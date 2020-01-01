Красота по звездам: Бьюти-новинки для каждого знака зодиака

Тинт для щек, синяя помада, глиттер и хайлайтер - только самые модные инструменты красоты.

Астрология проникла в каждую сферу нашей жизни, поэтому неудивительно, что мы все чаще и чаще предлагаем вам сверять ваши фэшн и бьюти-предпочтения по звездам. Весной 2020, знаменуя начало нового теплого сезона и, возможно, абсолютно свежих начинаний, предлагаем вам углубиться в гороскопы. Для того, чтобы дать старт новому периоду жизни, начать нужно с малого - например, хотя бы с необычных бьюти-продуктов, на которые раньше вы не обращали внимания. Так, мы подобрал каждому знаку зодиака актуальные средства, которые наилучшим образом преобразят вас и дадут выход неудержимой внутренней энергетики. За месяцы долгой зимы, возможно, некоторые женщины совсем позабыли о том, что именно от того, как мы выглядим и зависит наша жизнь. “Обложка” - не самый главный аспект нашей жизни, но однозначно один из важнейших. Ivona представляет интересные бьюти-новинки, которые придутся по вкусу каждому из знаков астрологического цикла.

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Овен - Жидкий глиттер

Целеустремленные и энергичные Овны обожают превращать жизнь вокруг себя в настоящее авантюрное приключение. При этом они не бояться рисковать и обожают делать самые нестандартные ходы. Предлагаем весной 2020 представительница этого знака превратиться в героинь сериала “Эйфория” с помощью глиттера - розового, серебряного, золотого или медного.

Lamel Professional Liquid Eyeshadow

Телец - Щетка для глубокого очищения кожи

Чтобы подготовиться к весеннему сезону с наибольшим успехом, тельцам нужно сбросить с себя груз всех старых проблем и неурядиц. Одновременно с этим стоило бы и побеспокоиться о состоянии кожи. Щетка для глубокого очищения от Mary Kay поможет всем Тельцам вступить в новый период жизни абсолютно обновленными.

Mary Kay Щетка для глубокого очищения кожи makeup.ua

Близнецы - Аквамариновый лайнер

Близнецы любят делать акцент в виде яркого цвета в макияже, поэтому их вариант — воспользоваться цветными лайнерами. Чтобы подчеркнуть легкую, “воздушную” и покладистую натуру, выбирайте аквамариновый оттенок и рисуйте хоть “уголки”, а хоть и полноценные широкие “кошачьи” стрелки.

Couleur Caramel Eyeliner makeup.ua

Рак - Матовая жидкая помада

Нежные, мягкие и удивительно женственные Раки должны прийти в восторг от актуального весеннего тренда на романтичность. Предлагаем вам пополнить бьюти-арсенал розовой матовой помадой, которая усилит вашу феминную сторону, и в новом сезоне с точностью укажет на самую элегантную женщину из всех 12-ти знаков зодиака.

Mary Kay At Play makeup.ua

Лев - Цветной корректор

Львы - очень страстные и неусидчивые натуры, которые обожают, когда все идет так, как им кажется правильным. Они не переносят несовершенств, поэтому и свой мейк всякий раз пытаются довести до идеала. В этом им легко поможет цветной корректор, который замаскирует прыщики и добавит их оттенку лица легкого сияния.

Ruby Rose Naked Skin Color Correcting Fluid makeup.ua

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Дева - Тинт для губ и щек

Одна из ключевых весенних тенденций 2020 года - розовые, будто “морозные” щечки, которые выглядят удивительно трогательно и очень нежно. Сексуальным, но изящным Девам обязательно нужно добавить в свою косметичку тинт для щек и губ, которым можно убить сразу двух бьюти-зайцев.

Aden Cosmetics Lip & Cheek Tint makeup.ua

Весы - Сухой шампунь

Весам порой бывает тяжело выйти из состояния меланхолии и глубокой задумчивости. Вернуться в реальным мир им поможет универсальный сухой шампунь (он спасет и в особо загруженные дни, и послужит отличным фиксирующим средством) с ненавязчивым, едва ощутимым, но бодрящим фруктовым ароматом.

Girlz Only Hair Care Party Nights Dry Shampoo makeup.ua

Скорпион - Бордовая жидкая помада

Среди всех 12-ти знаков зодиака нет более страстного и драматичного представителя, чем Скорпион. Бордовая помада глянцевой структуры поможет весной 2020 вам воплотить все самые дерзкие, дикие и весьма мелодраматичные желания.

NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream makeup.ua

Стрелец - Стойкий лак для ногтей

Любители приключений, путешествий и острых ощущений - Стрельцам тяжело усидеть на месте. Таким энергичным и жизнерадостным натурам мы предлагаем выбрать стойкий лак одного из трендовых оттенков. Тигрово-мандариновый будет особо уместно звучать в контексте их неуемной энергетики.

Oriflame The One Long Wear Nail Polish makeup.ua

Козерог - Патчи для глаз с жемчугом

Консервативные и очень сдержанные Козероги не любят эксперименты. Для них действительно старый друг - лучше новых двух. Вот только заботе о коже лица они уделяет гигантское количество времени. Практичные, но в меру роскошные патчи под глаза с золотом и экстрактом жемчуга - идеальный вариант для “свежего дыхания” их привычной бьюти-рутины.

Petitfee&Koelf Black Pearl&Gold Hydrogel Eye Patch makeup.ua

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Водолей - Тушь 5-в-1

Игривые, добродушные и слегка наивные Водолеи смотрят на мир через розовые очки, широко раскрытыми глазами. Для того, чтобы их взгляд казался еще более загадочным, весной 2020 обязательно стоит опробовать новую тушь 5-в-1 от Oriflame - универсальное средство, которое значительно экономит время.

Oriflame The ONE Wonderlash Mascara makeup.ua

Рыбы - Хайлайтер

Рыбы чувствуют себя на своем месте, если их кожа красиво переливается под солнечными лучами. И, раз уж вы не океанская нимфа, заставьте свою кожу сиять при помощи роскошных хайлайтеров. Выбирайте средства с едва заметным глиттерным финишем, или уж с навязчивыми блестками. Главное - чтобы вы чувствовали себя с новым мейк-ап-трендом как рыба в воде.

Maybelline New York Face Studio Master Strobing Stick makeup.ua

Звезды не обманывают, а лишь в нужный момент подсказывают, какое направление в жизни стоит вам выбрать. Вне зависимости от того, какую стихию вы представляете: огненную, водную, земную или воздушную, бьюти-секретики найдутся для каждой из вас. Если вы ощущаете, что вам не хватает смелости, то, возможно, весна 2020 станет для вас своевременной порой наконец познакомиться с актуальными глиттерными-текстурами или вечно нужными хайлайтерами. В том случае, если вы ощущаете, что ваша неудержимая энергетика так и проситься наружу, то самое время обернуть ее в мегастильный тренд - алую помаду или ярко-розовые щечки. Весной 2020 у каждой из вас, прекрасные дамы, есть идеальная возможность пополнить свой бьюти-арсенал подходящими и гармоничными любимчиками.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 сексуальных ароматов на весну пригодятся вам в новом сезоне.

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