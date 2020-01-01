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Переменный фактор: Меняется ли тип кожи лица с возрастом

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Все, что вам нужно знать для того, чтобы определить обновленный “формат” своего эпидермиса, или даже предотвратить процесс.
Как меняется тип кожи с возрастом
Как меняется тип кожи с возрастом
pinterest

В нашей жизни очень мало постоянности. Женское настроение может от восторженно-радостного вмиг измениться до подавлено-депрессивного, так что уж говорить о более фундаментальных вещах? Мир не стоит на месте, развивается с повышенной скоростью, и от того нам постоянно кажется, что мы опаздываем. Не поспеваем за бешеным течением жизни, и остервенело стараемся ухватиться за краешек уплывающих из рук возможностей.  

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Существует мнение, что с возрастом кожа лица человека меняется под воздействием определенных факторов. Причин тому может быть множество, что и подтверждает правдивость этого некогда “мифологического” суждения. Действительно, если 10 лет назад косметолог определил вашу кожу как комбинированную, то это еще не означает, что и по прошествии этого времени она осталась в прежнем состоянии. Ivona рассказывает, почему кожа лица претерпевает изменений, а также делится советами, как вовремя определить и устранить назревающую бьюти-проблему. 

Почему меняется тип кожи с возрастом

Генетически унаследованный фактор, такой как тип кожи, не меняется только в условиях абсолютной невесомости. Если вы живет в изоляции, не соприкасаясь ни с окружающей средой, ни другими людьми, то вы все равно не застрахованы от того, что ваш эпидермис со временем станет более проблемным, требующим более кастомизированного подхода. Дело в том, что на качество вашей кожи влияют не только то, какие гены передали вам родители, но и условия, в которых вы живете. Давайте, подробнее разберемся, что именно может спровоцировать изменение состояние вашего лица, а также как справиться с возникшими проблемами правильно.  

Как меняется тип кожи с возрастом
Как меняется тип кожи с возрастом
pinterest

  • Образ жизни 

Любовь к жирной, соленой пище, насыщенность рациона кофеином и алкоголем, курение, игнорирование преимуществ прогулок на свежем воздухе и походов в спортзал, недостаточное употребление воды - основные факторы, которые могут негативно повлиять на состояние вашей кожи. Чувствительность эпидермиса становится более яркой, а проблемы серьезнее. Поэтому, каким бы занятым не был ваш день, как бы сильно вы не уставали, никогда не нужно забывать о преимуществах ЗОЖа. Не показушного или инстаграмного, а реального, влияющего на ваши красоту и здоровье.  

Как меняется тип кожи с возрастом
Как меняется тип кожи с возрастом
pinterest

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  • Климат 

Уверены, вы замечали, насколько идеально выглядит ваша кожа во время отпуска, когда все стрессовые ситуации сведены к минимуму, а воздух, которым вы дышите, насыщен полезными веществами, а не выхлопами. Также реагирует ваш эпидермис и на изменения климата. К примеру, сухая кожа летом приобретает естественное сияние, тогда как обладательницы жирной страдают от компенсирующей работы сальных желез. Именно поэтому так важно следить за тем, чтобы даже в отопительный сезон ваша кожа получала должную заботу. 

Как меняется тип кожи с возрастом
Как меняется тип кожи с возрастом
pinterest
 

  • Гормональный фон 

Есть целый ряд причин, по которым уровень гормонов может колебаться: во время менструации, при дисфункции щитовидной железы, приеме противозачаточных, беременности, менопаузе. В данном случае без консультаций специалиста вам не обойтись. Также влияет на кожу и дисбаланс ЖКТ: это приводит к сухости не только на лице, но и на всем теле, а также к воспалениям в виде акне. 

Как меняется тип кожи с возрастом
Как меняется тип кожи с возрастом
pinterest

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Если вы почувствовали, что ваша кожа начала вести себя не совсем привычно, то будьте уверены - грядут большие изменения. Вероятнее всего проблема в том, что под воздействием всех вышеперечисленных факторов ваш эпидермис уже начал постепенно меняться. Не стоит пугаться - ситуацию легко решить с помощью простого теста и последующих верных шагов. Для начала определите свой нынешний тип кожи с помощью теста с бумажной салфеткой, а далее следуйте в любимый брендовый магазин косметики, чтобы приобрести бьюти-средства в соответствии с текущим состоянием вашего эпидермиса. 

В том, что ваша некогда идеальная, то есть нормальная кожа, стала суше, нет абсолютно ничего необычного. Мы живем в атмосфере больших, промышленных городов, постоянного стресса, а потому удивляться как внутренним, так и внешним изменениям не стоит. Фактор гормональных перемен еще более опорный, ведь избежать этого этапа взросления не способна ни одна женщина. Для того, чтобы ощущать себя комфортно в любом возрасте, необходимо взять за правило регулярные консультации у косметолога, а также постепенный переход на антиэйдж-средства, которые кроме всего прочего будут обладать еще и индивидуальными характеристиками. Не бойтесь стареть, ведь делать это можно с шиком и уверенностью истинной королевы.  

Раннее мы писали о том, как недостаток витамина А способен повлиять на состояние вашей кожи лица. 

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Теги: кожа лица, старение кожи, как ухаживать за кожей
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Источник: ivona.bigmir.net

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