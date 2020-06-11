Регина Тодоренко на обложке глянца, посвященного домашнему насилию

Лицемерие или чистосердечное раскаяние - анализируем причину появления певицы на страницах Marie Claire.

Буквально месяц назад российское медиа-пространство взорвалось бумом ожесточенной критики в сторону певицы и телеведущей Регины Тодоренко. Нынешняя супруга Влада Топалова не совсем удачно высказалась на животрепещущую тему борьбы с домашним насилием. Россия известна как государства, где уровень издевательств над женщин достигает максимального уровня, а потому жестокие слова Тодоренко подействовали на публику как красная тряпка на быка. Кроме того, что известная телепутешественница сделала ряд шокирующих признаний на своей страничке в Instagram, позже она подтвердила свою точку зрения в интервью для российского глянца. Теперь Регина сверкает на обложке российского Marie Clairе, испещренного цитатами вроде - “Мы против насилия”. Ivona пытается узнать, какой уровень лицемерия позволил звезде резко изменить свое мнение.

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С гордостью редакторы российского отделения французского глянца Marie Claire представили первую обложку с отечественной звездой. Счастливицей стала недавняя героиня скандалов - телеведущая Регина Тодоренко. Буквально месяц назад на своем аккаунте в Instagram девушка очень резко и неуместно высказалась в отношении поведения женщин, подвергающихся домашнему насилию. “А почему он тебя бьет? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не ударил?” - сказала она. Сразу после на девушку обрушился шквал критики, такие бренды как Pampers и Pepsi отказались от сотрудничества с опальной звездой, а журнал Glamour лишил Регину звания “женщина года”.

Регина Тодоренко и Влад Топалов pinterest

Позже давняя поклонница и подруга одесситки Иляна Эрднеева (главный редактор Glamour) в интервью решила подробнее узнать точку зрения Тодоренко, сковырнув еще более давний шар гнили и злости. Так, в онлайн-трансляции, за которой следили миллионы подписчиков Регины, девушка сказала, что женщинам просто нравится ощущать себя жертвами и спасительницам своих благоверных на утро после избиений.

Регина Тодоренко и Иляна Эрднеева на церемонии Glamour "Женщина года" 2019 pinterest

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Шок и лицемерие высказываний Тодоренко породили прямую критиков и со стороны ее звездных коллег, и униженных женщин, которые в данных словах усмотрели оскорбление по отношению к самим себе. После, видимо вооружившись целью вернуть себе почетное звание “женщины года”, телеведущая решила выпустить фильм, посвященный жертвам домашнего насилия, а также пожертвовать значительную сумму в соответствующий фонд.

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Спустя полтора месяца после скандала Регина Тодоренко появляется на обложке популярного российского журнала Marie Claire, рассказывая о том, как ужасно насилие, и как активно она с продолжает бороться с этой реалией жизни. Номер стал целым проектом в поддержку жертв тиранов и насильников. Главный редактор издания Анна Бурашова так прокомментировала неоднозначное решение поместить Тодоренко на обложку журнала: “Мы увидели в этой истории с Региной самое важное - о проблеме домашнего насилия нужно говорить: немедленно, громко, привлекая к разговору максимально большое количество экспертов, известных и уважаемых личностей, женщин и мужчин”.

Библейские учения призывают нас к всепрощению и открытости, но наблюдая за тщетными потугами Регины Тодоренко реабилитироваться в глазах поклонников и всего общества, слабо верится в то, что для нее восстановление доброго имени еще возможно. Также мы не особо доверяем девушке, которая дважды высказывается неуместно и откровенно жестоко по отношению к жертвам домашнего насилия, а потом резко решает снять фильм в поддержку все тех же несчастных и униженных женщин. С обложки российского глянца Регина смотрит на нас с раскаяньем и желанием возродить свой статус инфлюенсера. Вот только дело в том, что резкое изменение жизненной позиции Тодоренко скорее спровоцировано постепенно ухудшающимся материальным достатком и лишением почетных премий, чем искренним осознанием своей ошибки.

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