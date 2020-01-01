Золотая середина: Укладки на каре как у восходящей звезды Голливуда

Вдохновляемся образами Люси Бойнтон, и выбираем самые стильные прически на недлинные волосы.

Для многих женщин стрижка - возможность начать новую жизнь, избавиться от проблем прошлого. В подобные моменты мы отчаянно хотим преобразиться, оставить былое в каждом его проявлении. В течение периодов такого эмоционального истощения, нам в голову и приходят чудесные идеи подстричь волосы. Это просто, эффективно, и что уж там говорить, практически всегда стильно, красиво и выигрышно. Однако, через некоторое время эйфория от свершенного проходит, и мы начинаем задумываться, как же следует справляться с новой прической. На самом деле каре - многоликая укладка, с которой можно экспериментировать практически до бесконечности. Ivona доказывает вам этот факт на примере восходящей звезды Голливуда - актрисе Люси Бойнтон.

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Плетения

Кажется, что придумать что-то интересное со скучным каре практически невозможно. 26-летняя красавица Люси Бойнтон всякий раз доказывает, что ее фирменная короткая стрижка может похвастать множеством интерпретацией. Любимый hair-прием актрисы - небрежные и слегка растрепанные плетения. Оставьте несколько прядей выпущенными у лица, а остальные волосы заплетите в несколько неравномерных косичек по всей длине волос. Сзади скрепите их замысловатыми крупными заколками - получится очень утонченно и даже аристократично.

Модные прически на каре pinterest

Голливудские волны

Конечно, классика “золотого века” Голливуда в стиле Мэрилин Монро, Джуди Гарланд и Хеди Ламарр - самый эффектный прием, если вам приходится иметь дело с каре. Люси Бойнтон к лицу подобные укладки, поэтому она продолжает эксплуатировать тему традиционного шика, выдумывая новые бьюти-решения. Накрутите пряди на крупные бигуди, сделав акцент на выигрышную сторону вашего лица. Обязательно закрепите лаком, чтобы укладка продержалась в течении всего дня или ночи.

Модные прически на каре pinterest

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Стильный беспорядок

Если вашим волосам, как и прядям Люси Бойнтон, не хватает объема, то можете сделать небольшой начес, тем самым поддавшись все еще актуальным небрежным бьюти-нюансам. Растрепанные локоны у лица закрепите сзади яркой заколкой или несколькими шпильками, слегка приподняв пряди сверху. Особенно полезным этот прием будет для тех девушек, которые мучаются из-за излишне густых волос, которые обычно выглядят не слишком привлекательно в комбинации с каре.

Модные прически на каре pinterest

Мальвина 2.0

Несколько видоизмененный вариант предыдущей прически, который будет особенно актуален летом 2020. Вместо того, чтобы оставлять выпущенными передние пряди, закрепите их наверху, слегка приподняв. В качестве заколки используйте стильные ленты или шелковые платки. Обратите внимание: вся масса волос должна быть не идеально прямой, а будто слегка “примятой”. Никаких навязчивых кудрей, а лишь намек на мягкие и небрежные волны.

Модные прически на каре pinterest

Акцентные невидимки

В обычной жизни Люси часто ходит с распущенными волосами, нисколько не заботясь об идеальной укладке - этого ей хватает и на красных ковровых дорожках. Мы подсмотрели у актрисы простой, но эффективный прием, как можно слегка разнообразить скучное каре. Гладко расчешите локоны, открыв волосы и закрепив передние пряди с помощью нескольких невидимок. Так вы открываете вид на ушки, тем самым акцентируя внимание на красивой форме вашего лица. Если же вы являетесь обладательницей круглого типа черепа, то лучше отказать от данного нюанса - он лишь подчеркнет “плоскость” внешности.

Модные прически на каре pinterest

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Идеальный вариант, когда не хочется ничего придумывать. Берем пример с Люси Бойнтон, убирая волосы средней длины в невысокую гульку. Не волнуйтесь, если ваши пряди выбиваются из прически - так вы лишь подчеркиваете структурность укладки. Тем более, что небрежность - новая норма, с которой вы имеете право экспериментировать так, как только вашей душе пожелается.

Модные прически на каре pinterest

В преддверии выхода второго сезона комедийной истории “Политик”, где Люси Бойнтон исполняет роль стервозной и амбициозной богачки, будет совсем не лишним вспомнить отличительные черты стиля юной американки. Каре - ее “фишка”, как и взгляд с поволокой, и жених Рами Малек под боком. Учимся носить короткую прическу стильно и необычно - уверены, вы уже смогли убедиться в том, что это вполне возможно.

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