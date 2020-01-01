Бал королевы: ТОП-7 выпускных платьев как у мировых монарших дам

Рациональность Меган Маркл или нежность Кейт Миддлтон - школьный бал 2020 должен пройти по вашим правилам.

Главное событие в жизни каждой выпускницы приближается с ультразвуковой скоростью, поэтому если вы еще не успели выбрать идеальное вечернее платье, самое время определяться. Не секрет, что любая девушка на своем первом бале мечтает выглядеть как настоящая принцесса. И как бы популярны не были современные идеи мини-платьев и богемных вечерних образов, классика всегда остается предпочтительней. Именно поэтому для всех выпускниц, которые все еще находятся в процессе выбора своего идеального лука, мы подготовили по-настоящему королевскую фэшн-подборку. Когда речь заходит об идеальном торжественном выходе не будет лишним проанализировать образы современных монарших особ. Именно они не понаслышке знают, как должен выглядеть роскошный, но скромный образ - идеальный для любой выпускницы. Ivona представляет ТОП-6 вечерних образов, одобренных герцогинями и королевами.

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Мы всегда с нетерпением ждем каждый выход испанской королевы Летиции, ведь она уже неоднократно доказывала свой потрясающий фэшн-вкус. Так, предлагаем вдохновиться ее очередным вечерним образом, чтобы вы выпускном 2020 выглядеть как истинная принцесса. Пурпурный оттенок, длинный рукав, традиционный фасон платья принцессы и серебряная вышивка - какое еще платье может выглядеть более роскошно и уместно?

Королева Летиция pinterest

Для любительниц слегка нетрадиционного подхода предлагаем полюбоваться одним из последних выходов кронпринцессы Марии Датской. Бежево-розовый оттенок платья - один из самых популярных в сегменте выпускной моды, но только потому, что он идеально подчеркивает девичью красоту. Классический А-силуэт и абсолютно лаконичный дизайн с лихвой компенсируются роскошными драгоценным кейпом-шлейфом. В таком выпускном образе вы точно станете королевой школьного бала.

Кронпринцесса Мария Датская pinterest

И все же Кейт Миддлтон остается одной из ключевых героинь монаршего устройства мира. Ее элегантные выходы всегда подобраны с удивительной точностью, а вечерние образы демонстрируют, какой на самом деле нежной и утонченной является герцогиня Кембриджская. В качестве выпускного образа 2020 мы бы посоветовали вам одно из ее любимых платьев - шифоновое чудо от британского бренда Alexander McQueen. В нем ощущается неисправимая романтичность души, которая лишь усиливается благодаря экзотичной золотой вышивке.

Кейт Миддлтон pinterest

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И хотя платья-тортики для современных выпускниц - абсолютный моветон, вы все же не могли оставить любительниц “пышности” без идеального вечернего образа. В данном случае нам помог один из выходов Меган Маркл - кстати, абсолютно нетипичный для нее. Платье силуэта нью-лук с объемной фатиновой юбкой и полупрозрачным декольте выглядит как произведение искусства. А все благодаря аппликациям в виде улетающих птиц - легкость и стиль в одном флаконе.

Меган Маркл pinterest

Самый традиционный, вечно модный и универсальный лук для выпускниц 2020 года мы обнаружили в архивных снимках Кейт Миддлтон. Розовые оттенки, в том числе “пыльной розы”, остаются любимыми среди молодых девушек, а летящий силуэт приветствует и нынешняя вечерняя мода. Задрапированное декольте, невесомая летящая юбка и четко очерченная талия - если бы у нас самих был выпускной, то мы бы однозначно выбрали бы именно этот лук.

Кейт Миддлтон pinterest

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Самый современный вариант вечерней моды для выпускниц 2020 года мы разглядели в одном из последних выходов Меган Маркл. Яркий алый оттенок в подобном скульптурном и лаконичном исполнении выглядит уместно и нисколько не пошло, а стильный кейп лишь добавляет образу грациозности и смелости. Для подобного лука вам даже не потребуются дополнительные аксессуары, ведь платье прекрасно само по себе.

Меган Маркл pinterest

Если вам кажется, что время роскошных школьных балов прошло, то почему бы самим не возродить традиции? Много лет подряд каждая выпускница пыталась выглядеть во время последнего школьного мероприятия как истинная принцесса. Впрочем, пышные платья-тортики мы бы все еще советовали оставить для театрализованных вечеринок - их репутация окончательно испорчена. Монаршие особы знают толк в изящной и благочестивой моде, поэтому предлагаем вдохновляться их луками с различных торжеств. Если вы являетесь поклонницей нежности, то загляните в гардероб Кейт Миддлтон. Если вы считаете, что скульптурный крой и ультрасовременные детали украсят вас, то точно не обойтись без заочной помощи Меган Маркл. Ну, а приверженницы истинного традиционализма однозначно отыщут свое идеально выпускное платье 2020 среди вечерних вариаций испанской королевы Летиции.

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