Еще сексуальнее: Фэшн-приемы, которые помогут разбудить “богиню” в себе

Учимся создавать стильные и чувственные образы на примере самых желанных женщин мира.

Каждая женщина должна почаще уделять время себе любимой, а иначе в погоне за быстро ускользающей жизнью, можно легко потерять само наслаждение от “игры”. Это ведь так здорово меняться, примерять роли, подстраиваться под кем-то заданный дресс-код. Вот только единственное амплуа, которое всегда ближе “к телу” - сексуальной, восхитительной и уверенной в себе покорительницы сердец. Однако так просто женщинами-вамп не становятся - для этого нужно еще потрудиться, и что самое главное - разобраться со своим гардеробом. Если вы так и не сумели понять, что именно может сделать вас не просто обычной среднестатической особью женского пола, а настоящей соблазнительницей, Ivona подготовила для вас подборку с советами от самых желанных девушек шоу-бизнеса. Эти красотки точно знают, как подать себя, заодно очаровав все мужское население планеты Земля и разозлив их вторых половинок. Предлагаем вам поскорее разобраться в фэшн-приемах Кейт, Джиджи, Энджи и прочих, а вместе с тем понять, какой именно стиль соблазнения вам ближе.

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Джиджи Хадид

Старшая из сестричек Хадид обожает наряжаться, используя при этом максимум современных средств самовыражения, подсмотренные с первых рядов самых авторитетных показов мод. В перерывах между кастингами Джиджи чаще всего появляется в джинсах с завышенной талией и укороченных топах - именно так создается гармония сексуальность и повседневности. Обожает она и монохромные брючные костюмы, но истинная любовь манекенщицы - платья в бельевой эстетике. Ее фигура позволяет носить атласные наряды в минималистичном стиле, благородно и грамотно подчеркивая все изгибы тела.

Фэшн-приемы звезд для создания сексуальных образов: Джиджи Хадид коллаж/pinterest

Селена Гомес

Наверняка вы замечали, что в звездных стритстайл-хрониках в последнее время именно Селена Гомес мелькает чаще своих коллег по цеху. Эта девушка знает, как правильно нужно подать себя. Но ее стиль - не классическая сексуальность, а скорее соблазнение на грани современного фэшн-кэжуала. Облагающий верх, который достойно представляет ее бюст - прием на вечер, а вот для будней сойдет и парочка джинсов, но обязательно “приправленная” щепоткой трендовости. Кардиганы, каблуки, намеки на оголенность тела - Селена создает свой стиль с помощью полутонов и делает это непревзойденно.

Фэшн-приемы звезд для создания сексуальных образов: Селена Гомес коллаж/pinterest

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Кейт Аптон

А вот Кейт Аптон несколько полнее своих сексуальных “подруг”, что, впрочем, нисколько не мешает ей выглядеть всегда на высоте. Мужчины будут в восторге, если Аптон и вовсе выйдет в свет завернутая в простынь наподобие тоги, но все же ее стандартный “гардероб” нам нравится куда больше. Кейт не стесняется своего объемного бюста, поэтому никогда не маскирует его, а наоборот - выставляет на всеобщее обозрение. Любимый силуэт знаменитой блондинки - максимально приталенные платья, которые делают ее фигуру приближенной к идеальной пропорции “песочных часов”.

Фэшн-приемы звезд для создания сексуальных образов: Кейт Аптон коллаж/pinterest

Анджелина Джоли

Кто-то может сказать, что Джоли уже не та, но нам просто нужно принять тот факт, что на смену аппетитной, сексуальной бунтарки Энджи пришла размеренная и знающая себе цене элегантная дама. Анджелина в курсе, что светлый цвет как никакой другой освежает кожу, поэтому частенько выбирает монохромные белые комплекты. Хотя нельзя сказать, что бежевый она оставляет за бортом своего фэшн-гардероба. Именно оттенки коричневого Джоли боготворит, ведь они наиболее приближенные к натуральному - всему тому, во что искренне верит Джоли. Если говорить о фасонах, то юбки ниже колена (часто “карандаш”), классические рубашки, акцент на декольте - ее особые фэшн-приемы.

Фэшн-приемы звезд для создания сексуальных образов: Анджелина Джоли коллаж/pinterest

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Марго Робби

Голливудская красавица обладает довольно обычной, но от того не менее привлекательной внешностью. Фигура у нее тоже самая обыкновенная, что не мешает Робби оставаться одной из самых желанных девушек мира. И дело не только в соблазнительных ролях наподобие той, в которой она засветилась в “Волке”. Стилисты Марго умеют подбирать одежду для своей “подопечной” таким образом, чтобы не затмевать ее достаточно нежную естественную красоту, выводя на первый план лишь достоинства девушки. В этом деле на помощи им всегда приходят природные оттенки без особы всплесков цвета наподобие белого, серого, бежевого, черного, темно-синего и голубого. На ней прекрасно смотрятся как “летящие” силуэты в греческом и готическом стиле, так и классические платья-бюстье, которые предоставляют возможность насладиться ее красивым декольте.

Фэшн-приемы звезд для создания сексуальных образов: Марго Робби коллаж/pinterest

Как вы могли заметить, мы нарочно не стали использовать фэшн-уловки девушек со стандартными модельными параметрами. Понятно, что с идеальным телом, притвориться фатальной дамой гораздо проще, ведь и инструментов для самовыражения у вас больше, да и уверенности в себе тоже. Вот только истинная сексуальность не должна заключаться в стрелках на весах или обозначением на ярлычках ваших вещей. В каждой из нас спит та, которую, почему-то многие пытаются забить в самый дальний угол своего естества. Но настоящая женщина начинается с принятия себя, поэтому советуем поскорее расправиться со своими “демонами, посмотреть в зеркало и наконец признать самой себе, что вы прекрасны. И не забудьте воспользоваться нашими фэшн-рекомендациями - так ваша метаморфоза будет еще более эффективной.

Раннее мы писали о том, какую одежду можно надевать исключительно девушкам модельных параметров.

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