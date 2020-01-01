Все пучком: ТОП-10 вариаций одной прически для волос любой длины

Стильная и простая укладка, которая будет к месту и для торжественного события, и для будней.

Пучок - одна из самых понятных, банальных и базовых причесок, на основе которой можно творить настоящие произведения искусства. Впрочем, мы не советуем вам уж слишком увлекаться - не забывайте, что в моде расслабленность, кэжуал и легкая неопрятность. Гулька на голове может завершить любой будничный образ, а также стать бьюти-фаворитом при подготовке к торжественному мероприятию. Можете добавить к пышному или аккуратному пучку красивые шпильки, заколки, широкие резинки или шелковый платок - так укладка только выиграет. Рекомендуем начинать с самых базовых вариантов, постепенно переходя к тем, что практикуют звезды на красных дорожках. Ivona представляет ТОП-10 вариаций одной укладки, которая сумела покорить весь мир.

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Берите пример с Эммы Уотсон, примеряя самый простой и классический вариант модной укладки. Низкий пучок и несколько выпущенных у лица прядей - расслабленность идет рука об руку и с деловитой строгостью, и с роскошной торжественностью.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

Модели Victoria’s Secret давно перешли из разряда “посланницы бренда” в “самые востребованные инфлюенсеры”. Американка Тейлор Хилл вдохновляет не только своим телом, но и крутыми бьюти-образами. Растрепанный и “плотный” высокий пучок в паре с несколькими выбившимися из прически прядями выглядит сексуально. Так, будто вы только что соорудили укладку, выйдя из морской пучины.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

Вся загадочность пучка заключается в его расслабленности и даже небрежности. Он может себе позволить быть провокационным и очень “несдержанным”. Накрутите волосы на толстые бигуди, растрепайте их, слегка спрыснув лаком для фиксации, а затем заверните в неаккуратный “распадающийся” пучок - вариант с зашкаливающим уровнем кэжуального шика.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

Если вам понравилась идея из прошлого варианты, но хотелось бы в итоге получите более сдержанную укладку, перед вами аккуратный вариант пучка. Накрученные пряди просто обмотайте вокруг основы, а несколько локонов выпустите у лица. Такую прическу, кстати, предпочитают многие современные невесты.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

Самый простой вариант прически на каждый день, который не требует от вас буквально никаких усилий. Просто слегка добавьте волосам объема, сделав легкий начес и зафиксировав лаком, а затем закрутите на той высоте, которую позволяет длина волос. Именно этот вариант годится для девушек как с густой и массивной гривой, так и каре.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

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Бывают моменты, когда не хочется абсолютно ничего придумывать и стилизировать. Тогда пучок остается единственно возможным вариантом красивой и легкой укладки. Низкая фиксация, гладкая форма и легкая небрежность - классический и даже строгий вариант ультрамодной прически.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

Кайли Дженнер - наш неиссякаемый источник вдохновения, когда дело доходит до бьюти-образов. В данном случае она смело демонстрирует, что и рваная челка здорово выглядит в компании с высоким, очень высоким пучком.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

Гладкий пучок тоже умеет быть стильным и нескучным. Не стоит ассоциировать эту укладку со старомодными вариантами, которые носили наши школьные учительницы. Лучше вспомните, как мамы закручивали ваши волосы, когда вы ходили на занятия балетом или гимнастикой. Вот только в варианте 2020 лучше замените плотную резинку на остромодный плетенный вариант.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

Рози Хантингтон-Уйатли постоянно радует нас новыми вариантами классических укладок. В данном случае красотка демонстрирует, что пучок легко может стать частью делового образа, если его лишь слегка сделать более аккуратным и продуманным.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

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И снова самый распространенный вариант пучка, который легко повторит любая девушка на несколько минут. Летом 2020 предлагаем дополнять любимую укладку модными аксессуарами. Не стоит бросаться на фэшн-амбразуру так уж резво - нескольких небольших деталей будет вполне достаточно.

Как сделать прическу "пучок" pinterest.com

В самом начале, когда мода на небрежные пучки только начала набирать обороты, многие критиковали стилистов за подобный выбор трендов. Выглядеть так, будто вы только что проснулись, казалось неуместным и абсолютно непозволительным. Но именно в это время мода на “оверсайз”, унисекс и многослойность постепенно начала завоевывать всю фэшн-индустрию, а потому и выбор соответствующих причесок был абсолютно понятен. Вплоть до 2020 года пучок остается самой популярной укладкой, которой нет равных. Она проста и легко выполнима. Ее можно стилизировать по своему вкусу, а также трансформировать в прическу невесты - торжественность пучка легко достигнуть с помощью дополнительного объема и аксессуаров. Мы же предпочитаем классическую, слегка растрепанную укладку, верной поклонницей которой является опальная и модная Меган Маркл. Нет ничего привлекательнее простоты и необремененности - с пучком вы легко сможете достигнуть сразу обох фэшн-показателей.

Раннее мы писали о самых вдохновляющих ТОП-15 вариантов маникюра невесты на лето 2020.

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