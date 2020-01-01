Домашний праздник: ТОП-7 свитеров для уютной встречи Нового 2020 года

Стильные, очаровательные, но универсальные джемперы, которые после вечеринки останутся с вами до весны.

До Нового года 2020 осталось всего несколько дней, а праздничный образ вам так и не удалось подготовить? Не думайте, что нарядный интерьер, роскошно украшенная елка и тщательно продуманный стол важнее, чем ваш собственный внешний вид. Если вы считаете, что празднование в тесном домашнем кругу освобождаете вас от фэшн-обязанностей, то советуем подумать еще раз. И более тщательно. Даже, если единственный, кто будет вас лицезреть во время встречи 2020 года - ваш муж, мы все равно настоятельно требуем от вас продуманного и стильного лука. Если вы теряетесь в догадках, что бы такого интересного примерить на Новый год, сделайте ставку на проверенную уютную классику - замысловатый свитер. Асимметричный, с интересным рисунком или даже самый простой, но в миксе с нарядным низом - праздничный домашний лук может быть красивым даже при минимуме затраченных усилий. Ivona рекомендует ТОП-7 самых стильных джемперов, которые заставят ваши глаза светить неподдельной гордостью за свою красоту в праздничную ночь.

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Ромбы

Кому-то может показаться, что классический британский узор - слишком плохая и скучная альтернатива блестящим мини. Вам кажется, что на праздновании Нового года должна сверкать не только елка? Спешим вас огорчить, но ваши фэшн-правила совсем не отвечают современным модным реалиям. Даже лаконичный серый свитерок “в ромбик” в компании с темными брюками или кожаной миди-юбкой способен стать частью стильного праздничного лука.

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Эпоха 90-х

Предлагаем вам повторить успех Кэти Холмс, и испробовать фэшн-преимущества уютного, но стильного кардигана. Обнаженное тело и минималистичный крой в компании с приятной пастельной расцветкой - чего еще желать для домашней встречи Нового 2020 года. К тому же, мы подготовили для вас несколько модных вариаций. Можете надеть кардиган с мини-юбкой в стиле 90-х или заправить его в высокие джинсы, как это делает Хейли Бибер - выбор лишь за вами.

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Цветовая градация

Качественный свитер может быть абсолютно простым, но при этом выглядеть достойно и шикарно. Представляете, насколько повышаются его фэшн-шансы, если он еще и оснащен замысловатой расцветкой? Всем романтичным и нежным натурам точно понравится градация оттенков от белоснежного до насыщенно желтого. Такой акцентный джемпер будет здорово смотреться с абсолютно любым низом, но мы бы рекомендовали сделать ставку на плиссированную юбку пастельной расцветки.

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Асимметрия в силе

Для жестких и строгих дам, которые и Новый год могут назвать праздником через силу, мы подготовили универсальный свитер, который вы сможете носить всю зиму в офис. Высокое горло, которое защищает от холода или нежелательных поцелуев, землистые оттенки и крутой асимметричный принт - для новогоднего лука миксуйте такую деталь с простыми черными брюками в стиле Катрин Денев.

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И огромный бант

Что может быть лучше белоснежного лука для праздничной встречи Нового года 2020? Кажется, что такая простая деталь, а особенно в компании со светлыми брюками или джинсами, способна самостоятельно “вытянуть” все образ. Однако, чтобы у окружающих и вовсе не осталось шансов перепрыгнуть заданный вами максимум, предлагаем выбрать белый свитер с роскошным черным бантом сзади. Полуобнаженная спина точно не оставит никого равнодушным.

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Оголенность

Если вы желаете выглядеть сексуально при любом раскладе, то нет лучшего способа этого добиться, чем примерить яркий джемпер с оголенными плечами. Как известно, именно эту часть женского тела мужчины считают самой приметной и чувственной. Однако и эротика должна быть элегантной, чтобы приковывать взгляды, но не одаривать вас ярлыком пошлячки.

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В стиле королей

Этот свитер мы выбрали для вас по двум причинам. Во-первых, оттенок “виноградный компот” как никогда актуален в 2020 году. К тому же он дает явные ассоциации с королевским лиловым - почему бы и не примерить монаршую роль на новогоднем праздновании? Во-вторых, такая легкая асимметрия и обнаженность в паре с интересными и нежными рюшами легко добавит очков самому простому домашнему луку благодаря своей непререкаемой экстравагантности.

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Если вы заранее знаете, что ваш Новый год пройдет дома под елочкой в обнимку с бутылкой шампанского и, конечно, в обществе вашего любимого, то нечего продумать замысловатый лук. Уверены, ваш парень будет счастлив видеть вас не одетой с иголочки, с роскошным мейком и сложной прической, а простой, домашней, но все равно прекрасной. Для того, чтобы в формуле праздничного лука сошлись все исходные данные, нужно обязательно продумать аутфит, но и при этом и не переборщить со сложностями. Классный и стильный свитер способен “вытащить” даже самый лаконичный лук. Конечно, только в том случае, если вы подберете выгодный крой и услужливых аккомпаниаторов. Уверены, среди наших вязанных фаворитов вы уже положили глаз на несколько моделей. Сделайте окончательный выбор и вперед - за последними новогодними покупками!

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