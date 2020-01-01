Нерабочие стерилизаторы и гной после процедур: что вас может ждать в салоне красоты
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Приходя в салон красоты, клиент хочет быть уверенным, что ему сделают качественные процедуры. Но одной веры мастеру может быть мало. Поработав администратором под прикрытием в одном из салонов красоты, журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова узнала, что клиентов нередко подвергают опасности.
–Одна девушка пришла и начала скандалить, потому что у нее загноился пирсинг. Все работники салона врали, как могли. Еще ее и сделали виноватой, – рассказала «агент». – Перед этим я узнала, что средство для дезинфекции закончилось, стерилизатор не работает три дня. Мне просто стало интересно, когда той клиентке делали пирсинг.
Оказалось, что проблемы в салонах красоты не только со стерильностью. Косметолог проводила процедуры некачественными препаратами.
Все маски были одного действия, а деньги за них брали разные. Причем срок годности одной из масок закончился еще два года назад, – вспоминает журналистка. – Сложно представить, что может случиться с кожей после проведения процедур такими средствами.
Саша советует всегда перед нанесением на кожу косметологом крема или маски просить показать срок годности на баночке. Если стерильность инструментов или чистота в салоне вас настораживают – лучше процедуры там не проводить.
Какие еще открытия ждут журналистов «Тайного агента» – смотрите в следующий понедельник в 16:00 на Новом канале.
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