Охота началась: ТОП-7 горячих обувных трендов на весну 2020

Босоножки, мюли и сапоги, которые точно придутся вам по вкусу.

На удивление в наших краях зима проходит весьма спокойно: горизонт чист от навязчивых туманов, снег не радует своим присутствием, а пронизывающий холод кажется забыл о счастливых нас. Тем не менее мы продолжаем мечтать о долгожданной весне хотя бы потому, что всем уже жутко надоела серость и критическое отсутствие солнечного тепла. Впрочем, радостное время года так манит нас еще и по другим причинам - более модным. Нам уже не терпится примерить все актуальные обувные тренды весеннего сезона 2020, поэтому мы с готовностью отсчитываем оставшиеся дни последнего зимнего месяца. И нужно сказать, что продолжительное ожидание стоит своей цели, ведь в этот раз дизайнеры подготовили для нас ошеломительные обувные тенденции, которые придутся по вкусу любой девушке. Ivona представляет ТОП-7 главных новинок, которые понравятся как законченным фэшионистам, так и скромницам, которые больше всего в моде ценят комфорт и удобство.

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Сапоги с широким голенищем

Невероятно крутой тренд, который зимой 2020 примеряли абсолютно все модницы, закономерно перекочевал в весенний сезон. И мы абсолютно довольны подобным раскладом, ведь трех месяцев было явно недостаточно, чтобы насладиться расслабленным духом этой обувной новинки. Широкие брюки и миди-платья будут выглядеть на уровне именно в компании с подобной моделью.

Обувные тренды на весну 2020: Сапоги со свободным голенищем pinterest

Ботинки на грубой подошве

Армейские сапоги, кажется, будут вечным источником вдохновения для современных дизайнеров. И, если в этот раз они больше напоминают преувеличенное и слегка сюрреалистической явление, то, возможно, в следующем сезоне они станут более нежными. Впрочем, мечтать нам некогда, а потому скорее доставайте джинсовые миди-юбки, дерзкие мини, огромные блейзеры и носите их на здоровье под аккомпанемент ботинок на грубой подошве.

Обувные тренды на весну 2020: Грубые ботинки pinterest

Туфли Mary Jane

Истинно американская модель, которая была особо популярна в середине прошлого века, уже несколько сезонов держится на вершине модных хит-парадов. Весной 2020 вам тоже не обойтись без этой обувной легенды. На небольшом устойчивом каблучке и с тоненькими ремешками, а особенно в компании с черными носками, Mary Jane легко зададут тон любому кэжуальному образу.

Обувные тренды на весну 2020: Туфли Mary Jane pinterest

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Мюли

Нет, прошлого лета нам было недостаточно, чтобы наиграться с образами в компании с мюлями. Именно поэтому кутюрье решили продлить наше время “общения” с уникальными босоножками без задника. На толстом квадратном каблуке или миниатюрных kitten heels - выбирайте те, которые смогу подчеркнуть эстетику вашего персонального стиля наилучшим образом.

Обувные тренды на весну 2020: Мюли pinterest

Плетеные босоножки

На плоской подошве и с обилием ремешков и завязочек. После последнего показа Марии Грации Кюри в рамках Недели высокой моды мы не можем игнорировать возвращение тренда на античную моду. И если гладиаторские сандалии - это все-таки архаизм, то лаконичная обувь скромной расцветки - то, что нужно для длинных прогулок весной 2020.

Обувные тренды на весну 2020: Плетеные pinterest

Акцент на щиколотку

Как вы можете помнить, летний сезон закончился тем, что самые продвинутые модницы мира придумали новый фэшн-тренд. Обувь с атласными лентами или с длинными ремешками они замысловато сделали главным акцентом своего стиля. Весной 2020 мы продолжаем наслаждаться самой необычной обувной тенденцией, но делаем это очень осторожно - чтобы ненароком не изменить пропорции собственного силуэта.

Обувные тренды на весну 2020: Акцент на щиколотку pinterest

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Широкие ремешки

Босоножки на широких ремешках в стиле 60-х - еще один остромодный тренд весеннего сезона 2020. Носить их рекомендуем в паре с широкими, длинными брюками, укороченными бермудами или и вовсе с джинсами. Дело в том, что подобная обувь действительно является универсальной, а потому априори не может испортить ни один лук.

Обувные тренды на весну 2020: Широкие ремешки pinterest

Как вы могли заметить, многие тренды зимнего сезона очень неожиданно перешагнули линию разрыва между временами года, и с гордостью вошли в весну. Так, пока в марте нам еще придется бороться с неустойчивыми погодными условиями и температурными показателями, мы сможем вдоволь насладиться удобством и стилем ботинок на грубой подошве и остромодных сапог со свободным голенищем. Как только весна полноценно войдет в свои права, рекомендуем поскорее вооружаться стильными босоножками - на тонких ремешках, в античном “гладиаторском” стиле или с атласными завязочками. Именно эти обувные тренды смогут помочь вам выглядеть невероятно круто в течении продолжительного времени. Если вдруг вам захочется превратиться в милую скромняшку, то обувайте туфли Mary Jane. Мода ведь и была создана для того, чтобы женщина могла полноценно играться - с мужскими сердцами, стильными трендами и, конечно, своими персональными особенностями.

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