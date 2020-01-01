Образ богачки: Визуальные трюки, которые сделают вас шикарной

Макияж, прическа и маникюр - какие особенности добавят лоска вашему образу.

Современный мир зациклен на видимости, кажущейся востребованности, статусности. Так, девушки ориентируются на самых богатых и красивых дам из Инстаграма, всячески пытаясь скопировать и их стиль жизни, и, конечно, образ. Если с первым могут возникнуть проблемы, ведь позволить себе чартерные поездки в Альпы могут лишь небольшой процент современных украинок, то выглядеть “на стиле” просто, если знать, на какие именно детали нужно обращать внимание. Бьюти-лук становится сакральным элементом имиджа типичной модной девушки, а его символы обязательными для повторения. Если вы хотите соответствовать луку богатой и красивой наследницы многомиллионного состояния, то нужно всего лишь обратить внимание на знаковые черты типажа “rich girl”. Ivona рассказывает, какие именно бьюти-секреты помогут вам отшлифовать свою внешность и сделать ее похожей на “трастовых” девчонок.

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Волосы

Гламурный гладкий пучок или крупные локоны — вот идеальные для rich girl-тренда укладки. Позаботьтесь о том, чтобы волосы выглядели живыми и сияющими вне зависимости от цвета — в этом вам могут легко помочь питательная маска и несмываемый спрей для блеска.

Тренд-rich-girl - как создать образ богачкиТренд-rich-girl - как создать образ богачки pinterest

Кожа

Здоровое сияние, а не жирный блеск даже на тех зонах лица, которые не имеют права казаться сверкающими. Так, весной 2020 для повторения образа “rich girl” без праймера и хайлайтера вам просто не обойтись. Первый можно смело наносить на все лицо перед тем, как приступить к мейкапу, второй поможет подчеркнуть области под бровью, над верхней губой и скулы.

Тренд-rich-girl - как создать образ богачки pinterest

Брови

Брови богатой девушки должны быть модными, роскошными, густыми и натуральными. Мы призываем вас воспользоваться актуальной техникой, подразумевающей естественный рост волосков. Акцентировать внимание на бровях можно с помощью косметических средств, а за фиксацию формы позвольте отвечать гелям.

Тренд-rich-girl - как создать образ богачки pinterest

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Губы

Матовые текстуры уже давно отжили свое, а блестящий финиш со временем может вполне стать “новой красной помадой”. Как бы нам не нравились яркие, сочные оттенки, а также сверкающий глиттер, но если вы хотите соответствовать образу богачки, то нужно присмотреться к более минималистичным текстурам. Предлагаем делать ставку на полупрозрачные блески и лаки для губ, чтобы придать устам влажного сияния и достойно элегантности.

Тренд-rich-girl - как создать образ богачки pinterest

Глаза

В вопросе глаз все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Так, вам достаточно будет лишь присмотреться к образам главных леди современности, чтобы понять, какой именно мейк век они предпочитают. Если вы все еще не успели “подружиться” с тенями, то весной 2020 вам нужно срочно устранять проблемы бьюти-воспитания. Оттенки выбирайте естественные и не вызывающие: капучино, молочный беж и розовые тона. Именно они выглядят максимально стильно, добавляя в ваш образ дорогостоящей натуральности.

Тренд-rich-girl - как создать образ богачки pinterest

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Маникюр

Мы уже неоднократно писали о том, как должен выглядеть по-настоящему достойный маникюр девушки, которая считает себя стильной и заслуживающей поклонения. Нюд, “пыльная роза”, персик, красный, бордовый - это основы вашего покрытия, которые сразу сделает акцент на вашей осознанной статусности. С декором и длиной нужно быть максимально острожными: никаких стилетов или скошенных форм, а также “роскошных” кристаллов и навязчивых, невероятно безвкусных страз.

Тренд-rich-girl - как создать образ богачки pinterest

Каждая деталь вашего бьюти-лука имеет значение. Так, если вы ошибетесь хотя бы в одном отдельном элементе, все ваши старания могут пойти насмарку. Волосы, ногти, глаза, губы - каждая деталь должна быть доведена до совершенства. Вот только ориентироваться нужно исключительно на тех девушек, которые неоднократно доказывали свою значимость в сегменте бьюти-индустрии. Кайя Гербер, Кэтрин Ньютон, Эмили Ратаковски и многие другие проповедуют стиль “богатой девушки”. Такой многозначный титул совсем не означает, что вам придется тратить баснословные суммы на приобретение “статусной” внешности. Ухоженность, соответствие модным трендам и понимание особенностей своей красоты - именно на эти принципы стоит ориентировать, если вы желаете скопировать образ современной “it-girl” образца 2020 года.

Раннее мы писали о том, что такое коллаген, и как он помогает справиться со старением кожи.

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