Модная психология: Что любимая сумка может рассказать о вас

Как связаны любимый аксессуар и темперамент его обладательницы.

Обязательный и абсолютно необходимый аксессуар в гардеробе любой женщины - удобная и “уютная” сумка. Даже самые отпетые модницы, в фэшн-запасах которых находится огромное разнообразие самых стильных и модных моделей, все равно выделяют определенный формат, который используется чаще всего. И, поверьте, тренды отходят на второй план, когда речь заходит о том, что действительно по душе носить в руках. Более того, ваш любимый размер и вид аксессуара может многое рассказать о вашем характере, ведь именно сумка является еще одним отображением вашей души. Мы много говорили о том, что предпочитаемые оттенки помады или лака могут рассказать все о характере их обладательницы, но и “ручной” аксессуар способен говорить не менее красноречиво. Ivona предлагает вам убедиться в том, что психология языка сумок существует.

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Сумка-мешок

Если вы относитесь к тем дамам, которые предпочитают мягкие и объемные форматы сумок, то можно сказать, что перед нами настоящая творческая натура. Женщины подобного склада ума очень артистичны и порой выводят свое хобби на первый план. В габаритных сумках можно найти и запасную пару обуви, и таблетку от давления, и несколько вариантов парфюма, и обязательно атрибуты творческого наследия обладательницы аксессуара. Более того, девушки, которые обожают объемные сумки, больше всего в жизни ценят свою свободу. Именно поэтому в их ручной клади подготовлено все, если вдруг взбалмошной хозяйке захочется резко сорваться на вечеринку или светский раут. Подобные девушки абсолютно самодостаточны и мнение окружающих их мало интересует - честь им и хвала.

Сумка и характер ее обладательницы pinterest

Строгая форма

Как можно догадаться любительницы сумок строгой формы с четкими геометрическими границами обладают очень собранным, педантичным характером. Им не чужды элементы перфекционизма, который позволяет максимально продуктивно проводить время на работе. Будьте уверены, в такой сумке все, что может понадобится ее обладательнице в течение дня, разложено по порядку и находится в правильных отделениях. Организованные, интеллектуально наполненные, но порой слишком скучные - это все про любительниц сумок строгой, как и они сами, формы.

Сумка и характер ее обладательницы pinterest

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Мини-формат

Многие женщины убеждены, что они пришли в этот мир не для того, чтобы таскать огромные баулы, наполненные всякой всячиной. Девушку непосредственную, капризную и будто неприспособленную к жизни редко можно увидеть с сумкой больше привычного клатча. О таких дамах хочется заботиться, ведь они кажутся максимально беззащитными. Такие нравятся мужчинам, ведь тогда в них просыпается первобытный инстинкт, требующий защитить их “даму в беде”. Вся такая легкомысленная, растерянная и эмоциональная - кого-то подобные особы могут здорово раздражать, но отрицать, что именно они безумно по душе противоположному полу никак нельзя.

Сумка и характер ее обладательницы pinterest

Кроссбоди

Сумки формата “кроссбоди” предпочитают девушки, которые умеют правильно распределять свое время, находить баланс во всем. Они знают, как разделить 24 часа в сутках равноценно, чтобы уделить внимание и работе, и хобби, и романтическим отношениям. Женщины, которым удобнее повесить сумку через плечо, обладают безграничной энергией, а еще обожают следить за фэшн-новинкам. Кроссбоди говорит о том, что ее обладательница напориста и ценит собственную свободу - она легко маневрирует между заботами и любит, открывать для себя новый сферы интересов.

Сумка и характер ее обладательницы pinterest

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Много не бывает

Если вы так и не смогли понять, каких сумок у вас в гардеробе больше, то мы легко можем определить вас как натуру творческую, даже артистическую. Такие дамы обожают играть и притворяться: каждый день выбирая новый аксессуар, она выдумывает, кого будет воплощать на сцене (в жизни) сегодня. Стабильности от такой женщины не добиться, но она любит и умеет удивлять, рассыпаться в сюрпризах, обволакивать вниманием и любовью. Мисс Эпатаж, которой к лицу абсолютно любой образ, которая умеет носить вещи любого стиля. Именно так выглядит настоящая женщина-вамп. И не важно, что у нее в руках сегодня или завтра - трендовая сумка-”ведро” или элегантный аксессуар формата “багет”.

Сумка и характер ее обладательницы pinterest

Вне зависимости от того, какие на данный момент правят фэшн-тенденции, женщины бывают абсолютно консервативны и постоянны в своих вкусах. Конечно, это не касается цвета волос, которым многие дамы готовы пожертвовать, чтобы объявить о перезапуске своей жизни. Вот только самый близкий к телу аксессуар в любом случае остается перманентным. Если в вашем гардеробе слишком много сумок разных форм, то вам придется подсчитать их и определить один единственный формат, который преобладает в вашем фэшн-наборе. Если вы точно знаете о вашем складе характера, то перед вами отличная возможность убедиться в своей правоте или возможно узнать о себе что-нибудь новенькое.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 оттенков будут в тренде в 2020 году.

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