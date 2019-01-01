Самые модные брюки сезона - как носить и где купить

Палаццо - самый актуальный тренд грядущего весеннего сезона 2020, с которым нужно успеть вдоволь наиграться.

Весной 2020 самыми стильными и вожделенными брюками объявляем палаццо - постоянных героев стритстайл-хроник. Скинни-джинсы отошли на второй план. Да, что там! Их и вовсе отодвинули на задворки фэшн-индустрии. И пока узенькие брючки ждут своего легендарного возвращения, передовые фэшионисты гоняются за модными палаццо - чем шире, тем лучше. Свободные, невероятно элегантные, “летящие” - именно так будут выглядеть самые модные брюки весной 2020. Их можно легко стилизировать и в деловой эстетике, и в романтической, и даже в вечернем ключе, ведь главное - знать правильные фэшн-рецепты. Именно с этим и планирует помочь вам Ivona в новом материале. Раскрываем все модные пароли и явки, и рассказываем, где приобрести стильные широкие брюки, и как их правильно замиксовать.

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Атласные

Если вы выбирайте черные брюки, то обязательно должны убедиться, что они не будут выглядеть как слегка осовремененная версия вашего старого школьного “низа”. Поэтому предлагаем вам поиграться с фактурами, и присмотреться к широким штанам из атласа. Они с легкостью добавят нотку в торжественности в любой лук, поэтому носить их можно с абсолютно простыми вещами - белой рубашкой и парой лаконичных босоножек.

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Плиссированные

Если вы ищите брюки, которые легко сойдут и за рабочую одежду, и за торжественную, то выберите гибрид стильной и модной плиссированной юбки и палаццо. Черный цвет хоть и не оригинальный, но зато беспроигрышный. Если грамотно продумать верх (скульптурный крой, рукава-буфы и яркие оттенки), то ваш аутфит может легко сойти за образ с красной ковровой дорожки любой стильной голливудской старлетки.

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Фисташковое мороженое

Самые стандартные широкие брюки, которыми уже никого не удивишь, могут превратиться в настоящий мастхэв весеннего сезона 2020. Вот только для того, чтобы метаморфоза произошла, вам придется найти экземпляр необычной расцветки. Если хотите поиграться с гурманской темой, то не рекомендуем углубляться в десертный сегмент. Оттенок фисташкового крема очень “острый”, дерзкий, но и достаточно элегантный. Яркие палаццо лучше носить в рамках монохромного лука, чтобы обратить внимание окружающих на стильный элемент вашего весеннего лука.

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Алая страсть

Еще один монохромный лук, главным героем которого становятся именно брюки палаццо. Мы все-таки настаиваем на том, что яркие широкие штаны нужно носить исключительно в рамках одноцветных образов для того, чтобы усилить ВАУ-эффект. Здесь вам пригодится и водолазка, которая в 2020 году законно вернула себе признание модниц. А вот с обувью рекомендуем быть поосторожнее: белые ботильоны с ультраострым носком подойдут как нельзя лучше.

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В горошек

Черные облегающие брюки-клеш выглядят не так торжественно, как некоторые их другие собратья, но зато легко трансформируются в угоду их хозяйке в стильный кэжуал-лук. Носите подобную модель со светлыми кроссовками (не забудьте про черные носки), джинсовыми оверсайз-жакетами или огромными косухами в рок-н-рольном стиле. Подобная модель не требует от вас абсолютно никаких энергетических затрат - крутой лук можно создать буквально в два счета.

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Клетчатый

Широкие брюки палаццо будут выглядеть еще более круто, если соединить их с очередным сезонным трендом - клетчатым принтом. Высокая посадка, супердлина и нежный сине-зеленый орнамент - так выглядит наш персональный фаворит предстоящего сезона. Носите их в паре с укороченными топами, рубашками, но обязательно проследите за тем, чтобы все смогли оценить бесконечность ваших ног.

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С “животным” декором

Широкие брюки могут быть очень нестандартным решением вашего кэжуального лука. Для того, чтобы фэшн-рецепт сработал, вам достаточно всего лишь выбрать яркие палаццо с необычным декором, как в данном варианте, и замиксовать с дерзким верхом. И хотя блейзеры все еще в приоритете, о преимуществах косух забывать мы бы все-таки не рекомендовали.

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Если вы еще не успели приобрести широкие брюки, то весной 2020 вы просто не можете себе позволить подобной вольности - палаццо определенно должны появиться в вашем гардеробе. Тем более, что эти брюки вы сможете носить явно не один сезон, да и подойдут они под любой случай. Для работы выбирайте брюки лаконичной расцветки, но обязательно комбинируйте их с яркими элементами лука. Для торжественного выхода пригодятся широкие штаны яркой расцветки, которые можно будет “приручить” с помощью роскошных аксессуаров. И даже для будничного выхода вам не придется долго задумываться над тем, как правильно преподнести стильные палаццо - сам фасон с легкостью подскажет вам надежных и модных “попутчиков”.

Раннее мы писали о том, как весной 2020 носить стильно мастхэв сезона - водолазку.

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