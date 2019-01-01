Компания создала проект #ShowUs, в котором представили 10000 фото девушек и женщин с естественной красотой.

Компания Dove обратилась с открытым письмом к СМИ и рекламодателям. В обращении сообщается, что несмотря на все попытки показать женщин разными и настоящими, около 70% девушек отмечают, что все еще не видят на рекламных изображениях таких, как они. В связи с этим Dove в сотрудничестве с Getty Images и Girldaze создали коллекцию из 10000 фото, на которых показали настоящую красоту женщин без фотошопа.

Открытое письмо Dove к СМИ:

Открытое письмо Dove к СМИ depositphotos.com

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