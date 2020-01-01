Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Нерабочие стерилизаторы и гной после процедур: что вас может ждать в салоне красоты

Комментариев: 0
Журналистка Нового канала устроилась администратором и увидела закулисье индустрии ухода за внешностью .
Нерабочие стерилизаторы и гной после процедур: что вас может ждать в салоне красоты
Нерабочие стерилизаторы и гной после процедур: что вас может ждать в салоне красоты
Pinterest

Читай также: Пьяные операторы: кто контактирует с вашими детьми в парке развлечений

Приходя в салон красоты, клиент хочет быть уверенным, что ему сделают качественные процедуры. Но одной веры мастеру может быть мало. Поработав администратором под прикрытием в одном из салонов красоты, журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Александра Башкатова узнала, что клиентов нередко подвергают опасности.

–Одна девушка пришла и начала скандалить, потому что у нее загноился пирсинг. Все работники салона врали, как могли. Еще ее и сделали виноватой, – рассказала «агент». – Перед этим я узнала, что средство для дезинфекции закончилось, стерилизатор не работает три дня. Мне просто стало интересно, когда той клиентке делали пирсинг.

Нерабочие стерилизаторы и гной после процедур: что вас может ждать в салоне красоты
Нерабочие стерилизаторы и гной после процедур: что вас может ждать в салоне красоты
Пресс-служба

Оказалось, что проблемы в салонах красоты не только со стерильностью. Косметолог проводила процедуры некачественными препаратами.

Все маски были одного действия, а деньги за них брали разные. Причем срок годности одной из масок закончился еще два года назад, – вспоминает журналистка. – Сложно представить, что может случиться с кожей после проведения процедур такими средствами.

Саша советует всегда перед нанесением на кожу косметологом крема или маски просить показать срок годности на баночке. Если стерильность инструментов или чистота в салоне вас настораживают – лучше процедуры там не проводить.

Какие еще открытия ждут журналистов «Тайного агента» – смотрите в следующий понедельник в 16:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, какие сюрпризы могут ждать в пабе. 

Поделись:
Теги: салон красоты. тайный агент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь