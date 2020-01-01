Вечная дилемма: От чего секутся кончики волос

Действенные советы, которые помогут сохранить красоту локонов.

Здоровые, блестящие, густые локоны - мечта всякой женщины, однако иногда на пути к ее достижению стоит проблема чрезмерной ломкости волос и как результат - посеченные и неопрятные кончики. Ivona разобралась, как можно уберечь свои пряди от негативного влияния внешних факторов и как оздоровить сухие и нездоровые кончики волос.

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С подобной неприятностью сталкиваются даже девушки с красивыми и здоровыми волосами, которым, впрочем, все равно не хватает увлажнения и питания. Причин, по которым волосы приобретают неухоженные и посечённые кончики крайне много: неправильный уход, нехватка витаминов в организме, плохое питание и укладка без термозащиты. Поэтому важно при первых же проявлениях проблем с локонами, обратить усиленное внимание качественному уходу за ними.

Как бороться с посеченными кончиками волос

Измените подход к мытью головы

Мы неоднократно акцентировали внимание на том, что корни и кончики волос мыть нужно по-разному: корни шампунем, а кончики - бальзамом, кондиционером, маской. Поэтому сухие и посеченные кончики категорически нельзя мыть шампунем. Средство для корней подбирайте по типу волос, наносите только на этот участок головы, не трогая длину волос. А вот сухие локоны и кончики нужно промыть всего лишь мыльной водой - этого для них будет достаточно. Раз в неделю все-таки стоит мыть всю длину, чтобы удалить остатки укладочных средств.

Как бороться с посеченными кончиками волос? pinterest

Не пренебрегайте маслами для волос

Питание - именно то, что нужно жаждущим укрепления посеченным кончикам волос. Натуральные масла благодаря своему составу способны решить эту проблему без утяжеления локонов. Не думайте, что ваши локоны станут идеальными, ведь склеить раздвоенный волосок невозможно, однако визуально будет казаться, что пряди здоровые и ровные. Благотворно влияют на питание волос кокосовое масло и масло авокадо. Средство нужно наносить дважды в неделю за 45 минут перед ритуалом очищения волос. Промывать волосы в этом варианте нужно полностью, чтобы волосы не выглядели жирными и неаккуратными.

Как бороться с посеченными кончиками волос? pinterest

Увлажняющий крем

Не удивляйтесь, что обычный увлажняющий крем для лица способен буквально спасти особо сухие и посеченные кончики волос. Во влажную погоду или по любым другим причинам локоны могут выглядеть сухо и некрасиво. Вот для того, чтобы нейтрализовать влияние окружающей среды и нужно запастись кремом. Смазывать нужно только кончики, а использовать можно даже самый простое средство для увлажнения рук. Для действенного эффекта вам понадобится всего лишь горошина крема, которую нужно равномерно распределить по сухим волосам.

Как бороться с посеченными кончиками волос? pinterest

Пейте витамины

Вашим локоном необходимо питание по всей длине: особенно они нуждаются в витаминах А, Е и группы В. В межсезонье - в середине осени и начале весны волосы становятся заметно менее красивыми. Специалисты советуют именно в это время принимать витамины. Особенностью приема витаминов для эффективного оздоровления волос является тот факт, что принимать полезные вещества нужно и вовнутрь, и внешне - добавляйте содержимое капсул в маски для волос и бальзамы.

Как бороться с посеченными кончиками волос? pinterest

Причины секущихся кончиков

Всегда гораздо проще проблему предотвратить, а не пытаться решить уже существующую, поэтому настоятельно рекомендуем пересмотреть свои традиционные бьюти-рутины, которые могут портить состояние волос, лишая их красивого внешнего вида и превращая в сухую солому.

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Ультрафиолет

Не думайте, что солнечные лучи негативно влияют только на состояние вашей кожи, ведь волосы тоже оказываются под “солнечным“ ударом. Если вы до сих пор не научились носить головные уборы, то пусть эта статья станет долгожданным знаком судьбы. Поверьте, всевозможные шляпки и панамы уберегут ваши локоны от ломкости, хрупкости. Мы, как и вы любим эффект выгоревших на солнце прядей, но будьте предельно осторожны - ультрафиолет уменьшает количество пигмента, от которого зависит яркость и насыщенность оттенка волос.

Утюжки и плойки

Девочки не будут девочками, если откажутся от вечного желания выпрямлять волосы или наоборот завивать их. Несмотря на то, что производители многочисленных и разнокалиберных утюжков и стайлингов соревнуются за звание самого безопасного, идеального безвредного прибора пока еще не изобрели. Для того, чтобы минимизировать влияние инструментов для укладки, грамотно выбирайте температурный режим - 180-190 градусов на утюжках и стайлерах и холодный режим, если пользуетесь феном. Такие простые меры безопасности хоть и потребуют больше времени на укладку, но точно помогут вашим локонам избежать сухости и ломкости.

Как бороться с посеченными кончиками волос? pinterest

Аксессуары

Крупные заколки с жемчужинками, резинки как в 90-х и всевозможные ленты сейчас в моде как никогда. Однако не стоит гнаться за всеми трендами сразу и чересчур перегружать свои волосы, ведь так они ломаются, выпадают и теряют силу. Не рекомендуем уж слишком увлекаться декором локонов - все хорошо в меру.

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Питание

Чтобы сделать пряди более эластичными, блестящими и крепкими, включите в ежедневный рацион темно-зеленые овощи (брокколи, шпинат, огурцы, мангольд), необжаренные орехи, авокадо, нут, чечевицу, жирную морскую рыбу, устрицы, индейку, яйца и кисломолочные продукты.

Как бороться с посеченными кончиками волос? pinterest

Ежедневный уход за волосами

Практически все бьюти-ритуалы, связанные с волосами, мы делаем на автомате, абсолютно не обращая внимания на технику выполнения. А ведь именно наши неаккуратные и неловкие движения могут очень сильно повлиять на ломкость волос и их нездоровый вид. Вспомните, скручивать и отжимать локоны после мытья категорически нельзя - лучше промокнуть сухим полотенцем. Обладательница особо ломким волос лучше отказаться от металлических расчесок в пользу щеток из натуральной щетины или изделий из дерева.

Для того, чтобы наслаждаться красотой своих волос каждый день, необходимо уделять особое внимание уходу за ними и питанию. Если уж не уследили и волосы стали значительно более сухими, стоит прислушаться к нашим рекомендациям - заслуженная привлекательность локонов к вам снова вернется.

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