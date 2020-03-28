Секреты вечной молодости, которые продлят великолепие вашей внешности.

С каждым годом кожа женщин требует все более тщательного ухода. Впрочем, формула вечной молодости уже давно была изобретена лучшими специалистами индустрии красоты, а ее главный компонент прост, как и все самое гениальное. Предлагаем подробное разобраться в том, что такое коллаген и почему он так важен для здоровья лица. После 25 лет женщинам необходимо пополнять запасы натурального белка для того, чтобы оставаться красивой как можно дольше. Ivona рассказывает, как коллаген влияет на состояние лица и как пополнить его запасы, чтобы быть вечно молодой.

Читай также: Рецепты красоты: Как освежить лицо за 15 минут

Почему стареет кожа

С течением времени кожа становится все более тонкой, хрупкой и подверженной появлению морщин. Она теряет свою упругость, которую вернуть с каждым утраченным днем становится все сложнее. Впрочем, не все потеряно, ведь ученые изобрели формулу, способную вновь запустить процесс обновления белков в тканях. Женщины сталкиваются с первыми признаками старения в разные периоды своей жизни. Различные факторы, такие как длительное пребывание на солнце или генетическая предрасположенность, заставляют дам задуматься об антиэйдж-средствах - в зависимости от образа жизни. Именно здесь на помощь приходит процесс регенерации белка молодости - коллагена. Его регулярное пополнение - залог вечно привлекательной внешности.

Как коллаген влияет на молодость кожи пресс-служба avon

Загадочное слово “коллаген”

Именно “коллаген” косметологи называют белком молодости, а все потому, что это вещество в первую очередь способствует упругости тканей. Преждевременное старение кожи может ждать женщин даже в возрасте 25 лет. Именно в этот период выработка коллагена снижается, и как результат мы получаем дряблость кожи, сухость и первые морщины. Замедление появления мимических неровностей - одно из основных свойств коллагена. Более того, регулярное использование косметики с данным веществом выравнивает тон лица, подтягивает овал, а также помогает естественному самовосстановлению тканей.

Не удивляйтесь, но в природе существует более 25 типов коллагена, но самыми распространенными именно в человеческом теле являются I и III. Для того, чтобы достичь долговременного эффекта, обязательно нужно использовать косметику, активные вещества которой стимулируют выработку обоих видов “молодильного” белка.

Как коллаген влияет на молодость кожи пресс-служба avon

Читай также: Дезинфицированию - Да!: Средства от неизбежной сухости кожи рук

Как поддерживать красоту кожи

До 30-ти летнего возраста организм самостоятельно синтезирует нужное ему количество коллагена в организме. Но со временем выработка вещества уменьшается, а сам процесс разрушения преобладает над синтезом. Повысить уровень насыщения кожи можно именно с помощью косметических процедур и специальных уходовых средств, которые гарантируют выработку сразу двух необходимых типов коллагена. Именно это вещество используется в антивозрастной косметике, но довольно часто средства гарантируют лишь краткосрочный эффект. Долговременность и абсолютная убежденность в результате - вот как выглядит идеальное антиэйдж-средство нового поколения.

Борьба с морщинами

Поверхностные морщины со временем превращаются в более серьезные. Для того, чтобы справиться с первыми признаками старения (или даже теми, что долгое время находились без должного внимания) следует использовать косметические средства, в которых задействованы специальные аминокислоты. При взаимодействии создается матрица, которая выталкивает морщины изнутри и восстанавливает упругость кожи. Таким образом формируется защитный слой, который не дает испаряться влаге. Поверьте, после прохождения регулярного курса лечения, вы сможете похвастаться обновленной кожей - чистой и с меньшим количеством морщин.

