Об этом важно знать, чтобы не навредить коже.

Миф 1: Макияж — это основная причина возникновения прыщей.

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Прыщи появляются не от нанесенной декоративной косметики, а от несбалансированной кожи. Поэтому необходим качественный уход, способный очистить ее от грязи, масла и токсинов, тем самым нормализовав ее состояние и жировой слой кожного покрова.

ТОП-5 самых популярных мифов об уходе за кожей Pinterest

Миф 2: Не стоит умываться по утрам (особенно обладателям сухой кожи).

Вне зависимости от вашего типа кожи, умывайтесь два раза в день. Во сне кожа собирает масло, пыль, мусор и другие загрязнения окружающей среды, которые просто необходимо смыть утром.

ТОП-5 самых популярных мифов об уходе за кожей Pinterest

Миф 3: Тип кожи никогда не меняется.

Существует довольно-таки распространенное заблуждение, что после подросткового возраста тип кожи устанавливается и при этом больше не меняется. Но на самом деле из-за стресса, гормонов, диеты, окружающей среды и множества иных факторов, - кожа становится более сухой с возрастом, что, как следствие, способствует изменению и ее типа.

Миф 4: Если пить много воды, кожа станет увлажненной.

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Согласны, что пить много воды важно для общего состояния здоровья (включая и здоровье кожи), хорошего пищеварения, нормального кровообращения и выведения токсинов. Но только этот ритуал (даже в комплексе с правильным питанием) не спасет обладателя, к примеру, сухой кожи от шелушений и недостатков. Необходим качественный и комплексный уход извне.

ТОП-5 самых популярных мифов об уходе за кожей Pinterest

Миф 5: Сон на спине предотвращает появление морщин.

Возникновение большинства морщин связано лишь с движением мышц лица и генетикой. Сон на животе или на боку может привести разве что к вертикальным линиям, а в целом, это не несет большого вреда коже.

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