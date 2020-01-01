Где купить новогоднее платье в самом модном оттенке 2020 года

ТОП-7 самых бюджетных и стильных образов для незабываемого торжества.

Новый год - особое торжество, когда хочется выглядеть краше, чем в любой другой день года. Именно поэтому женщины за месяц продумывают торжественные маникюр, укладку, мейк-ап и, конечно, идеальное платье. Вот только осознание того, что вы без толку потратили огромные деньги на наряд, который в лучшем случае наденете еще раз на свадьбу троюродной сестры из Полтавы, висит над вами как дамоклов меч. Для того, чтобы в новом году только радоваться, а не грустить, предлагаем вам подборку ТОП-7 от Ivona идеальных платьев, которые легко в себе совмещают обыденность и особую торжественность. Большинство нарядов кроме того, что обладают стильной “двойственностью”, еще и не будут стоить вам всех денег мира - приятный бонус к идеальному новогоднему аутфиту. Особо понравится наш список тем девушкам, которые уже в курсе, что самым модным цветом будущего года выбран классический синий. Именно этот оттенок мы подсказываем вам сделать главным акцентом праздничного лука.

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Облачный атлас

Легкое атласное платье с контрастными вставками - идеальный выбор для уютного домашнего празднования Нового 2020 года. Если хотите в подобном образе появиться на более роскошной вечеринке, то можете “облагородить” наряд с помощью светлого блейзера под пояс или классической косухи и брутальных армейских ботинок. Кстати, этот же образ можете сохранить до теплых весенних деньков - так будете выглядеть свежо, романтично и очень дерзко.

Answear, 799 грн answear.ua

В горошек

Миди-платье - всегда очень выгодное капиталовложение в ваш стиль, ведь что бы не происходило в фэшн-индустрии, а расслабленный буржуазный шик всегда будет в моде. На новогодней торжественной вечеринке в подобном наряде вы будет выглядеть как настоящая хозяйка вечера, даже если на ней вы появились в статусе приглашенного лица. Яркий электрический синий цвет, скромный черный горошек, замысловатые завязочки на шее и несколько слоев воланов вместе звучат как гармония идеального вкуса.

Reserved, 999 грн reserved.com

Минимализм

Маечный крой кто-то из вас может расценить как уж слишком простой и незамысловатый, но наш любимый неоновый синий спасает ситуацию. Кроме того, подобный образ будет смотреться идеально праздничным, если к нему подобрать роскошные аксессуары - не бойтесь добавить блеска и в макияж, и в украшения. Но и переусердствовать не рекомендуем: остановитесь на шикарных сережках и минималистичном, но сверкающем браслете.

Vovk, 390 грн vovk.com

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Деним на пике

Джинсовое платье - очень нестандартное решение для новогоднее платья 2020, на которое сможет осмелиться только девушка, умеющая поражать. Мини-длина компенсируется длинным рукавом и закрытым декольте, а нарочито необработанный край добавляет еще большей дерзости наряду. К такому образу рекомендуем выбрать не классические лодочки, а самые красивые кроссовки из вашего арсенала - такой практичный подход Белая крыса может и не оценит, но шокировать остальную публику вам точно удастся.

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Панк-классика

Классический приталенный силуэт, минималистичный декор, рукав три четверти и V-образный вырез - звучит как описание типичного платья для офисных будней. Вот только нам абсолютно легко представить подобный образ в рамках хоть бизнес-встречи, хоть торжественной встречи Нового года 2020. Дополните платье ярким макияжем в темных оттенках, высокой и небрежной прической и грубыми сапогами.

Pull&Bear, 699 грн pullandbear.com

Цветочный ряд

Самое легкомысленное платье обязательно должно характеризоваться тремя главными принципами: быть мини-длины, с флористическим мотивом и прозрачными деталями. Длинные рукава, будто созданные из воздушного газа, синие розы как на натюрмортах голландских мастеров и силуэт, открывающий взор на роскошное тело - звучит, как идеальный образ на Новый год 2020.

Stradivarius, 599 грн stradivarius.com

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Акцент на шее

Гармоничная золотая середина между оверсайзом и приталенным силуэтом - платье темно-синего оттенка миди-длины, которое будет выгодно подчеркивать каждый ваш изгиб, но при этом не станет выпячивать их слишком показательно. Небольшой каплеобразный вырез, длинный рукав и лаконичный бант на шее - кажется где-то это мы уже видели, верно? Вспомните образ, в котором Виктория Бекхэм появилась на свадьбе Принца Гарри и Меган Маркл. Теперь вы знаете, как выглядеть на Новом годе 2020 настоящей аристократкой.

Zara, 899 грн zara.com

Если вы решите воспользоваться нашим советом и приобрести одно из 7-ми платьев из нашей подборки, то несомненно поймаете сразу даже не двух, а трех зайцев. Во-первых, у вас будет идеальное платье для встречи Нового года 2020, в котором будет не стыдно показаться и перед друзьями мужа, и перед собственной мамой. Во-вторых, вы приобретете актуальный предмет гардероба, который сможет выручить вас уже весной 2020, когда вы будете в панике выбирать стильный кэжуальный или деловой образ. А в-третьих, вы выполните ключевое задание любой уважающей себя модницы - купите хотя бы одну вещицу самого актуального оттенка 2020 года - классического синего.

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