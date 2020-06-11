Регина Тодоренко на обложке глянца, посвященного домашнему насилию
Буквально месяц назад российское медиа-пространство взорвалось бумом ожесточенной критики в сторону певицы и телеведущей Регины Тодоренко. Нынешняя супруга Влада Топалова не совсем удачно высказалась на животрепещущую тему борьбы с домашним насилием. Россия известна как государства, где уровень издевательств над женщин достигает максимального уровня, а потому жестокие слова Тодоренко подействовали на публику как красная тряпка на быка. Кроме того, что известная телепутешественница сделала ряд шокирующих признаний на своей страничке в Instagram, позже она подтвердила свою точку зрения в интервью для российского глянца. Теперь Регина сверкает на обложке российского Marie Clairе, испещренного цитатами вроде - “Мы против насилия”. Ivona пытается узнать, какой уровень лицемерия позволил звезде резко изменить свое мнение.
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С гордостью редакторы российского отделения французского глянца Marie Claire представили первую обложку с отечественной звездой. Счастливицей стала недавняя героиня скандалов - телеведущая Регина Тодоренко. Буквально месяц назад на своем аккаунте в Instagram девушка очень резко и неуместно высказалась в отношении поведения женщин, подвергающихся домашнему насилию. “А почему он тебя бьет? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не ударил?” - сказала она. Сразу после на девушку обрушился шквал критики, такие бренды как Pampers и Pepsi отказались от сотрудничества с опальной звездой, а журнал Glamour лишил Регину звания “женщина года”.
Позже давняя поклонница и подруга одесситки Иляна Эрднеева (главный редактор Glamour) в интервью решила подробнее узнать точку зрения Тодоренко, сковырнув еще более давний шар гнили и злости. Так, в онлайн-трансляции, за которой следили миллионы подписчиков Регины, девушка сказала, что женщинам просто нравится ощущать себя жертвами и спасительницам своих благоверных на утро после избиений.
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Шок и лицемерие высказываний Тодоренко породили прямую критиков и со стороны ее звездных коллег, и униженных женщин, которые в данных словах усмотрели оскорбление по отношению к самим себе. После, видимо вооружившись целью вернуть себе почетное звание “женщины года”, телеведущая решила выпустить фильм, посвященный жертвам домашнего насилия, а также пожертвовать значительную сумму в соответствующий фонд.
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Спустя полтора месяца после скандала Регина Тодоренко появляется на обложке популярного российского журнала Marie Claire, рассказывая о том, как ужасно насилие, и как активно она с продолжает бороться с этой реалией жизни. Номер стал целым проектом в поддержку жертв тиранов и насильников. Главный редактор издания Анна Бурашова так прокомментировала неоднозначное решение поместить Тодоренко на обложку журнала: “Мы увидели в этой истории с Региной самое важное - о проблеме домашнего насилия нужно говорить: немедленно, громко, привлекая к разговору максимально большое количество экспертов, известных и уважаемых личностей, женщин и мужчин”.
Между разговорами о домашнем насилии и реальной борьбой с ним сложно поставить знак равенства, но молчать – значит принимать поражение. Мы выступаем с проектом в поддержку жертв домашнего насилия в новом коллекционном номере Marie Claire. Это ответ, который нужен всем нам #МыПротивНасилия В первом материале, вошедшем в проект, авторы законопроекта о домашнем насилии Алена Попова и Оксана Пушкина говорят о том, почему он необходим в России. Доступно для чтения в материале по ссылке в профиле. Если вы или ваши близкие столкнулись с насилием, помните — вы не одни. Контакты Кризисных центров и фондов, которые помогают пострадавшим женщинам бесплатно: Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия в семье (Центр «Анна»); можно звонить с городского или мобильного: +7 800-700-0600 Центр «Насилию.нет»: +7 495-916-3000, nasiliu.net @nasiliutochkanet Cеть взаимопомощи женщин #ТыНеОдна: на сайте tineodna.ru @tineodna_ru – информация о фондах и кризисных центрах по всей России, которые дают бесплатное убежище, а также юридическую, психологическую и волонтерскую помощь. Кризисный центр для женщин (ИНГО), C.-Петербург. Телефон доверия: +7 812-327-3000, онлайн-приемная на сайте crisiscenter.ru @crisis_center_spb (по будням и воскресеньям с 11:00 до 18:00 бесплатные консультации психолога, по субботам – юриста). Связь по Skype: crisis_center; юридический чат в WhatsApp: +7 921-303-0820 Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» @sisters.help. выТелефон доверия: +7 499-901-0201, почта онлайн-приемной online@sisters-help.ru Московский кризисный Центр помощи женщинам и детям «Дубки», ул. Дубки, 9а, krizis-centr.ru, +7 499-977-1705. При наличии московской регистрации можно прийти в любое время суток, доступна помощь психологов и юристов. При себе иметь паспорт и медицинский полис. Филиал «Надежда»: +7 499-729-5181, +7 499-492-2681 Общероссийская ассоциация женских неправительственных объединений (юридическая помощь при домашнем насилии по всей России), wcons.net @_wcons_ , +7 495-690-6348 Женский кризисный центр «Китеж», kitezh-center.ru #MarieClaire #MarieClaireRussia
Библейские учения призывают нас к всепрощению и открытости, но наблюдая за тщетными потугами Регины Тодоренко реабилитироваться в глазах поклонников и всего общества, слабо верится в то, что для нее восстановление доброго имени еще возможно. Также мы не особо доверяем девушке, которая дважды высказывается неуместно и откровенно жестоко по отношению к жертвам домашнего насилия, а потом резко решает снять фильм в поддержку все тех же несчастных и униженных женщин. С обложки российского глянца Регина смотрит на нас с раскаяньем и желанием возродить свой статус инфлюенсера. Вот только дело в том, что резкое изменение жизненной позиции Тодоренко скорее спровоцировано постепенно ухудшающимся материальным достатком и лишением почетных премий, чем искренним осознанием своей ошибки.
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