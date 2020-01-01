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Домашний праздник: ТОП-7 свитеров для уютной встречи Нового 2020 года

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Стильные, очаровательные, но универсальные джемперы, которые после вечеринки останутся с вами до весны.
Лучшие свитера для празднования Нового года 2020
Лучшие свитера для празднования Нового года 2020

До Нового года 2020 осталось всего несколько дней, а праздничный образ вам так и не удалось подготовить? Не думайте, что нарядный интерьер, роскошно украшенная елка и тщательно продуманный стол важнее, чем ваш собственный внешний вид. Если вы считаете, что празднование в тесном домашнем кругу освобождаете вас от фэшн-обязанностей, то советуем подумать еще раз. И более тщательно. Даже, если единственный, кто будет вас лицезреть во время встречи 2020 года - ваш муж, мы все равно настоятельно требуем от вас продуманного и стильного лука. Если вы теряетесь в догадках, что бы такого интересного примерить на Новый год, сделайте ставку на проверенную уютную классику - замысловатый свитер. Асимметричный, с интересным рисунком или даже самый простой, но в миксе с нарядным низом - праздничный домашний лук может быть красивым даже при минимуме затраченных усилий. Ivona рекомендует ТОП-7 самых стильных джемперов, которые заставят ваши глаза светить неподдельной гордостью за свою красоту в праздничную ночь.  

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  • Ромбы 

Кому-то может показаться, что классический британский узор - слишком плохая и скучная альтернатива блестящим мини. Вам кажется, что на праздновании Нового года должна сверкать не только елка? Спешим вас огорчить, но ваши фэшн-правила совсем не отвечают современным модным реалиям. Даже лаконичный серый свитерок “в ромбик” в компании с темными брюками или кожаной миди-юбкой способен стать частью стильного праздничного лука. 

Pull&Bear, 499 грн
Pull&Bear, 499 грн
pullandbear.com
 

  • Эпоха 90-х 

Предлагаем вам повторить успех Кэти Холмс, и испробовать фэшн-преимущества уютного, но стильного кардигана. Обнаженное тело и минималистичный крой в компании с приятной пастельной расцветкой - чего еще желать для домашней встречи Нового 2020 года. К тому же, мы подготовили для вас несколько модных вариаций. Можете надеть кардиган с мини-юбкой в стиле 90-х или заправить его в высокие джинсы, как это делает Хейли Бибер - выбор лишь за вами.

Sinsay, 199 грн
Sinsay, 199 грн
sinsay.com
  

  • Цветовая градация 

Качественный свитер может быть абсолютно простым, но при этом выглядеть достойно и шикарно. Представляете, насколько повышаются его фэшн-шансы, если он еще и оснащен замысловатой расцветкой? Всем романтичным и нежным натурам точно понравится градация оттенков от белоснежного до насыщенно желтого. Такой акцентный джемпер будет здорово смотреться с абсолютно любым низом, но мы бы рекомендовали сделать ставку на плиссированную юбку пастельной расцветки.  

Mango, 699 грн
Mango, 699 грн
mango.com

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  • Асимметрия в силе 

Для жестких и строгих дам, которые и Новый год могут назвать праздником через силу, мы подготовили универсальный свитер, который вы сможете носить всю зиму в офис. Высокое горло, которое защищает от холода или нежелательных поцелуев, землистые оттенки и крутой асимметричный принт - для новогоднего лука миксуйте такую деталь с простыми черными брюками в стиле Катрин Денев.  

Zara, 999 грн
Zara, 999 грн
zara.com

  • И огромный бант 

Что может быть лучше белоснежного лука для праздничной встречи Нового года 2020? Кажется, что такая простая деталь, а особенно в компании со светлыми брюками или джинсами, способна самостоятельно “вытянуть” все образ. Однако, чтобы у окружающих и вовсе не осталось шансов перепрыгнуть заданный вами максимум, предлагаем выбрать белый свитер с роскошным черным бантом сзади. Полуобнаженная спина точно не оставит никого равнодушным.  

Reserved, 599 грн
Reserved, 599 грн
reserved.com

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  • Оголенность 

Если вы желаете выглядеть сексуально при любом раскладе, то нет лучшего способа этого добиться, чем примерить яркий джемпер с оголенными плечами. Как известно, именно эту часть женского тела мужчины считают самой приметной и чувственной. Однако и эротика должна быть элегантной, чтобы приковывать взгляды, но не одаривать вас ярлыком пошлячки.  

Bershka, 399 грн
Bershka, 399 грн
bershka.com

  • В стиле королей 

Этот свитер мы выбрали для вас по двум причинам. Во-первых, оттенок “виноградный компот” как никогда актуален в 2020 году. К тому же он дает явные ассоциации с королевским лиловым - почему бы и не примерить монаршую роль на новогоднем праздновании? Во-вторых, такая легкая асимметрия и обнаженность в паре с интересными и нежными рюшами легко добавит очков самому простому домашнему луку благодаря своей непререкаемой экстравагантности.  

Zara, 999 грн
Zara, 999 грн
zara.com

Если вы заранее знаете, что ваш Новый год пройдет дома под елочкой в обнимку с бутылкой шампанского и, конечно, в обществе вашего любимого, то нечего продумать замысловатый лук. Уверены, ваш парень будет счастлив видеть вас не одетой с иголочки, с роскошным мейком и сложной прической, а простой, домашней, но все равно прекрасной. Для того, чтобы в формуле праздничного лука сошлись все исходные данные, нужно обязательно продумать аутфит, но и при этом и не переборщить со сложностями. Классный и стильный свитер способен “вытащить” даже самый лаконичный лук. Конечно, только в том случае, если вы подберете выгодный крой и услужливых аккомпаниаторов. Уверены, среди наших вязанных фаворитов вы уже положили глаз на несколько моделей. Сделайте окончательный выбор и вперед - за последними новогодними покупками!  

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Теги: мода 2020, Новый Год 2020, что надеть в новогоднюю ночь, что надеть на Новый год, свитер на зиму
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Источник: ivona.bigmir.net

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