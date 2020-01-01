Аксессуар лета: ТОП-8 крутых причесок с шелковым платком

Встречайте главного героя ваших знойных образов 2020 года.

По негласному мнению дизайнеров и стилистов главным головным украшением летнего сезона 2020 считаются не все еще актуальные панамы или шляпы из рафии, а милые и скромные шелковые платки. Они появились в наших гардеробах уже весной, и с того времени успели отвоевать значительное место и в сердцах настоящих фэшионист. Подобные яркие украшения выглядят очень свежо, жизнерадостно, и что уж там говорить стильно. Конечно, разнообразные вариации бандан и косынок главные мировые модницы уже давно эксплуатируют, но наконец мода дошла и до каждой простой девушки, которая не подписана ни на один фэшн-паблик в Instagram. Вот только подобное смещение трендов может говорить о том, что истинные любительницы модной индустрии резко найдут себе новую вещь для поклонения. Летом можно отлично сочетать стильный тренд 2020 - шелковый платок с разными прическами и укладками. Наша редакция хочет показать ТОП-8 вариантов причесок с платком в жаркую погоду и как можно носить стильный аксессуар в компании с крутой укладкой.

Быстрые прически и укладки с платком

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Если природа наградила вас красивыми волнистыми волосами, или может быть вы сами считаете именно такую укладку своей коронной, то предлагаем вам беспроигрышный способ облагородить укладку. Соберите передние пряди сзади, и скрепите их красивым шелковым платочком. Обратите внимание, что однотонная расцветка выглядит куда аккуратнее и милее.

быстрые прически и укладки с платком на лето pinterest

Для девушек, которые всегда и во всем предпочитают простоту и расслабленность, предлагаем использовать шелковый аксессуар в более бунтарской трактовке. Соберите пряди в высокий хвост, намеренно оставив на голове небольшой беспорядок. Для подобной укладки выбирайте платки, а не шарфы - будет выглядеть гораздо аккуратнее.

быстрые прически и укладки с платком на лето pinterest

Если летняя жара вас нисколько не смущает, то можете носить волосы распущенными, убирая их под крутую бандану в стиле 90-х. Оставьте несколько прядей выпущенными у лица, а остальные уберите под платок. Не бойтесь выглядеть как типичная дачница - стильный принт и целостный образ докажут, что вы самая модная штучка.

быстрые прически и укладки с платком на лето pinterest

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Романтичные барышни всевозможным конским хвостам, замысловатым плетениям и свободным растрепанным прядям предпочитают милые пучки. Если желаете создать образ романтичный и элегантный, то заплетите локоны в низкую гульку, обмотав ее у основания модным шелковым платком.

быстрые прически и укладки с платком на лето pinterest

Истинно итальянский вариант, благодаря которому вы легко сойдете за свою даже на Сицилии. Предлагаем вдохновиться бьюти-образами последних коллекций бренда Dolce&Gabbana, которые начали играться с шелковыми украшениями для волос задолго до того, как те стали трендом. Обмотайте платок на манер обруча, заколов волосы в небольшую гульку, предварительно сделав небольшой начес в стиле 60-х.

быстрые прически и укладки с платком на лето pinterest

Несколько видоизмененный вариант предыдущей модной укладки на лето 2020, который благодаря своей эстетике возвращает нас в беззаботные и кокетливые времена пин-апа. Прямые пряди или веселые голливудские локоны- любая текстура волос будет круто смотреться благодаря стильно повязанной косынке с хвостиком по центру.

быстрые прически и укладки с платком на лето pinterest

Более продвинутый вариант укладки с шелковым платком на лето 2020 потребует от вас хотя бы базовых навыков плетения. Отделите пряди у лица, закрутив их в расслабленные косы. Доплетите до середины, а затем скрепите сзади с помощью красивого аксессуара. Вот только данный вариант прически подходит только тех красоткам, которые обладают неимоверно густой шевелюрой.

быстрые прически и укладки с платком на лето pinterest

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Если же волосы у вас тонкие и не особо густые, то нет смысла лишний раз подчеркивать их проблемность. Даже классические хвосты в паре с шелковым украшением могут смотреться очень неловко и неопрятно. Всем девушкам с локонами средней длины советуем вплетать платочек в милую простую косичку - получится ярко и очень непринужденно.

быстрые прически и укладки с платком на лето pinterest

Если мода доходит до производителей китайского ширпотреба, а микротренды можно приобрести даже в магазинах косметики, это может означать лишь одно - тренд перестал быть актуальным. Впрочем, если вам так уж нравятся шелковые платочки и разнообразные их вариации с модными укладками, то даже подобные условности не могут вас остановить. Стиль в первую очередь определяется не тенденциями, придуманными и подтвержденными кутюрье, а личным видением вашего собственного имиджа.

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