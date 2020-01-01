Модная защита: Выбираем крутые очки на весну 2020
Настоящие поклонницы солнцезащитных очков умудряются даже зимой выбрать дни поярче, чтобы блеснуть своими роскошными аксессуарами. Впрочем, здорово, что полноценная весна уже наконец пришла в наши края, ведь теперь можно выходить на улицу в солнцезащитных очках, не рискуя получать время от времени удивленные и настороженные взгляды. Кроме того, что подобный аксессуар здорово отгораживает ваши глаза от пагубного влияния ультрафиолетовых лучей, он еще и круто справляется с психологическими зажимами. Точнее, он позволяет отделить себя от окружающего мира. Согласитесь, порой даже самым открытым, откровенным и позитивным людям не хочется ни с кем делиться светом своей души, оставляя его только для себя. Мы приветствуем традицию селебритис носить очки в любой ситуации, поэтому не можем нарадоваться приходу весенне-летнего сезона 2020. Ivona представляет ТОП-8 самых модных моделей, подобранных индивидуально для обладательниц разных форм лица.
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- Круглое
У обладательниц круглой формы лица достаточно широкий лоб, небольшой подбородок и пухлые щечки. Чтобы немного вытянуть лицо, нужно подобрать очки заостренной формы, которые сужаются к вискам. Вам подойдут и прямоугольные, и квадратные варианты с широкими дужками. А вот от очков в круглой или узкой оправе лучше отказаться, если, конечно, не хотите подчеркнуть “пышность” вашего личика.
- Овальное
Счастливицы, которым даже не стоит особо утруждаться, чтобы выглядеть в солнцезащитных очках отменно. Девушкам с овальной структурой лица подойдут абсолютно все модели, но, конечно, наиболее выгодно на вас будут смотреться вневременные “авиаторы”. Впрочем, ограждать от экспериментов мы вас тоже не собираемся. Для весенне-летнего сезона 2020 подберите модель, которую раньше вы даже не могли себе представить в вашем аксессуарном наборе.
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- Треугольное
Подобную форму лица еще ласково называют “сердечком”. Согласитесь, звучит очень романтично и мило, но проблем с выбором головных уборов и, конечно, солнцезащитных очков обычно не оберешься. Узкий подбородок, широкие скулы и еще более массивный лоб, впрочем, можно легко уравновесить с помощью правильной пары очков. Вам понадобится форма, которая плавно сужается сверху вниз - «кошачий глаз» либо очки в стиле ретро. Они не утяжеляют и расширяют нижнюю часть лица. А вот от экземпляров прямоугольной формы точно стоит отказаться.
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- Квадратное
У женщин квадратные лица смотрятся уж слишком воинственно и необычно. Широкие скулы, массивный подбородок, многогранность - все это можно легко замаскировать за правильными солнцезащитными очками. Угловатые черты лица можно сгладить с помощью оправы. Так вы сможете визуально смягчить острые скулы, выдающуюся линию подбородка и широкий лоб. Кстати, очки oversize (больше стандартного размера) выигрышно смотрятся именно на такой форме лица, единственное — они не должны быть квадратными и прямоугольными.
Согласитесь, порой выбор солнцезащитных очков в магазинах рискует преобразиться в настоящую катастрофу, ведь ассортимент не так уж и велик, а подобрать что-то стоящее так и не удается. Будет гораздо удобнее, если вы заранее, основываясь на вашем типе лица, поймете, какие именно модели стоит искать, чтобы сэкономить и нервы ваших шоппинг-компаньонов, и деньги, вложенные в негодный вариант. Не забывайте, что тренды - вещь проходящая, а вот ваша красота - вечна. Особо важно помнить это правило при выборе солнцезащитных очков, которые могут как преобразить ваше лицо до неузнаваемости, так и обезобразить его.
Раннее мы писали о том, какая блузу вы обязаны приобрести на весну 2020.
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