Как коллаген влияет на молодость кожи пресс-служба avon

Волшебное средство

Использование сывороток и эссенций — обязательный этап ухода за зрелой кожей перед нанесением крема. Они позволяют активировать процессы регенерации и усиливают действие средств. Однако, куда важнее выработать осознанный подход к своей бьюти-рутине. Женщина после достижения 30-летнего возраста должна относиться к внешности с особым трепетом. Только так дамы смогут всегда выглядеть круто, хвастая идеальным состоянием кожи - упругим и подтянутым.

Читай также: Как снять гель-лак в домашних условиях: пошаговая инструкция

Новинка косметической компании Avon — запатентованная* инновационная аминокислота Protinol™ активирует выработку двух основных разновидностей коллагена. Таким образом, мы можем с уверенностью говорить, что в коже достигается оптимальное соотношение веществ. Инновационный продукт от Avon позволяет восстановить природный каркас кожи с помощью коллагена I и IІІ типов. Всего за 7 дней** курса сыворотка для лица «Инновация» с технологией Protinol возобновляет коллаген, потерянный за 7 лет - чудесное и практически магическое влияние натурального омолаживающего белка.

Как коллаген влияет на молодость кожи пресс-служба avon

Продукт выпускается в полимерных ампулах по 1,3 мл, которые безопасно и легко открывать. Ежедневно после демакияжа и очищения на протяжении недели нужно наносить содержимое на кожу лица, область шеи и декольте. Ампулы молодости от Avon можно будет приобрести уже с 27 марта на сайте. Не подобного ли волшебного зелья мы ждали? Регулярное использование качественного средства, восполняющего запасы природного коллагена, гарантирует сохранение идеальной внешности.

*Запатентованная технология ANEW в 18 странах мира: в Аргентине, Бразилии, Мексике, Китае, Гонконге, Японии, Тайване, Бельгии, Швейцарии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции и Турции.

**На основании тех, кто выразил свое мнение в исследовании №19-070 при участии 119 женщин.

***На основании исследований In Vitro, данных научной литературы и ингредиентного состава.

Раннее мы писали о том, как сделать кожу рук мягче с помощью домашних масок.

Магічний колаген: Як залишатися красивою після 25 років

Секрети вічної молодості, які продовжать чарівність вашої зовнішності.

З кожним роком шкіра жінок вимагає все більш ретельного догляду. Проте, формула вічної молодості вже давно була винайдена найкращими спеціалістами індустрії краси, а її головний компонент простий, як і все геніальне. Пропонуємо детальніше розібратися, що таке колаген та чому він такий важливий для здоров'я обличчя. Після 25 років жінкам необхідно поповнювати запаси натурального білка для того, аби залишатися красивою якнайдовше. Ivona розповідає, як колаген впливає на стан обличчя та як поповнити його запаси, аби бути вічно молодою.

Чому старіє шкіра

З плином часу шкіра стає більш тонкою, тендітною та схильною до появи зморшок. Вона втрачає свою пружність, повернути яку с кожним днем стає все складніше. Втім, не все втрачено, адже вчені винайшли формулу, здатну знову запустити процес оновлення білків в тканинах. Жінки стикаються з першими ознаками старіння в різні періоди свого життя. Різноманітні фактори, такі як тривале перебування на сонці або генетична схильність, змушують панянок задуматися про anti-age-засоби - в залежності від звичного способу життя. Саме тут з'являється допоміжний процес регенерації білка молодості - колагену. Його регулярне поповнення - запорука привабливої зовнішності.

Как коллаген влияет на молодость кожи пресс-служба avon

Загадкове слово “колаген”

Саме “колаген” косметологи називають білком молодості, а все тому, що ця речовина в першу чергу, сприяє пружності тканин. Передчасне старіння шкіри може чекати жінок у віці 25 років. Саме в цей період вироблення колагену знижується, і як результат, ми отримуємо в'ялість шкіри, сухість та перші зморшки. Уповільнення появи мімічних нерівностей - одна із головних якостей колагену.

Більше того, регулярне використання косметики з цією речовиною вирівнює тон обличчя, підтягує овал, а також допомагає природному самовідновленню тканин.

