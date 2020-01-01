Яркий акцент: ТОП-20 идей летнего педикюра 2020

Остромодные варианты, которые точно найдут своих поклонниц.

Если перефразировать классика, то мы скажем, что в женщине должно быть все прекрасно: и наряд, и прическа, и маникюр, и, конечно, педикюр. Последней детале образа многие девушки уделяют гораздо меньше внимания чем остальным бьюти-нюансам. Впрочем, летом 2020 года вам придется пересмотреть свой подход к построению стильного образа. Все потому, что текущий сезон может похвастать великолепным разнообразием обуви с открытыми пальчиками - тут уж хочется не хочется, а придется соответствовать. Примеряя стильные вьетнамки или босоножки на длинных ремешках, нужно понимать, что теперь вы просто обязаны украсить ноготки красивым педикюром. В противном же случае ваш лук просто не может считаться полноценным. Ivona представляет ТОП-20 модных идей педикюра на лето 2020.

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Нежная бледно-розовая гамма оттенков не выглядит слишком легкомысленно. Комбинация лилового и белого - беспроигрышный вариант на лето 2020, который смотрится круто и как фэшн-составляющая, и как бьюти-нюанс. Не забудьте про яркий акцент на больших пальцах ног - несколько стройных рядов блесток выглядят скромно, но стильно.

Блестки второй год подряд продолжают захватывать все сферы фэшн-индустрии. В макияже глиттер все еще правит бал, усеивая лица девушек плотным слоем волшебства и эйфории. Педикюр на лето 2020 должен быть в первую очередь сверкающим - с этим условием блистательный декор точно справится.

Не стоит забывать о том, что именно летом разнообразные флористические и ботанические мотивы заслуживают нашего повышенного внимания. Тропические листья в комбинации с блестками будут выглядеть не только привлекательно, но и очень тематически. Кажется, пора выбирать горящий тур на Мальдивы.

Перед вами невероятно модная техника педикюра, которая летом 2020 рискует покорить многих модниц. Простой, базовый фон (в данном случае белая классика), украшенная переливающимся голографическими эффектом. Эффектно, ярко и универсально - подойдет к любому стилю и образу.

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Если вы не привыкли довольствоваться малым, то предлагаем на лето 2020 выбирать самые жизнерадостные и яркие варианты педикюра. Разноцветные линии, напоминающие оперения тропических птиц, выглядят не только невероятно модно, но и достаточно провокационно.

Если вы собираетесь в отпуск, то можете начинать готовиться к этому волнующему событию еще за несколько недель до самой поездки. В первую очередь рекомендуем сделать тематический педикюр. Ракушки, песок, морские оттенки и водоросли - невероятно тонкая работа, которая придется по вкусу девушкам с исключительно рафинированным вкусом.

Пастельные оттенки продолжают вдохновлять нас летом 2020, поэтому неудивительно, что многие фэшионисты выбирают именно такой декор педикюра. Колорблокинг нового формата выглядит круто и стильно, а акцент в виде блесток напоминает о том, что летом жизнь полна приключений и ярких моментов.

Фиолетовый, а также его производные, например такие как лиловый, сиреневый, летом 2020 являются беспрекословным фаворитом сезона. Предлагаем использовать сразу несколько оттенков в одной гамме, а также не забывать про модный голографический эффект.

Яркий неон популярен летом 2020 не только в качестве мейк-ап-акцента. Педикюр в кислотных оттенках придется по вкусу не каждой, но если уж вы и выбираете его, то можете быть точно уверены, то выглядеть он будет невероятно круто. Не бойтесь экспериментировать с декором на большом пальце - здесь вы можете проявить свою фантазию максимально.

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Модная геометрия настолько пришлась по вкусу девушкам, что стилисты просто не решаются вывести ее из строя. Летом 2020 выбирайте узоры в спокойной и лаконичной гамме оттенков, или можете делать акцент на непроходящую классику. Вариант, напоминающий негативные графления на школьной тетрадке, выглядит особо круто.

Девушки, которые считают педикюр пустой тратой времени, поступают абсолютно опрометчиво. Кроме того, что подобным образом они выражают свою непочтительность, так еще и рискуют наградить себя званием неухоженной простушки. Педикюр - дополнительный акцент образа, который часто оказывается вне зоны нашего внимания, но именно лето - та пора, когда стильные пальчики завершают грамотно построенный образ. Знойный сезон позволяет вам экспериментировать с самыми разнообразными стилями, но единым остается лишь одно условие - ваш летний педикюр должен быть ярким, веселым и по-настоящему жарким.

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