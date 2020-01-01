Дикий нрав: Как ухаживать за кудрявыми волосами

ТОП-7 приемов, которые облегчат жизнь девушкам с роскошной, но проблемной шевелюрой.

Стандартная классическая схема гласит, что все девушки с прямыми волосами мечтают о пружинистых вьющихся завитушках, а все кудрявые дамы жаждут распрощаться с привычным объемом и хоть на денек обзавестись идеальными ровными прядями. Многие считают, что уход за курчавыми волосами - задача легкая и безболезненная, однако зачастую именно девушки с кудряшками больше всего мучаются от того, что их волосы так и норовят наэлектризоваться, запутаться и превратиться в форменное “гнездо“. Ivona раскроет главные бьюти-приемы, которые позволят обладательницам волнистых локонов наслаждаться роскошным объемом и значительно облегчат усилия по уходу за ними.

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Мыть раз в неделю

Отличная новость для всех кудряшек: мыть ваши роскошные локоны можно всего лишь раз в неделю, ведь они не так плотно обхватывают кожу головы, и их контакт с жировым слоем ограничен. А вот сушить волосы нужно крайне осторожно. В идеале, если вы позволите вашим завиткам высохнуть естественным способом, не прибегая к помощи стайлинга. Если же времени на сборы у вас крайне мало, то хотя бы проведите щадящую процедуру: оберните голову полотенцем и дайте ему впитать лишнюю влагу. Ни в коем случае не вытирайте волосы и не расчесывайте их, пока они окончательно не высохли.

Как ухаживать за кудрявыми волосами? pinterest

Питательные маски

Курчавые волосы имеют характерную и требующую щепетильного ухода особенность строения локонов: из-за пористой структуры и неровно прилегающих чешуек кутикулы такие локоны обычно от природы сухие. Самый важный ритуал ухода за ними - питание и увлажнение. Вашими обязательными средствами должны стать все бьюти-продукты с пометкой “для вьющихся волос“. Если в линейке вашего любимого бренда таковых нет, то можете заменить их продукцией, созданной для сухих прядей. В обязательном порядке делайте восстанавливающие и питательные маски. В составе этих продуктов обязательно должен быть один из следующих компонентов: фосфолипиды, церамиды, кератин, коллаген, а также натуральные масла ши, макадамии, жожоба и т.д.

Как ухаживать за кудрявыми волосами? pinterest

Стайлинг

Мы понимаем, что порой вам жутко надоедают ваши непослушные кудряшки, которые по большей части выглядят не как красивые локоны, а как “шапка“ на голове. Именно поэтому вы чаще других девушек обращаетесь за помощью к различным утюжкам и выпрямителям. Однако если ваша цель - создать благоприятные условия для роста красивых и послушных завитушек, то стоит отказаться от стайлинговой техники. В крайнем случае, если уж вы не можете жить без всяческих фенов и плоек, устанавливайте максимально щадящий режим и пользуйтесь термозащитными средствами.

Как ухаживать за кудрявыми волосами? pinterest

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Масло для волос

Если вы хотите уложить ваши роскошные локоны без вреда для их дальнейшего роста и красивого внешнего вида, то стоит научиться пользоваться маслами для укладки. Чтобы сделать красивый аккуратный завиток, нанесите на влажные волосы от середины длины питательное масло, несмываемый кондиционер или сыворотку. Распределите средство руками и сформируйте завитки, накручивая волосы на палец.

Как ухаживать за кудрявыми волосами? pinterest

Нет электризации

Самая распространенная проблема девушек с вьющимися волосами - локоны, которые вечно пытаются распушиться и наэлектризоваться - причем даже без непосредственного контакта со всяческими головными уборами. Чтобы решить эту неприятную проблему обязательно приобретите средство с anti-frizz эффектом. Ее можно использовать после мытья головы или в течение дня по мере необходимости.

Как ухаживать за кудрявыми волосами? pinterest

Секущиеся кончики

Девушкам с курчавыми волосами придется смириться с тем, что они становятся регулярными гостями салонов красоты, ведь на локонах подобного типа из-за естественной сухости секущиеся кончики намного заметнее. Именно поэтому их нужно умасливать питательными средствами и подстригать каждые три месяца.

Как ухаживать за кудрявыми волосами? pinterest

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Стрижка

Если вы следуете всем вышеперечисленным рекомендациям, а кучерявые волосы все еще имеют вид неопрятный и неухоженный, то стоит обратить внимание на качество вашей стрижки. Не все мастера умеют работать с кудрявыми волосами, которые не рекомендуется ни филировать, ни подрезать бритвой. Профессионалы работают с вьющимися прядями на сухую - только так можно предсказать, как будет выглядеть стрижка. Главное правило, которые вы должны освоить и четко его придерживаться - обязательно откажитесь от короткой челки и не подстригайте верхний слой волос слишком коротко.

Как ухаживать за кудрявыми волосами? pinterest

Наконец девушки с кучерявыми волосами могут наслаждаться своей роскошной шевелюрой, а не страдать от постоянного неудобства и прядей, которые будто живут вечно своей собственной жизнью. Волнистые локоны могут быть послушными, красивыми и ухоженными, если знать главные секреты заботы о них.

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