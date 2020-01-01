Журналистка Нового канала устроилась администратором и увидела закулисье индустрии ухода за внешностью .

Нерабочие стерилизаторы и гной после процедур: что вас может ждать в салоне красоты Pinterest

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Приходя в салон красоты, клиент хочет быть уверенным, что ему сделают качественные процедуры. Но одной веры мастеру может быть мало. Поработав администратором под прикрытием в одном из салонов красоты, журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова узнала, что клиентов нередко подвергают опасности.

–Одна девушка пришла и начала скандалить, потому что у нее загноился пирсинг. Все работники салона врали, как могли. Еще ее и сделали виноватой, – рассказала «агент». – Перед этим я узнала, что средство для дезинфекции закончилось, стерилизатор не работает три дня. Мне просто стало интересно, когда той клиентке делали пирсинг.

Нерабочие стерилизаторы и гной после процедур: что вас может ждать в салоне красоты Пресс-служба

Все маски были одного действия, а деньги за них брали разные. Причем срок годности одной из масок закончился еще два года назад, – вспоминает журналистка. – Сложно представить, что может случиться с кожей после проведения процедур такими средствами.

Оказалось, что проблемы в салонах красоты не только со стерильностью. Косметолог проводила процедуры некачественными препаратами.

Саша советует всегда перед нанесением на кожу косметологом крема или маски просить показать срок годности на баночке. Если стерильность инструментов или чистота в салоне вас настораживают – лучше процедуры там не проводить.

Какие еще открытия ждут журналистов «Тайного агента» – смотрите в следующий понедельник в 16:00 на Новом канале.

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