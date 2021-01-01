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Проще простого: как сделать идеальные брови за 5 минут

Ivona делится быстрой техникой, как сделать самостоятельно красивые брови в течение 5 минут.
Брови за 5 минут: как сделать красивые брови самостоятельно
Брови за 5 минут: как сделать красивые брови самостоятельно
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Ухоженные и красивые брови-чуть ли не основа макияжа, да и всего образа в целом. Если не хватает времени на поход к мастеру, берите на заметку несколько быстрых приемов для самостоятельного создания шикарных бровей. 

Есть несколько способов накрасить брови, но мы расскажем про самый модный — легкая растушевка. Для этого используется карандаш, тени, щеточка, фиксирующий волоски гель.

  • Шаг 1: Расчесываем брови специальной щеточкой, чтобы придать им форму;
  • Шаг 2: Подчеркиваем нижнюю линию роста карандашом;
  • Шаг 3: Выделяем край брови;
  • Шаг 4: Растушевываем карандаш, заполняя пустоты. Можно использовать тени идентичного оттенка;
  • Шаг 5: Используем консилер или бежевый карандаш, чтобы выделить край;
  • Шаг 6: Снова расчесываем волоски щеточкой и закрепляем прозрачным гелем.

Брови за 5 минут: как сделать красивые брови самостоятельно
Брови за 5 минут: как сделать красивые брови самостоятельно
Pinterest

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Источник: ivonа bigmir)net

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