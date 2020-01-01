Лучше Золушки: ТОП-7 самых стильных пар обуви для Нового года 2020

Классические лодочки или экстравагантные босоножки - какая модель станет вашей “хрустальной” парой?

Новый год - пора, когда сбываются самые заветные желания, а все изученные в детстве сказки так и норовят воплотиться в жизнь. Если, будучи маленькой девочкой вы зачитывались романтическими историями про принцев и принцесс, то должны знать, что чудеса и судьбоносные встречи должны происходить по законам жанра только в определенных обстоятельствах. И кто сказал, что встреча Нового 2020 года не может стать тем самым особым случаем, когда все одинокие и романтические половинки сердец наконец воссоединятся в одно целое? Для того, чтобы ваш принц обязательно узнал свою избранницу, кроме роскошного наряда вам понадобится идеальная пара обуви. Удобные, но при этом стильные и необычайно красивые - чтобы точно соответствовали атмосфере вашей сказки. Ivona представляет ТОП-7 самых красивых пар обуви, в которых на волшебном праздновании Нового 2020 года вы будете чувствовать себя героиней правильной сказки.

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Малефисента

Самая сильная и храбрая женщина в душе может оказаться ранимой и потерянной девочкой, которой однажды очень неожиданно разбили сердце. Она выросла, изменилась, но раны так и не сумели затянуться. Если в Новый год 2020 вы хотите продемонстрировать свою храбрость и дерзость, то примерьте туфельки с прозрачными вставками “под питона”. Пусть лучше жалит красота ваших ножек, а не язык.

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Золушка

Здесь все предельно понятно: добрые, нежные и доверчивые девушки получают лучших принцев. Но даже романтическая натура не может уберечься от некоторых ударов судьбы. Хрустальные туфельки на Новый год 2020 мы вам не обещаем, но почему бы не заменить их роскошными серебристыми с модными завязочками на щиколотках? Кстати, с такой надежной защитой вам даже не придется терять туфельку, чтобы принц вас отыскал. А лучше останьтесь с ним до самого утра - к черту добрых фей и законы магии. Возьмите жизнь наконец в свои руки.

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Принцесса-лягушка

Если вы очень неординарная особа, готовая поражать своими эксцентричными образами и поведением, то для новогоднего бала лучше выбрать такую же, как и вы необычную обувь. Кожаные мюли приятного персикового оттенка с необычным каблуком в виде мраморного шара выглядят как произведение искусства. Даже если на вас при этом будет надета самая обычная форма официантки, ваш избранник не сможет пройти мимо девушки с таким изысканным вкусом. Даже одна яркая деталь способна вывести ваш образ на новый уровень.

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Спящая красавица

Классика моды - лодочки на стандартном каблуке в 10 см, которые и ноги удлинят, и к любому наряду подойдут, и свести мужчин с ума с легкостью смогут. Добавьте к этому нюдовый тон, и вы получите не просто обувь, а универсальное оружие стиля. Не все принцы любят девушек экстраординарных, фатальных. Некоторые мечтают влюбиться в простую и наивную, но обязательно стильную и разбирающуюся в главных законах моды.

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Белоснежка

Черные босоножки на квадратном прозрачном каблуке смогли бы подойти и злобной мачехе Белоснежке, и самой главной героине. Если вы сомневаетесь, что добрая и милая защитница всех униженных и оскорбленных способна преобразиться в сексуальную стерву, то вспомните, как она вместе со своим избранником обошлась с лихой ведьмой. Кстати, в таких стильных босоножках можно плясать всю ночь напролет, не боясь, что к утру ваши ноги превратятся в кровавое месиво.

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Запутанная история

Уверены, если бы у Рапунцель были такие крутые золотистые босоножки, ее жизнь в башне прошла бы гораздо веселее. Если и вы любите блистать, выделяться, приковывать все взгляды лишь к вам одной, то обратите внимание на самую яркую обувь нашей подборки. Даже на первый взгляд они кажутся неимоверно крутыми. Талисман 2020 года - Белая Крыса оценит ваши старания и даже захочет украсть ваши туфельки. Следите, что бы случайно она не стала героиней вашей личной волшебной сказки.

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Вечера на хуторе

Не только Дисней умеет создавать сказочных принцесс и романтических героев. Украинская классика, хоть и с налетом современного хоррора, тоже способна вдохновлять на стильные ассоциации. И хотя гоголевская Оксана лишь под конец истории превращается в нормальную девушку, это еще не означает, что вы не можете примерить на себя ее амплуа. Начните с главного - с червоных черевичков, которые выманил кузнец Вакула для своей любимой у самой императрицы Екатерины. Лакированные, лаконичные и необычайно удобные - веселитесь до упаду на новогодней вечеринке и не забывайте присматриваться к ближнему окружению. Глядишь, Вакула и выдаст себя блеском парадного мундира.

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Даже 40-летние статные женщины иногда вспоминают, какими они были в детстве восторженными и наивными кокетками. Мечтали о сказочной жизни, желали поскорее влюбиться и уехать со своим принцем в волшебное королевство или возможно хотели сбежать от обыденности в идиллическое будущее. Конечно, сказки - всего лишь выдумка, но правдивости в них достаточно для того, чтобы никогда не отчаиваться и продолжать верить в лучшее. Вспомните, какую сказку вы больше всего любили в детстве и на Новый год 2020 приходите в образе принцессы-фаворитки. А чтобы ваш пугливый или нерасторопный принц не запутался, добавьте в ваш образ “намекающий” нюанс. Идеальные сказочные туфельки точно подскажут ему, из какой сказки вы “сбежали”.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 платьев самого модного оттенка 2020 смогут украсить ваш образ на праздновании Нового 2020 года.

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