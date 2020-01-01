"Бокаччо"-2020: ТОП-7 стильных образов гостей Недели моды в Милане

Как одеваются модные итальянские дамы - весь шик кэжуал-идеализма.

Не зря Неделю в моде в Милане называют самой зрелищной, громкой и авторитетной. Коллекции сезона “осень-зима” 2020/21 поражали нас своим феминистическим настроем Prada, карамельно-конфетным духом времен Марии-Антуанетты Moschino, сексуальной провокацией Versace, а также лаконичностью и вечной классикой Max Mara. Однако, как бы нам не было интересно наблюдать за новым фэшн-раскладом на следующий сезон, но именно гости показов - те ориентиры, на которые мы можем равняться в настоящем. Призрачное будущее можно начинать строить уже сейчас, но прежде всего нужно устремить свой взгляд на текущие тренды и новинки. Так, понять, что именно будет модно уже весной 2020, можно легко по образам гостей Недели моды. В качестве путеводной звезды мы решили выбрать итальянских клиентов самых громких брендов. Ivona представляет ТОП-7 самых модных образов гостей Миланской недели моды FW 2020/21.

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Многослойность

В данном образе значение имеет даже не то, как круто смотрятся в одном луке широкие брюки, несколько платьев разной длины и шуба. Самое главное - удивительно сочетание оттенков, которые вы бы сами не догадались совместить никогда в жизни. Кто бы мог подумать, что голубой, красный, нежно-мандариновый и сизо-синий могут так здорово выглядеть в миксе? Горячие и холодные тона создают абсолютную гармонию, вынуждая и нас самих мечтать о будущих модных экспериментах весной 2020.

Модные образы гостей Недели моды в Милане pinterest

70-е

Гости Недели моды в Милане демонстрируют не только эклектичные миксы и яркие детали луков, но и вечную классику. Итальянки как женщины ни одной другой модной нации любят возвращаться к своим корням, именно поэтому южные бренды обожают эксплуатировать в своих коллекциях идеи и загадки прошлых эпох. В данном образе нам приглянулся дух 70-х: кожаное пальто, яркие брюки с высокой посадкой и веселая рубашка “в клетку”. Теплые тона тоже подобраны исключительно стильно: оттенки летнего неба на закате в 2020 году будут выглядеть невероятно круто.

Модные образы гостей Недели моды в Милане pinterest

Джинсовая мантра

Весной 2020 вам точно не обойтись без джинсовых вещей в своем гардеробе. Предлагаем вместо скучных джинсов и неактуальных, но горячо любимых многими дамами комбинезонов выбирать стильные луки в духе 60-х. Трапециевидная юбка и укороченный жакет из денима в комплекте с высокими яркими сапожками выглядят как типаж новой модной униформы. Замысловатые орнаменты на джинсе лишь добавляют шарма луку.

Модные образы гостей Недели моды в Милане pinterest

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Микс принтов

Не стоит поражаться, как итальянкам так здорово удается сочетать в одном луке несколько абсолютно дисгармоничных принтов. Лучше повторить один из многочисленных “орнаментных” образов гостей Недели моды в Милане FW 2020/21. Помните о том, что для того, что бы несколько разнокалиберных мотивов “сработали”, необходим единственно важный оттеночный акцент. Так, в данном случае темно-синий цвет - объединяющий мотив всего лука.

Модные образы гостей Недели моды в Милане pinterest

Трикотажная лаконичность

Не все итальянки предпочитают аляповатые луки, которые хоть и смотрятся в большинстве случаев невероятно круто. Если весной 2020 вам нужна уникальная и универсальная рабочая униформа, в которой не стыдно будет пойти вечером на коктейль, то остановите свой выбор на трикотажном платье. Плотный материал не позволит всем тонкостям вашей фигуры пробраться наружу, молочный оттенок красиво подчеркнет смугловатый оттенок кожи, а классический кожаные аксессуары и обувь добавят простому луку статусности.

Модные образы гостей Недели моды в Милане pinterest

Пастель и монохром

Весной 2020 мы рекомендуем вам наконец отказаться от цветочной темы, сделав ставку не на букеты, а на оттенки. Васильковый и лавандовый тона были будто созданы друг для друга. В виде объемного пиджака и кожаных брюк они выглядят как самый стильный комплект весны 2020. Белая рубашка и модные босоножки с квадрантным мысом - связующие базовые элементы.

Модные образы гостей Недели моды в Милане pinterest

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Ретро-видение

Итальянки обожают быть разными: сексуальными и провокационными, нежными и изящными. Впрочем, они никогда не прочь собрать несколько разносторонних эпитетов в одном образе. Так весной 2020 мы советуем вас не стесняться носить скромный укороченный бежевый тренч с облегающей кожаной юбкой яркого оттенка и акцентной рубашкой. В данном случае главная “изюминка” - орнамент блузы, поэтому ему стоит уделить повышенное фэшн-внимание.

Модные образы гостей Недели моды в Милане pinterest

Итальянки славятся своим нестандартным подходом к пониманию моды. Они успешно балансируют на гране невероятной сексуальности, строгости и серьезности, не забывая о вечных знаковых элементах южного стиля - разнообразии оттенков и принтов. Сочетать несколько орнаментов в рамках одного лука - задача минимум для модной итальянки. Если хотите преуспеть в фэшн-индустрии, то определенно стоит следить именно за миланскими блогерами и модными стилистами. Нестандартный подход к фэшну поможет вас создать максимально экзальтированный и эксцентричный стиль, который вряд ли сможет понять обыватель, но который точно будет выглядеть круто и захватывающе.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 вещей обязательно должны появиться в вашем гардеробе весной 2020.

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