Не дивуйтеся, в природі існує понад 25 типів колагену, а найпоширенішими саме в людському тілі є I і III. Для того, щоб досягти довгострокового ефекту обов'язково потрібно використовувати косметику, активні речовини якої стимулюють вироблення обох видів “молодильного“ білка.

Как коллаген влияет на молодость кожи пресс-служба avon

Як підтримувати красу шкіри

До 30-річного віку організм самостійно синтезує потрібну йому кількість колагену в організмі. Але з часом вироблення речовини зменшується, а сам процес руйнування переважає над синтезом. Підвищити рівень насичення шкіри можна саме за допомогою косметичних процедур і спеціальних засобів по догляду, які гарантують вироблення відразу двох необхідних типів колагену. Саме ця речовина використовується в антивіковій косметиці, але досить часто засоби гарантують лише короткостроковий ефект. Довготривалість і абсолютна переконаність в результаті - ось як виглядає ідеальний anti-age-засіб нового покоління.

Боротьба зі зморшками

Неглибокі зморшки з часом перетворюються в серйозніші. Для того, щоб впоратися з першими ознаками старіння (або навіть тими, що довгий час перебували без належної уваги) слід використовувати косметичні засоби, в складі яких є спеціальні амінокислоти. При взаємодії створюється матриця, яка виштовхує зморшки зсередини і відновлює пружність шкіри. Таким чином формується захисний шар, який не дає випаровуватися волозі. Повірте, після проходження регулярного курсу лікування, ви зможете похвалитися оновленою шкірою - чистою і з меншою кількістю зморшок.

Как коллаген влияет на молодость кожи пресс-служба avon

Магічний засіб

Використання сироваток і есенцій - обов'язковий етап догляду за зрілою шкірою перед нанесенням крему. Вони дозволяють активувати процеси регенерації і підсилюють дію засобів. Однак, набагато важливіше виробити усвідомлений підхід до б'юті-рутини. Жінка після досягнення 30-річного віку повинна ставитися до зовнішності з особливим трепетом. Тільки так панянки зможуть завжди виглядати круто, вихваляючись ідеальним станом шкіри - пружним і підтягнутим.

Новинка косметичної компанії Avon – запатентована інноваційна* амінокислота Protinol™ активує вироблення двох основних різновидів колагену. Таким чином, ми можемо з упевненістю говорити, що в шкірі досягається оптимальне співвідношення речовин. Інноваційний продукт від Avon дозволяє відновити природний каркас шкіри за допомогою колагену I та IІІ типу. Всього за 7 днів** курсу сироватка для обличчя «Інновація» з технологією Protinol оновлює речовини, втрачені за 7 років - чудовий і практично магічний вплив натурального омолоджувального білка.

Как коллаген влияет на молодость кожи пресс-служба avon

Компанія Avon розробила першу революційну запетонтовану технологію Protinol ™, яка всього за сім днів покращує вироблення колагену, який не поповнювався протягом довгого часу***. Продукт виходить у полімерних ампулах по 1,3 мл, які безпечно та легко відкривати. Щодня після демакіяжу та очищення протягом тижня потрібно наносити вміст на шкіру обличчя, шиї та зону декольте. Ампули молодості можна буде придбати вже с 27 березня на сайті. Чи не подібного чарівного зілля ми все життя чекали? Регулярне використання якісного засобу, яке поповнює запаси природного колагену, гарантує збереження ідеальної зовнішності.

*Запатентована технологія ANEW в 18 країнах світу: в Аргентині, Бразилії, Мексиці, Китаї, Гонконгу, Японії, Тайвані, Бельгії, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії,Італії, Нідерландах, Польщі, Швеції і Туреччині.

** На підставі тих, хто висловив свою думку в дослідженні №19-070 за участі 119 жінок.

*** На підставі досліджень In Vitro, даних наукової літератури та інгредіентному складу.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram