Антитренды 2020: ТОП-6 немодных вещей и их стильные альтернативы

Избавляемся от неактуального хлама в своих гардеробах.

Что-то нам подсказывает, что вы уже привыкли к нашим антирейтингам - надеемся, что они приносят вам неоценимую пользу. Ну или хотя бы освобождают гардеробы от устаревших и неактуальных вещей. Весной многим хочется начать новую жизнь, а как известно груз проблем и нерешенных вопросов всегда лучше оставлять в прошлом. Так и мы предлагаем вам войти в свежий сезон абсолютно свободной, красивой и стильной. Конечно, весенняя перезагрузка невозможна без пересмотра содержимого ваших платяных шкафов. Если в них остались хотя бы намеки на тренды прошлых сезонов, то свободы вам точно никак не достичь. Именно поэтому Ivona берет на себя роль вашего фэшн-путеводителя, и рассказывает, от каких именно ТОП-6 антитенденций нужно избавиться, если хотите в 2020 году быть всегда “в теме”.

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Велосипедки

Прошлым летом образы с велосипедками Эмили Ратаковски, Хейли Бибер и даже принцессы Дианы покорили сердца всех без исключения модниц. Очень необычный тренд в стиле спортшик носили и с деловыми пиджаками, и с нежными шифоновыми блузами, и, конечно, в компании свитшотов. Остановить наступление велосипедок было невозможно, ведь их одобрили главные кутюрье мира. Предупреждаем вас, что летом 2020 использование велошортов в ваших луках можно рассматривать как фэшн-предательство. Тренд быстро появился и увлек, но также скоро и исчез. Давайте смотреть правде в глаза, велосипедки были к лицу лишь высоким и стройным девушкам, а остальных они откровенно уродовали. Для чего портить впечатление о себе немодными и гиперболизированными антитрендами?

Главные антитренды 2020 года: Велосипедки pinterest

Разноцветные джинсы

Главное правило использования джинсов вы должны распечатать большими буквами и развесить по всему дому. Никакого цветного денима - оставьте подобные экспериментов для ищущих себя девочек-подростков. Джинсы должны быть исключительно синими. В качестве дополнительных оттенков позволительны вариации черного и белого. Не нужно уродовать такой древний тренд - поверьте, Ливай Страусс от подобной “модной фантазии” скорее бы еще раз умер, чем одобрил.

Главные антитренды 2020 года: Цветные джинсы pinterest

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Скинни

Узкие, облегающие, сексуальные, но такие немодные - скинни окончательно лишились своего фэшн-статуса. Конечно, есть комбинации, в которых они выглядят достаточно неплохо, но помните, что подобные луки годятся лишь для частного пользования - модные привилегии с их помощью вам точно не получить. Не стоит возвращаться к неактуальным тенденциям прошлых лет, если сейчас дизайнеры предлагают такое разнообразие крутых моделей из денима. Глаза буквально разбегаются - прямые, клеш, “варенки”, mom-fit - ваш фаворит совсем рядом, а нужно ведь просто расширить свой модный кругозор.

Главные антитренды 2020 года: Скинни pinterest

Пушистая обувь

Оживший кошмар любого человека, обладающим достаточным уровнем эстетического образования и вкуса. Меховая обувь - не просто моветон, но одно из самых безвкусных и уродующих фигуру изобретений человечества. То, что дизайнеры время от времени придумывают странные тренды, уже никого не удивляет, но это ведь не означает, что вы должны буквально каждый шаг повторять за ними. Меховая обувь - доказательство того, что фэшн-индустрия и ее небожители имеют свои многочисленные причуды, но поддаваться на них вопреки здравому смыслу - огромная и непростительная ошибка.

Главные антитренды 2020 года: Меховая обувь pinterest

Обручи

Они резко снова появились в наших жизнях осенью 2019 года благодаря свежей коллекции Миуччи Прада, но также стремительно и исчезли уже весной 2020. В новом сезоне откровенно странный тренд, который во многих вариациях выглядел как вторая голова, нужно заменить актуальными и модными шелковыми платками и косынками. Вот какая тенденция может облагородить ваш образ с помощью беспрекословной изящности и романтичности. Конечно, подозреваем, что обручи для волос снова могут вернуться в последующих сезонах, но и тогда массивные бархатные украшения не будут считаться модными.

Главные антитренды 2020 года: Массивные обручи pinterest

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Ugly-кроссовки

Наша главная головная нынешняя проблема - сегмент “уродливой обуви”. Дело в том, что благодаря Демне Гвасалии подобные модели настолько плотно вошли в нашу жизнь, что расставаться с ними тяжело даже самым прогрессивным фэшионистам. Мода отходит от принципов “нормкора”, входя в новый этап развития - эру элегантности и аристократизма. Босоножки с многочисленными ремешками и переплетениями - разумная альтернатива уродливым кроссовкам, которые визуально в любом случае деформируют и уродуют девичий силуэт.

Главные антитренды 2020 года: Ugly-кроссовки pinterest

У антитрендов нашего позорного рейтинга есть одна общая черта - они все настолько эксцентричны, что ожидать их повальной популярности несколько сезонов подряд было бы странно. Конечно, в данном случае речь не идет о любимых скинии, чье отсутствие в наших жизнях мы будем тяжело переживать в 2020 году. Но нужно помнить, что мода очень циклична, поэтому для нас не будет удивлением, если уже через 6 месяц некоторые из нынешних антитрендов перейдут в ранг “объектов желания”.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-30 купальников будут актуальны летом 2020.

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