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Морщинам бой: Как остановить старение кожи лица после 45 лет

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ТОП-5 эффективных процедур, которые помогут избавиться от недостатков внешности.
Процедуры омоложения после 45 лет
Процедуры омоложения после 45 лет
pinterest

Старение - процесс, которого страшатся многие женщины. Кажется, что день, когда нам будет боязно взглянуть на свое отражение в зеркале, приближается со скоростью занесенного в Книгу рекордов Гиннесса гепарда. Главное, что вы должны запомнить, так это то, что появление морщин и прочих недостатков - естественно, как и то, что у вас всегда есть возможность сделать вшу внешность гораздо привлекательнее и моложе. Конечно, после 45 лет избавиться полностью от признаков старения становится невозможным даже с помощью высококлассных технологий. Можно отсрочить их появление, контролируя свой режим питания, мимику и привычки. Однако, генетика, а также другие факторы, которые не зависят от нас, как например уровень стресса, отображаемый на лице, “впечатывают” морщины, которые не исчезают для при расслаблении мышц. Ivona рассказывает о ТОП-5 самых полезных антиэйдж-процедурах, которые подойдут женщинам с различным типом старения. 

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  • “Усталый” тип старения 

Данный тип старения считается самым естественным, ведь он не позволяет вашему лицу преобразоваться буквально до неузнаваемости. Единственное, что с ним происходит, так это оттенок кожи становится более тусклым, уголки губок могут опуститься, а некоторые ткани становятся излишне отечными к вечеру. 

Плазмолифтинг – anti age-ритуал, в основе которого лежит механизм самоомоложения кожи с помощью собственной плазмы. После забора и очищения венозной крови по специальной технике, сначала плазма «готовится», насыщаясь активными веществами в центрифуге (не более 10-15 минут), а после вводится под кожу и начинает активно побуждать клетки соединительной ткани. 

Процедуры для
Процедуры для "усталого" типа старения
pinterest

  • Мелкоморщинистый тип старения 

Именно худощавые женщины склонны к старению по принципу мелкоморщинистого типа. В первую очередь из-за того, что их кожа отличается удивительной сухостью. Поэтому их лицо в процессе становится похожим на листок бумаги - с мелкими, но частыми морщинками и, на удивление, “стойким” овалом лица.  

Мезотерапия и биоревитализация – методы профилактики преждевременного старения кожи с помощью микроинъекций гиалуроновой кислоты и «коктейлей» на ее основе. С возрастом содержание гиалуроновой кислоты в коже уменьшается, поэтому после 30-35 лет нужно восполнять ее запасы. 

Процедуры для
Процедуры для "мелкоморщинистого" типа старения
pinterest

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  • Деформационный тип старения 

Деформационный тип характерен для женщин, склонных к полноте. В их случае из-за плотного телосложения овал лица становится дряблым и будто “поплывшим”, мягкие ткани провисают, а также образуются глубокие складки и заломы. 

Векторный лифтинг – вид контурной пластики, когда филлеры вводятся под кожу по специально намеченной схеме. Инъекции делаются «канально», т.е. вдоль определенных линий и под определенным углом наклона. В результате кожа подтягивается в нужном направлении, а «опустившиеся» линии возвращаются на свои места.

Процедуры для
Процедуры для "деформационного" типа старения
pinterest
 

  • Мышечный тип старения 

Данный тип старения распространен среди жительниц Китая, Японии и прочих азиатских регионов. У его обладательниц хорошо развита мышечная структура лица, которая и позволяет дамам буквально до самого почтенного возраста хвастать красивой ровной кожей и четким овалом лица. Впрочем, и им не помешает знать о нескольких полезных бьюти-процедурах.  

Контурная пластика и объемное моделирование – процедуры введения под кожу филлеров для восполнения утраченного объема. Филлеры вводятся в разные слои кожи и потому решают разные проблемы: помогают стереть глубокие складки, устранить «провалы» под глазами, сформировать скулы. 

Процедуры для
Процедуры для "мышечного" типа старения
pinterest

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  • Комбинированный тип старения 

Встретить определенный тип старения “ в чистом виде” невероятно сложно, поэтому можно с уверенностью утверждать, что у большинства женщин именно комбинированный вариант. Чтобы после достижения 45 лет справиться с самыми глубокими морщинами, которые успели обосноваться на вашем лице, нужно прибегнуть к смелым инновационным решениям.  

Тредлифтинг («нитевой лифтинг» или «3D-моделирование») ─ своеобразная альтернатива хирургической «подтяжке» лица. Процедура заключается в введении под кожу тонких нитей, изготовленных из различных материалов. Именно они приподнимают, подтягивают и фиксируют в необходимом положении опустившиеся с возрастом ткани, помогая воссоздать каркас овала лица и разгладить морщины. 

Процедуры для
Процедуры для "комбинированного" типа старения
pinterest

Если говорить уж полностью откровенно, то следить за “морщинистыми” проблемами с лицом нужно с самого раненого возраста. После 25 лет на лицах большинства девушек появляются первые признаки “взросления”, которые, если не уделять им должного внимания, с течением времени становятся перманентными. Конечно, можно полагать, что женщина с годами становится лишь более интересной, как самое дорогое вино, но правда в том, что большинству дам хочется как можно дольше оставаться молоденькими и свеженькими. Мы не можем осудить их за естественное желание - это было бы слишком цинично и лицемерно с наше стороны. Именно поэтому предлагаем решать проблему, если уж вы не смогли заняться ею вплотную с ранних лет, с помощью радикальных, но действенных бьюти-процедур.  

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 летних морских ароматов помогут приблизить наступление теплого сезона. 

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Теги: процедуры красоты, как убрать морщины, Антиэйджинговая терапия, возрастные проблемы
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