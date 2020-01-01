Все пучком: ТОП-10 вариаций одной прически для волос любой длины
Пучок - одна из самых понятных, банальных и базовых причесок, на основе которой можно творить настоящие произведения искусства. Впрочем, мы не советуем вам уж слишком увлекаться - не забывайте, что в моде расслабленность, кэжуал и легкая неопрятность. Гулька на голове может завершить любой будничный образ, а также стать бьюти-фаворитом при подготовке к торжественному мероприятию. Можете добавить к пышному или аккуратному пучку красивые шпильки, заколки, широкие резинки или шелковый платок - так укладка только выиграет. Рекомендуем начинать с самых базовых вариантов, постепенно переходя к тем, что практикуют звезды на красных дорожках. Ivona представляет ТОП-10 вариаций одной укладки, которая сумела покорить весь мир.
Читай также: Рай для гурмана: Рецепты самых “вкусных“ масок для лица
Берите пример с Эммы Уотсон, примеряя самый простой и классический вариант модной укладки. Низкий пучок и несколько выпущенных у лица прядей - расслабленность идет рука об руку и с деловитой строгостью, и с роскошной торжественностью.
Модели Victoria’s Secret давно перешли из разряда “посланницы бренда” в “самые востребованные инфлюенсеры”. Американка Тейлор Хилл вдохновляет не только своим телом, но и крутыми бьюти-образами. Растрепанный и “плотный” высокий пучок в паре с несколькими выбившимися из прически прядями выглядит сексуально. Так, будто вы только что соорудили укладку, выйдя из морской пучины.
Вся загадочность пучка заключается в его расслабленности и даже небрежности. Он может себе позволить быть провокационным и очень “несдержанным”. Накрутите волосы на толстые бигуди, растрепайте их, слегка спрыснув лаком для фиксации, а затем заверните в неаккуратный “распадающийся” пучок - вариант с зашкаливающим уровнем кэжуального шика.
Если вам понравилась идея из прошлого варианты, но хотелось бы в итоге получите более сдержанную укладку, перед вами аккуратный вариант пучка. Накрученные пряди просто обмотайте вокруг основы, а несколько локонов выпустите у лица. Такую прическу, кстати, предпочитают многие современные невесты.
Самый простой вариант прически на каждый день, который не требует от вас буквально никаких усилий. Просто слегка добавьте волосам объема, сделав легкий начес и зафиксировав лаком, а затем закрутите на той высоте, которую позволяет длина волос. Именно этот вариант годится для девушек как с густой и массивной гривой, так и каре.
Читай также: Кудри или боб: ТОП-5 самых модных летних стрижек 2020 года
Бывают моменты, когда не хочется абсолютно ничего придумывать и стилизировать. Тогда пучок остается единственно возможным вариантом красивой и легкой укладки. Низкая фиксация, гладкая форма и легкая небрежность - классический и даже строгий вариант ультрамодной прически.
Кайли Дженнер - наш неиссякаемый источник вдохновения, когда дело доходит до бьюти-образов. В данном случае она смело демонстрирует, что и рваная челка здорово выглядит в компании с высоким, очень высоким пучком.
Гладкий пучок тоже умеет быть стильным и нескучным. Не стоит ассоциировать эту укладку со старомодными вариантами, которые носили наши школьные учительницы. Лучше вспомните, как мамы закручивали ваши волосы, когда вы ходили на занятия балетом или гимнастикой. Вот только в варианте 2020 лучше замените плотную резинку на остромодный плетенный вариант.
Рози Хантингтон-Уйатли постоянно радует нас новыми вариантами классических укладок. В данном случае красотка демонстрирует, что пучок легко может стать частью делового образа, если его лишь слегка сделать более аккуратным и продуманным.
Читай также: ТОП-5 лучших домашних масок для роста волос
И снова самый распространенный вариант пучка, который легко повторит любая девушка на несколько минут. Летом 2020 предлагаем дополнять любимую укладку модными аксессуарами. Не стоит бросаться на фэшн-амбразуру так уж резво - нескольких небольших деталей будет вполне достаточно.
В самом начале, когда мода на небрежные пучки только начала набирать обороты, многие критиковали стилистов за подобный выбор трендов. Выглядеть так, будто вы только что проснулись, казалось неуместным и абсолютно непозволительным. Но именно в это время мода на “оверсайз”, унисекс и многослойность постепенно начала завоевывать всю фэшн-индустрию, а потому и выбор соответствующих причесок был абсолютно понятен. Вплоть до 2020 года пучок остается самой популярной укладкой, которой нет равных. Она проста и легко выполнима. Ее можно стилизировать по своему вкусу, а также трансформировать в прическу невесты - торжественность пучка легко достигнуть с помощью дополнительного объема и аксессуаров. Мы же предпочитаем классическую, слегка растрепанную укладку, верной поклонницей которой является опальная и модная Меган Маркл. Нет ничего привлекательнее простоты и необремененности - с пучком вы легко сможете достигнуть сразу обох фэшн-показателей.
Раннее мы писали о самых вдохновляющих ТОП-15 вариантов маникюра невесты на лето 2020.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram
Полная версия правил