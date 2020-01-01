Фэшн-коррекция: Модные способы скрыть животик с помощью одежды

Как скрыть лишние килограммы в районе талии самым красивым и стильным методом.

Если вы считаете, что все звезды, блогеры и модные инсайдеры обладают идеальной фигурой, то вы жестоко ошибаетесь. На самом деле они просто владеют достойным багажом знаний фэшн-правил, которые помогают скрывать недостатки тела и “строить” непревзойденный силуэт. Так, одной из самых распространенных проблем женщин является лишний объем в районе талии. Конечно, его можно убрать в течении многострадальных и длительных тренировок, но если ВАУ-лук вам нужен здесь и сейчас, то стоит воспользоваться хитрыми трюками. Именно их обожают использовать звезды, которые не могут похвастать осиным станом. Ivona представляет ТОП-6 стильных способов, с помощью которых можно легко замаскировать лишний жирок в области талии.

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Оверсайз-рубашка

Подобная рубашка из плотной ткани длиной до середины бедра гармонично впишется в ваш гардероб и даже виду не подаст, что в данном случае она лишь выполняет поручения корректировки силуэта. Если не хотите казаться слишком объемной или желаете продемонстрировать стройные ножки, всегда может комбинировать фасон “оверсайз” с помощью узкого низа. Именно в таком варианте скинни все еще можно носить в 2020 году.

Как скрыть живот с помощью одежды pinterest

А-силуэт

Любимый “кукольный” фасон модели 60-х Твигги придется кстати и в 2020 году. Во-первых, он уже много лет подряд не выходит из списков самых актуальных силуэтов, а во-вторых, именно он сможет наиболее ненавязчиво замаскировать ваш намечающийся животик. Вспомните, именно в наряде такого кроя щеголяла обычно стройная Кейт Миддлтон сразу после родов - а ей уж очень нужно было “прикрыть” область талии.

Как скрыть живот с помощью одежды pinterest

Платье-халат

Свой легендарный силуэт Диана фон Фюрстенберг придумала для всех занятых женщин, которым в 70-е некогда было ехать с работы переодеваться для вечернего захода в ночной клуб. Но в 2020 году мы сможем воспользоваться ее изобретением как инструмент корректировки силуэта. Платье с запахом с помощью пояса и завышенной посадки вытягивает силуэт и отвлекает внимание от области живота.

Как скрыть живот с помощью одежды pinterest

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Акцент выше талии

Если хотите отвлечь внимание от своего живота, то нет ничего проще, чем просто сделать акцент на любой другой части тела. Конечно, мы бы рекомендовали вам делать ставку на завышенную талию, а то и на нюансы кроя, которые напоминают детали платьев эпохи Джейн Остин. Проще всего выбирать вещи с контрастными деталями, которые с помощью цвета будут отвлекать внимание от не слишком идеального живота.

Как скрыть живот с помощью одежды pinterest

“Летящий” силуэт

Идеальный вариант для корректировки вашего силуэта, который справится с задачей на пять баллов и предоставит вам свободу действия. Дело в том, что невероятно простой в эксплуатации силуэт “воздушного” платья-рубашки можно носить сразу двумя способами, каждый из которых способен решить вашу небольшую проблемку. Можете надевать лук в свободном варианте, если предпочитаете максимальную расслабленность в силуэте, а можете делать акцент на талии с помощью пояса. В любом случае зона живота будет надежно замаскирована платьем-рубашкой.

Как скрыть живот с помощью одежды pinterest

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Корсет

Конечно, сто лет назад Коко Шанель освободила женщин от корсетов, и за это мы ей несказанно благодарны, но вернуться к истокам никогда не поздно. А в нашем случае даже полезно и очень стильно. Если вас беспокоит область живота, то нет ничего проще, чем утянуть ее с помощью пояса-корсета. Подобные бандажные вещи были на пике популярности летом 2019 года и до сих пор продолжают свой фэшн-захват.

Как скрыть живот с помощью одежды pinterest

Для того, чтобы использовать одежду не только как красивую обложку, но и оружие массового поражения, порой нужно лишь включать логику. Способы, которым мы рекомендуем вам корректировать область талии, очень просты, но действительно эффективны. Кроме того, что одним из 6-ти вариантов вы точно сможете воспроизвести идеальный силуэт на собственной фигуре, вы еще и сможете стать более женственной и элегантной. Хорошее платье (конечно, грамотного фасона) - залог успеха в абсолютно любой ситуации. Если у вас есть небольшие трудности с лишними сантиметрами на талии, воспользуйтесь одни из наших фэшн-трюков. Они вас точно не подведут.

Раннее мы писали о том, какие фэшн-секреты звезды помогут вам добавить в ваш гардероб больше сексуальности.

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