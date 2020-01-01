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Салон на дому: Как подстричь кончики волос и челку на карантине

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Несколько грамотных советов, и вам не придется ждать окончания периоды самоизоляции.
Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
pinterest

Расскажите, как вы чувствуете себя на карантине? Довольны ли вы состоянием своей кожи? Волосы выглядят ухоженно и по-прежнему шикарно? А как поживают ваши ногти? Уже научились делать маникюр в домашних условиях? Вынужденная самоизоляция - проверочный период для тех женщин, которые привыкли по каждой несущественной бьюти-детали бежать в салон. Гораздо важнее то, как вы сами умеете справляться со своими потребностями - без помощи профессионалов. И если с кожей и ногтями мы еще можем справиться в домашних условиях после несчетного количества попыток, то с волосами придется немного повозиться. Впрочем, для женщины с интеллектом нет ничего невозможного. Предчувствуя, что после окончания периода самоизоляции большинство женщин выползут из дома неким подобием сериальной Кати Пушкаревой, Ivona предлагает испробовать элементарные способы привести в порядок свои волосы в домашних условиях. 

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  • Косая челка 

Для того, чтобы привести в порядок косую челку вам потребуются не только правильные инструменты, но и толика терпения. В первую очередь разделите волосы на отдельные пряди, равные по ширине. Во время стрижки челки ножницы держите сначала перпендикулярно локонам, а затем наклоняйте кончик вниз под углом. Самое главное - не стоит торопиться, ведь в подобном деле спешка - худший из возможных вариантов. Тщательно прорабатывайте небольшие пряди, чтобы добиться идеального результата. Расчешите волосы и уложите челку в том положении, в котором вы планируете ее носить. Аккуратно подрежьте неровные участки косой челки. Обрежьте недочеты так, чтобы челка лежала одной диагональной линией.

Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
pinterest
 

  • Рваная челка  

Выстригать рваную челку лучше на сухих и расчесанных волосах. Так вы добьетесь нужной длины. Для стрижки подойдут стандартные ножницы, лезвия или филировочные ножницы. Метод очень простой: нужно скрутить отдельные пряди челки в неплотные жгутики. Далее острыми ножницами сделать короткие срезы на разных уровнях челки. Как и с другими челками, рваную челку нужно медленно и постепенно состригать. 

Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
pinterest

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  • Длинная челка 

Чтобы не прогадать с длиной, лучше стригите челку на сухих волосах. Просушите влажные локоны и уложите их как обычно. Далее разделите челку на несколько прядей. Затем расчешите мягкой щеткой. Далее найдите удобное положение для стрижки челки. Поднесите пальцы к бровям и прижмите челку к коже. Дополнительно рука будет защищать лицо от острых лезвий ножниц.  Возьмите ножницы горизонтально и начинайте подстригать волосы. Пряди должны быть тонкими, иначе вам будет неудобно – и в результате челка получится кривой. После того как вы добились нужной длины, начинайте выравнивать челку. Возьмитесь за край челки двумя пальцами и, удерживая ножницы вертикально, слегка обрезайте края. 

Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
pinterest

  • Прямая челка 

Возьмите расческу, ножницы и резинку для волос. Затем зафиксируйте волосы в хвост, чтобы они не мешали. Потом смочите расческу водой и один раз пропустите локоны через ее зубчики. 

Зажмите волосы между указательным и средним пальцами правой руки. Затем начинайте аккуратно состригать концы челки, опираясь пальцами на переносицу. Стричь волосы нужно под минимальным углом — перпендикулярное расположение ножниц даст неровные концы. Кроме того, боковые части челки можно оставить чуть длиннее.

Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
pinterest
 

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  • Кончики 

Используйте профессиональные ножницы, а также не забывайте про дополнительные инструменты - гребешок, зажимы, зеркало и прочее.  

  • Помойте голову, нанесите бальзам и смойте. 
  • Промокните волосы полотенцем. 
  • Аккуратно расчешите волосы (предварительно можно использовать несмываемый уход, облегчающий расчесывание). 
  • Разделите волосы на пряди, определитесь с длиной, которую собираетесь состричь. 
  • Возьмите первую прядь, натяните ее, закрепите между средним и указательным пальцами, сделайте прямой срез. 
  • Придерживаясь выбранной длины, обработайте остальные пряди. Сухие смачивайте водой по всей длине (высохнув, они поднимутся и станут короче). 
  • Расчешите волосы и посмотрите, нет ли где-то прядей другой длины. 

Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
Как подстричь челку и кончики волос в домашних условиях
pinterest

Подстричь челку и кончики самостоятельно? Что может быть проще. На самом деле для того, чтобы выглядеть по крайней мере прилично после окончания карантина, вам придется освоить нехитрые техники бьюти-преображения. Правильные ножницы, дополнительный инструментарий, грамотно подобранные средства по уходу за волосами - и вот уже ваша шевелюра выглядит так, будто вы все-таки нарушили режим карантина, и съездили в ближайший салон красоты. Конечно, ничто из этого не будем возможным, если вы не последуете изложенным нами советам - профессионализм легко достичь даже в самые темные времена.  

Раннее мы писали о том, какие бьюти-продукты нужно испробовать всем знакам зодиака весной 2020. 

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Теги: подстричь дома, челка, домашний уход
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Источник: ivona.bigmir.net

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