.

Модные "гурманские" образы весенне-летнего сезона 2020 коллаж/pinterest

Лавандовый макарон

Откровенно самый модный пастельный тон весенне-летнего сезона 2020 года. Лавандовый тон лучше всего совмещать в монохромных луках - ориентируясь на его выбеленных и более ярких “близнецов”. Нежно-фиолетовые брюки с завышенной талией в паре со свитером, переступающем черту схожести василька и лаванды, - понятный и простой способ показать, что вы усвоили нынешние модные уроки.

Модные "гурманские" образы весенне-летнего сезона 2020 коллаж/pinterest

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Фисташковый чизкейк

Нежно-зеленый оттенок - одна из многочисленных вариаций “бискайского зеленого”, который, как вы знаете, считается ключевым цветом весенне-летнего сезона 2020. Вместо многочисленных шифоновых, плиссированных вариаций предлагаем поиграться с тематикой “сафари”. Простота, лаконичность, комфорт и непринужденная привлекательность - уверены, вы помните ключевые характеристики этого стиля.

Модные "гурманские" образы весенне-летнего сезона 2020 коллаж/pinterest

Морковный торт

С оранжевым цветом работать достаточно сложно, а потому не многие решаются применить его полезность на практике. Мы же советуем начинать с малого: лишь одна деталь стильного морковного оттенка поможет освежить ваш имидж, и добавить в него новой привлекательности. Расслабленность блейзера подчеркивается не менее свободными брюками в стиле сафари, а панама напоминает, что вы готовы к фэшн-лету 2020.

Модные "гурманские" образы весенне-летнего сезона 2020 коллаж/pinterest

Имбирный кекс

Яркий, острый, энергичный - именно такими характеристиками кулинары снабжают специю - имбирь. Мы же с вами постараемся найти его альтер-эго в мире фэшн-индустрии. Весенне-летний сезон 2020 тяжело представить без стильных и очень смелых мини - пользуемся привилегиями трендов. Черный широкий пояс, острые плечи в стиле 80-х и асимметричный крой - кажется этот рецепт одобрили мы самые авторитетные стилисты и кутюрье.

Модные "гурманские" образы весенне-летнего сезона 2020 коллаж/pinterest

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Малиновый сорбет

Нежно-розовый оттенок - один из самых романтичных признаков фэшн-статуса весной 2020. Именно поэтому предлагаем совмещать его с ультраромантичным силуэтом. Миди-платье с массивными рукавами-”фонариками” из плотной, слегка жатой ткани - тот самый элемент гардероба, который позволит вам чувствовать себя в новом сезоне современным воплощением Афродиты.

Модные "гурманские" образы весенне-летнего сезона 2020 коллаж/pinterest

7 десертов, 7 оттенков, 7 стильных образов - почему бы вам не посвятить одну из недель весенне-летнего сезона 2020 кулинарной тематике? Поверьте, после продолжительного карантина вам захочется надевать все самое красивое, стильное и “вкусное”. Десертная тематика подразумевает полную свободу действий - рецептура абсолютно проста и подвластна любому аматору. Нужно всего лишь определить ключевые сезонные тренды (это мы уже давно сделали за вас) и настроиться исключительно на положительный лад. Впустите в вашу жизнь позитивную энергетику, дополнив ее “сладкой” одеждой, и вы увидите, насколько изменится ваше отношение к самой себе.

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