Ivona рассказывает о самом популярном массажере для лица: как им пользоваться, и в чем его эффективность.

Принцип работы

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Нефритовый роллер работает по принципу обычного массажера для лица: он стимулирует кровоснабжение в тканях. Казалось бы, максимально простая функция, но именно этого зачастую не хватает многим женщинам. Каким бы эффективным и дорогим ни был ваш крем, он не проникает в глубокие слои кожи, а значит, действует лишь на поверхности. Массажер для лица разгоняет кровь, она приливает к тканям, а это разглаживает морщины, дарит свежий цвет лица, сияние и даже помогает избавиться от постакне. Роллер частично заменяет профессиональный уход: если пользоваться им регулярно, то результат не заставит себя ждать.

Как пользоваться

Нельзя использовать роллер на сухом лице: перед процедурой необходимо очистить кожу и нанести на нее масло или крем. Многие советуют массировать лицо сразу после использования сыворотки — это в разы увеличивает эффективность ухода. Движения должны быть уверенными и точными, с небольшим надавливанием по массажным линиям: от середины подбородка к вискам и от середины лба к вискам. Если лицо порозовело, это верный признак того, что вы все делаете правильно.

Бьюти-тренд: в чем эффективность кварцевого роллера для лица Pinterest

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Отметим, что массажер категорически не подходит тем, у кого есть кожные заболевания. В идеале делать 10-минутный массаж нужно два раза в день — утром после пробуждения и вечером перед сном. Еще один бьюти-лайфхак — положить роллер на несколько часов в холодильник, нефрит легко охлаждается, и можно сделать легкий криомассаж лица, не выходя из дома.

Эффект

Бьюти-тренд: в чем эффективность кварцевого роллера для лица Pinterest

Многочисленные поклонники нефритовых роллеров уверены, что массажер отлично подтягивает лицо и возвращает коже тонус, а также снимает напряжение мышц. Еще один неоспоримый плюс массажера: он отлично снимает отечность. Однако стоит отметить, что в этом вопросе более эффективен ролик с маленьким по объему камнем — им проще добиться эффекта дренажа.

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