Проще простого: как сделать идеальные брови за 5 минут

Ivona делится быстрой техникой, как сделать самостоятельно красивые брови в течение 5 минут.

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Ухоженные и красивые брови-чуть ли не основа макияжа, да и всего образа в целом. Если не хватает времени на поход к мастеру, берите на заметку несколько быстрых приемов для самостоятельного создания шикарных бровей.

Есть несколько способов накрасить брови, но мы расскажем про самый модный — легкая растушевка. Для этого используется карандаш, тени, щеточка, фиксирующий волоски гель.

Шаг 1: Расчесываем брови специальной щеточкой, чтобы придать им форму;

Шаг 2: Подчеркиваем нижнюю линию роста карандашом;

Шаг 3: Выделяем край брови;

Шаг 4: Растушевываем карандаш, заполняя пустоты. Можно использовать тени идентичного оттенка;

Шаг 5: Используем консилер или бежевый карандаш, чтобы выделить край;

Шаг 6: Снова расчесываем волоски щеточкой и закрепляем прозрачным гелем.

Брови за 5 минут: как сделать красивые брови самостоятельно Pinterest

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