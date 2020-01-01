Учимся выбирать оптимальный и подходящий для себя вариант!

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

Погода начинает радовать первыми теплыми днями, и все девушки уже в предвкушении похода на пляж. Каждая мечтает получить идеальный загар, при этом не причинить вред коже. Для этого косметическая индустрия предлагает множество средств для безопасного загара. Но и здесь есть свои нюансы. О том, как правильно выбрать крем для загара и чем они отличаются друг от друга, расскажет Ivona.

В каждом средстве для безопасного загара присутствуют различные компоненты. Помимо прочих компонентов, любой крем для загара обязательно должен иметь маркировку SPF, UVA и UVB.

Что такое SPF, UVA и UVB?

Читай также: Уход за лицом в домашних условиях: Альгинатная маска

SPF или Sun Protection Factor ( “солнцезащитный фактор“) - такая отметка часто встречается на солнцезащитной косметике и буквально означает, сколько кожа может находиться на солнце без защитного крема. Чтобы выбрать нужный индекс SPF, нужно, в первую очередь, определиться со своим типом кожи, и какое количество времени вы планируете провести на солнце. Например, если вашей коже достаточно 10 минут, чтобы на открытом солнце зажариться до хрустящей корочки, то нанеся крем с SPF30, есть риск обгореть только через 5 часов. Иными словами, SPF - это ваша защита от губительного воздействия прямых солнечных лучей.

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

Средства с SPF разделяют на четыре группы, в зависимости от уровня защиты. Это:

Низкий (2-5)

Средний (6-11)

Высокий (12-19)

Очень высокий (20-100).

Важно: ни одно средство не дает 100% защиты, поэтому лучше удержаться от принятия солнечных ванн в самые жаркие часы (с 11 и до 17).

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

UVA и UVB - это компоненты, которые помогают защитить кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Как правильно подобрать средство для безопасного загара?

Читай также: Идеальный план: ТОП-10 вариантов роскошного летнего маникюра 2020

Для того чтобы не потеряться среди огромного количества средств для безопасного загара, прежде, чем покупать “абы что“, определите тип кожи. Точнее фототип. Для этого внимательно рассмотрите свое лицо без макияжа, учитывая цвет глаз, волос, бровей. Есть такие типы кожи:

Кельтский - кожа очень нежная, светлая; солнце имеет на нее чрезвычайно негативное воздействие. Рекомендуется использовать крем очень высокой степени защиты (от 50 и выше) и долго под прямыми солнечными лучами не находиться

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

Нордический - девушки с этим типом кожи могут получить ожоги спустя 30 минут на солнце, но через пару дней они обретут золотистый оттенок загара. Рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами с SPF от 30 до 50

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

Европейский - девушки с этим типом кожи прекрасно загорают, однако кожу нужно готовить к загару постепенно. Рекомендуется использовать солнцезащитные средства с SPF от 20 до 30

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

Южноевропейский - от природы смуглые и загар почти всегда приобретает шоколадный оттенок. Рекомендуется использовать солнцезащитные средства с SPF от 12 до 12.

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

Также при выборе нужного средства ориентируйтесь и на тип своей кожи (комбинированная, чувствительная, сухая), ее возраст (юная - до 20, молодая - от 20 до 25, зрелая - после 45) и индивидуальные потребности (например недостаток витаминов, потребность в увлажняющем или успокаивающем эффекте). Ваше солнцезащитное средство, в таком случае, должно содержать в себе все необходимые компоненты.

В чем разница между кремами с SPF40, SPF50 и SPF70?

Читай также: Снова корейцы: Новый бьюти-лайфхак гарантирует идеальную кожу

Итак, мы уже выбрали “свое средство“, но не можем определиться с количеством SPF. Здесь главное запомнить, что вся разница между цифрами возле SPF, это количество солнцезащитных компонентов. Чем дольше вы хотите побыть на солнце, тем большую степень SPF стоит выбирать.

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

Как правильно наносить солнцезащитные средства?

Читай также: Селфи-наука: ТОП-5 приемов в макияже, которые гарантируют идеальное фото

Для того чтобы средство подействовало в полной мере, его нужно еще уметь и правильно наносить. Если речь идет о солнцезащитном креме, то его желательно нанести толстым слоем на всю поверхность кожи. Если рассчитывать на одного взрослого человека, это примерно 5-6 столовых ложек. В таком случае, кожа будет надежно защищена и крем справится с поставленными задачами на “отлично“.

Если речь идет о спреях и маслах, то позаботьтесь о том, чтобы они были наложены равномерным слоем. Для этого их нужно аккуратно растереть по всей поверхности кожи. Следите, чтобы нанесение спрея или масла было в верном временном периоде (если указано, что нанесение нужно повторить через 2 часа, так и сделайте, иначе средство больше не будет исполнять защитную функцию).

Загар без проблем! Что нужно знать о солнцезащитной косметике? pinterest.com

Особое внимание стоит уделить рукам, шее, вискам. На спину, живот и ноги нанесите большую часть крема, на руки и другие части тела - меньшую. После купания нанесение крема необходимо повторить. После посещения пляжа обязательно тщательно смойте его.

Ранее мы рассказывали, какие бьюти-продукты запрещают косметологи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.