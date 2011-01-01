Сыта по горло: ТОП-6 способов носить главный мастхэв сезона - гольф

С рабочей рубашкой или в рамках монохромного лука - выбор только за вами.

Еще несколько лет назад никто не посмел бы носить гольфы под горло, потому что: а) оверсайз правит модной индустрией, б) водолазки - забытый архаизм и в) как их вообще нужно надевать, чтобы выглядело круто?! Хорошо, что 2020 год расставил все по своим местам - кофты в виде второй кожи вернули себе прежний статус и закрепили модное превосходство. Если в первые два месяца зимы вы так и не рискнули примерить стильную водолазку, то пришло время исправлять ошибки прошлого. Тем более, что и весной 2020 гольфы продолжат свою модную экспансию. Для того, чтобы облегающая кофта выглядела здорово, вам нужно узнать несколько основных советов ее модного применения. Именно в этом деле и рискнула помочь вам Ivona. Мы тоже считаем, что фэшн-проклятье обтягивающей одежды пора заканчивать, тем более что элегантность и женственность очень настойчиво продолжают стучать в закрытые двери наших гардеробов.

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Страстный алый

Монохромные образы всегда выглядят очень круто благодаря своей яркости, продуманности и, конечно, настойчивости. Так алый оттенок считается одним из фаворитов зимнего сезона 2020, но и весной не собирается уступать другим цветам. Именно в этом разрезе фэшн-индустрии вы и сможете попрактиковаться с применением стильных водолазок. Для того, чтобы круто соединить вещи, необходимо добавить в лук несколько фэшн-хитов. Кожаные брюки, плюшевое пальто - именно они смогут подсказать вам правильное направление модного движения.

ТОП-6 способов, как носить модную водолазку в 2020 году pinterest

Рабочий дресс-код

Сочетать простую белую рубашку и контрастную по оттенку водолазку - один из основных приемов современных модниц. Если вы хотите продемонстрировать свою абсолютную фэшн-уверенность, то именно этот лук и нужно попытаться воплотить в жизнь. Подберите уверенный и стильный низ, например классические брюки, а также объемный блейзер. И вот, у вас уже готов идеальный образ, который удовлетворит любой рабочий дресс-код.

ТОП-6 способов, как носить модную водолазку в 2020 году pinterest

Немного игривости

Если предыдущий вариант кажется вам слишком строгим, но поиграться с сочетанием рубашки и водолазки вы все равно не прочь, то можете попробовать более расслабленную комбинацию. Молочная рубашка, завязанная под грудью, укороченные прямые джинсы ей в тон и контрастная куртка смогут заиграть новыми фэшн-красками, если в образ добавить лишь один яркий нюанс. Пусть весной 2020 таким акцентом для вас станет гольф в анималистический принт.

ТОП-6 способов, как носить модную водолазку в 2020 году pinterest

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Вассерман в деле

Если вы обожаете умничать, познавать все новое, но при этом нисколько не стесняетесь своего “ботанского” естества, то у вас есть отличная возможность продемонстрировать свое Я с помощью ультрастильного лука. Помним про главенство монохрома, а также стильное сочетание разных по фактуре материалов. Не забываем, что “мегаумным” в вашем аутфите может быть только один предмет гардероба, а остальным достаточно быть просто модными.

ТОП-6 способов, как носить модную водолазку в 2020 году pinterest

Кожа и цепи

Невероятно простой способ преобразиться и сделать свой имидж намного круче - примерить наконец модные кожаные брюки. Если вы понятия не имеете, с чем их сочетать, то именно здесь на помощь вам и придет водолазка. Выбирайте блейзер и гольф тон в тон, а низ наоборот сделайте контрастным. Не знаем, как вам, а нам очень нравится комбинация черного и охрового цветов - выглядит не заезжено и невероятно круто. В качестве дополнительного элемента декора выберите массивное колье в виде цепи - именно такие сейчас на пике популярности.

ТОП-6 способов, как носить модную водолазку в 2020 году pinterest

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Спорт-пример

Очень сложный, многокомпонентный образ получится, если вы решите соединить кэжуал, классику и спорт. Белая асимметричная юбка, черные сапоги со свободным голенищем и анорак, созданный в технике колорблокинг - кажется, что сочетать эти элементы в одном луке просто невозможно. Но именно гольф в данном случае становится связывающим компонентом. Ему действительно под силу объединить вещи их трех разных стилей.

ТОП-6 способов, как носить модную водолазку в 2020 году pinterest

Как вы понимаете, гольфы, практически на наряду с “бабушкиными” кардиганами, занимают огромное место в современных фэшн-тенденциях. Без классной водолазки нам точно не обойтись весной 2020, поэтому пора практиковаться в применении этого крутого тренда. Женственность - новое течение, хотя, по правде говоря, это ведь всего лишь хорошо забытая старая тема. Именно поэтому вам пора научиться показывать преимущества своего тела, не стесняясь нарушить фэшн-законы. Оверсайз все еще остается в приоритете, но и облегающие фасоны не собираются сдавать своих позиций. Водолазки, которые стали одним из главных мастхэвов начала 2020 года, продемонстрировали, что современная мода находится на перипетии. И какой тренд победит, пока остается только гадать.

Раннее мы писали о том, как нужно носить главный микротренд весеннего сезона 2020 года - черные носки.

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