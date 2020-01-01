Век Лайвли: ТОП-6 роскошных зимних образов от главной модницы Голливуда

Буквально за несколько дней Блейк продемонстрировала больше кэжуальных луков, чем за последний год - и все “в яблочко”.

Это не в наших правилах описывать каждый новый аутфит любой из многочисленных стильных звезд, но игнорировать ту фэшн-бомбу, которую сбросила на нас Блейк Лайвли, мы просто не в состоянии. К тому же, первые выходы селебритис после рождения ребенка - это всегда событие, но если луки настолько круты, то не посвятить им отдельную статью - истинное преступление.

Читай также: Последний шанс: ТОП-7 роскошных платьев для выпускного 2020

На данный момент любимая “сплетница” Блейк Лайвли колесит по Америке с премьерой своего нового фильма, и в то же время прочно захватывает первенство среди самых стильных звезд современности. Не будем акцентировать внимание на том, что после третьей беременности Лайвли уже не так сильно напоминает легендарную Серену Ван дер Вудсен (особенно, что касается фигуры), ведь 9 месяцев ожидания, роды и дальнейшее восстановление - продолжительный восстановительный процесс. Ivona верит в то, что совсем скоро главная блондинка Голливуда вернется в прежнюю форму, а пока предлагаем не только любоваться ее стильными кэжуал-образами, но и активно внедрять их в собственный фэшн-арсенал.

Черно-белая классика

Если вы не знаете, что надеть, то делайте ставку на сочетание контрастностей - черного и белого. Обновленная версия прежней Блейк Лайвли так и решила поступить, а потому для очередного выхода в свет выбрала простую, но удивительно стильную комбинацию. Лаконичная белая рубашка, бархатная длинная юбка “летящего” силуэта с высокой талией, широкополая шляпа и ботильоны с викторианской шнуровкой - предлагаем полностью скопировать этот лук для ваших романтических встреч.

Стильные образы Блейк Лайвли в 2020 году pinterest

Прогулка по Шотландии

Кэжуал может быть настолько простым, что, когда видишь образ, такой как недавно продемонстрировала Блейк, начинаешь ругать саму себя за то, что раньше не догадалась так грамотно соединить банальные вещи. Хотя в данном случае “деревенский” лук от Лайвли выглядит многокомпонентным. Если вам хочется повторить ее “охровую” комбинацию, лучше копировать все в точности до мелочей. Стеганые шорты, все та же белая рубашка, жилетка в пайетках, ботинки на низком ходу, но непременно со шнуровкой и стильный тренч с “громогласным” логотипом - додуматься до такого сочетания могла только прирожденная фэшиониста.

Стильные образы Блейк Лайвли в 2020 году pinterest

Синий-синий иней

Кажется, Блейк Лайвли очень нравится приручать “домашний” стиль. Как еще объяснить ее непреодолимую любовь к цветочным мотивам мелкого формата и платьям, которые больше напоминают одеяния типичной домохозяйки 70-х годов. Давайте будем честны, любая другая девушка в подобном луке выглядела бы по меньшей мере нелепо, а Лайвли удается нести себя так, будто никого лучше ее нет в целом свете. Хотя, когда бы наблюдаем луки наподобие этого - с плюшевым ярко-голубым пальто, платьем-халатом и любимыми лубутенами на огромном каблуке, все остальные модницы буквально меркнут.

Стильные образы Блейк Лайвли в 2020 году pinterest

Читай также: Модная палитра: Обязательные цвета на весну 2020 по мнению Андре Тана

Французский шик

И хотя традиционный тренч бежевого цвета придумали в дождливой Англии, французы не устают приписывать изобретение себе. Впрочем, сегодня мы не намерены вести дискуссии, а лишь хотим восхититься тем, как Блейк Лайвли удалось сделать центральной фигурой своего образа один лишь классический плащ. Берите на заметку ее недавний образ, но не забудьте про главную обувную любовь актрисы - ботинки с викторианской шнуровкой и длинные перчатки.

Стильные образы Блейк Лайвли в 2020 году pinterest

Женщина-вамп

Еще одно доказательство того, что Блейк к лицу самые нелепые вещи. Впрочем, после детального наблюдения платье в мелкий цветочный принт не кажется такой уж плохой идеей. Конечно, для того чтобы орнамент “заиграл”, а фасон стал немного изящнее обязательно нужны достойные компаньоны. Высоких сапог и перчаток для этого вполне достаточно.

Стильные образы Блейк Лайвли в 2020 году pinterest

Читай также: Дорогая мода: ТОП-5 оттенков, которые выглядят статусно

Голливудская дива

Мы не можем не восхититься очередным вечерним луком актрисы, которые она всегда выбирала под стать своей грациозной и элегантной фигуре. Блейк и в этот раз нас нисколько не разочаровала: черное бархатное платье облегающего силуэта (в лучших традициях “Золотого Голливуда”) и кожаные длинные перчатки в паре выглядят беспрекословно идеально! Стильное колье-цепь с жемчужинами и изумрудом лишь добавляет изящества ее луку.

Стильные образы Блейк Лайвли в 2020 году pinterest

Казалось бы, что актриса, которая сыграла одну из самых стильных героинь первых двух декад 21 века, априори должна быть в авангарде фэшн-процесса. Так и было долгое время, пока Лайвли не решила больше времени посвящать семье, а именно супругу Райану Рейнольдсу и рождению детей. Впрочем, даже во время беременности она умудрялась поражать идеальными вечерними луками, но не обыденными. И как же приятно наблюдать возвращение “старой” Блейк, которая умела каждый лук возвести на такую высоту, что его хотелось бы рассматривать просто до бесконечности. Предлагаем серьезно вдохновиться свеженькими зимними аутфитами от прекрасной Лайвли, пока у нас еще есть месяц, чтобы постараться повторить их в наших реалиях.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 обувных трендов будут в почете весной 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram