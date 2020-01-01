Блуза для музы: Тренд, который должен быть у вас в гардеробе весной 2020

Самая стильная модель, которая поднимет вас на новую фэшн-высоту.

Никакая женщина не устоит перед вещью, которая гарантирует не только трендовость, но и универсальность. В преддверии весенне-летнего сезона 2020 мы предлагаем вам присмотреться к моделям лаконичных, скульптурных блуз, которые поражают своей многогранностью. С пышными рукавами, из дышащего натурального материала, без лишних деталей - подобная рубашка станет вашем спасением в по-настоящему знойный день. Стильная блуза из новых сезонных коллекций демократичных брендов спасет вас, растерянных модниц, когда не хватает времени на толковый осмотр гардероба. Подобная модель будет круто смотреться со всеми самыми актуальными тенденциями - и с плиссированной юбкой, и брюками-клеш, и с кюлотами, и с простыми джинсами. К тому же, именно она станет вашей любимицей делового имиджа - универсальность стильной блузы не требует доказательств. Ivona представляет ТОП-7 крутых вариантов базовой кофты на весну 2020, которые поразят демократичной ценой и адаптирующимся характером.

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Нежный голубой оттенок, акцентированная линия плеч, соблазнительный рукав три четверти - какая блуза может похвастать большим набором феминных характеристик? Для весенне-летнего сезона 2020 именно такая рубашка будет самым удачным приобретением. Она с легкостью добавит изящности вашим любимым джинсам, а также усмирит дикий темперамент брюк “карго”. Объемный, имитирующий крылья ворот похож на деталь сказочного образа славянской принцессы - вещь с этнографическим акцентом.

Zara, 1299 грн zara.com

А вот подобная модель стильной блузы на весну 2020 отсылает нас ко временам 90-х, ведь именно тогда популярны были такие варианты со сборками по всей поверхности изделия. Небольшие пышные рукава выглядят очень хитро и заискивающе, но, что нам больше всего нравится именно в этой модели, так это ее длина. Облегающий укороченный топ графитового оттенка без толики вульгарности продемонстрирует ваш роскошный пресс.

Zara, 1199 грн zara.com

Длинные пышные рукава - абсолютный фаворит весенне-зимнего сезона 2020. Здесь даже нечего гадать, ведь подобный вариант блузы обязательно должен поселиться в вашем гардеробе. Роскошный и глубокий черный оттенок позволит комбинировать рубашку буквально со всем, что угодно, а сам силуэт с легкостью впишется и в деловую эстетику, и в романтическую.

Pull&Bear, 899 грн pullandbear.com

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Не знаем, как вас, а нас всегда умиляют хоть какие-нибудь упоминания об украинской символике и национальности в коллекциях прославленных мировых дизайнеров. Мы должны гордиться своими особыми техниками вышиванок и вытынанок, поэтому и стильную блузу на весну 2020 мы предлагаем снабдить соответствующими деталями. Ничего лишнего, громогласного - лишь несколько перфорированных деталей на пышнейших рукавах.

Mohito, 699 грн mohito.com

Если ходить в хоть отдаленном, но все же подобие вышиванки, для вас - не вариант, то предлагаем другой вариант стильной блузы на весну 2020. Впрочем, и здесь вам придется столкнутся с актуальной техникой перфорации. Выбитые цветы - то ли пионы, то ли ромашки, добавят невыносимой легкости бытия модному тренду, а универсальный оттенок сделает возможным носить его едва ли не с любым комплектом весной 2020.

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Если весной 2020 вам хочется добавить в ваш гардероб чуть больше цвета, то обратите внимание на крутую блузу с пышными рукавами в ультрацветовом обрамлении. Фуксия всегда выглядит смело, богато и очень женственно, но именно в паре с рубашкой с пышными рукавами в сборках она приобретает новое - модное звучание. Уверены, даже блюстители строго дресс-кода не станут возражать, если вы появитесь в офисе в подобном одеянии.

Pull&Bear, 699 грн pullandbear.com

Будьте предельно осторожны, ведь хлопковая блуза с пышными рукавами и еще более значимыми амбициями - вещь, которая может быть популярна только здесь и сейчас. Если вы планируете составить вневременной гардероб, который и через 10 лет будет актуальным, то подобные модели вам в нем точно ни к чему. Впрочем, что мешает вам приобрести стильную сезонную обновку, которая после может стать очередным возвращенным трендом? Выбирайте абсолютно лишенные украшений модели, но не лишенные индивидуальности. Перфорация, мотивы украинских вышиванок или сочный оттенок - выбирайте “изюминку” блузы в зависимости от вашего собственного “теста”,

Раннее мы писали о том, как составить капсульный гардероб в пастельных тонах на весну 2020.

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