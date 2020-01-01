Модная защита: Выбираем крутые очки на весну 2020

Полный гид для обладательниц разных типов лица.

Настоящие поклонницы солнцезащитных очков умудряются даже зимой выбрать дни поярче, чтобы блеснуть своими роскошными аксессуарами. Впрочем, здорово, что полноценная весна уже наконец пришла в наши края, ведь теперь можно выходить на улицу в солнцезащитных очках, не рискуя получать время от времени удивленные и настороженные взгляды. Кроме того, что подобный аксессуар здорово отгораживает ваши глаза от пагубного влияния ультрафиолетовых лучей, он еще и круто справляется с психологическими зажимами. Точнее, он позволяет отделить себя от окружающего мира. Согласитесь, порой даже самым открытым, откровенным и позитивным людям не хочется ни с кем делиться светом своей души, оставляя его только для себя. Мы приветствуем традицию селебритис носить очки в любой ситуации, поэтому не можем нарадоваться приходу весенне-летнего сезона 2020. Ivona представляет ТОП-8 самых модных моделей, подобранных индивидуально для обладательниц разных форм лица.

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Круглое

У обладательниц круглой формы лица достаточно широкий лоб, небольшой подбородок и пухлые щечки. Чтобы немного вытянуть лицо, нужно подобрать очки заостренной формы, которые сужаются к вискам. Вам подойдут и прямоугольные, и квадратные варианты с широкими дужками. А вот от очков в круглой или узкой оправе лучше отказаться, если, конечно, не хотите подчеркнуть “пышность” вашего личика.

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Овальное

Счастливицы, которым даже не стоит особо утруждаться, чтобы выглядеть в солнцезащитных очках отменно. Девушкам с овальной структурой лица подойдут абсолютно все модели, но, конечно, наиболее выгодно на вас будут смотреться вневременные “авиаторы”. Впрочем, ограждать от экспериментов мы вас тоже не собираемся. Для весенне-летнего сезона 2020 подберите модель, которую раньше вы даже не могли себе представить в вашем аксессуарном наборе.

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Треугольное

Подобную форму лица еще ласково называют “сердечком”. Согласитесь, звучит очень романтично и мило, но проблем с выбором головных уборов и, конечно, солнцезащитных очков обычно не оберешься. Узкий подбородок, широкие скулы и еще более массивный лоб, впрочем, можно легко уравновесить с помощью правильной пары очков. Вам понадобится форма, которая плавно сужается сверху вниз - «кошачий глаз» либо очки в стиле ретро. Они не утяжеляют и расширяют нижнюю часть лица. А вот от экземпляров прямоугольной формы точно стоит отказаться.

Mohito, 399 грн mohito.com

Stradivarius, 399 грн stradivarius.com

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Квадратное

У женщин квадратные лица смотрятся уж слишком воинственно и необычно. Широкие скулы, массивный подбородок, многогранность - все это можно легко замаскировать за правильными солнцезащитными очками. Угловатые черты лица можно сгладить с помощью оправы. Так вы сможете визуально смягчить острые скулы, выдающуюся линию подбородка и широкий лоб. Кстати, очки oversize (больше стандартного размера) выигрышно смотрятся именно на такой форме лица, единственное — они не должны быть квадратными и прямоугольными.

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Согласитесь, порой выбор солнцезащитных очков в магазинах рискует преобразиться в настоящую катастрофу, ведь ассортимент не так уж и велик, а подобрать что-то стоящее так и не удается. Будет гораздо удобнее, если вы заранее, основываясь на вашем типе лица, поймете, какие именно модели стоит искать, чтобы сэкономить и нервы ваших шоппинг-компаньонов, и деньги, вложенные в негодный вариант. Не забывайте, что тренды - вещь проходящая, а вот ваша красота - вечна. Особо важно помнить это правило при выборе солнцезащитных очков, которые могут как преобразить ваше лицо до неузнаваемости, так и обезобразить его.

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