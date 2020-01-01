Журналисты "Тайного агента" (Новый канал) узнали, как не попасть на процедуру к дилетанту, и о чем нужно расспросить перед тем, как лечь под иголку .

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Чтобы оставаться красивой, женщины готовы пойти на многое. Еще во времена Клеопатры дамы вводили себе пигмент в брови для их выразительности. Сейчас эта техника трансформировалась в микроблейдинг – мануальный татуаж, создающий имитацию волосков на коже. Его проводят только вручную.

Если вы записались к мастеру, а он держит в руках машинку для татуировки, то вы пришли не на микроблейдинг, – рассказывает журналистка Елена Зборовская. – И да, перед тем, как идти на процедуру, определите свой тип кожи, узнайте, есть ли у вас противопоказания к микроблейдингу.

Изуродованное микроблейдингом лицо: на что мастера готовы пойти ради денег Пресс-служба

Микроблейдинг противопоказан, если у клиента есть высыпания на коже: герпес в активной стадии либо обширное акне. Чтобы не разнести инфекцию, кожу нужно сначала вылечить, – рассказывает мастер Марьяна Миронова. – Также нельзя проводить процедуру при любых заболеваниях, связанных с нарушением иммунной системы – онкология, инсулинозависимая форма сахарного диабета и так далее.

Ведь для того, чтобы заработать деньги, плохие мастера делают мануальный татуаж всем подряд.

Изуродованное микроблейдингом лицо: на что мастера готовы пойти ради денег Пресс-служба

Не нужно делать микроблейдинг, если у вас жирная кожа с расширенными порами. В таком случае пигмент плохо приживается – либо он распределяется неравномерно и «плывет», либо приобретает неестественные цвета. Жирная кожа была у подруги журналистки «Тайного агента». Но из трех мастеров, куда она пришла на процедуру, только один отказался ее проводить. Двое были готовы изуродовать брови девушки лишь бы заработать денег.

Какие еще расследования ждут журналистов «Тайного агента» – смотрите в следующий понедельник в 16:00 на Новом канале.

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