Омолаживающий агент: ТОП-5 антиэйдж-масок с желатином
Мы привыкли к том, что желатин показан лишь для использования в приготовлении сложных муссовых десертов, но оказывается, что также легко он способен и значительно омолодить наши личика. В его состав входит белок коллаген, который так необходим возрастной коже для того, чтобы сделать ее более подтянутой и эластичной. Преимуществом желатина является его абсолютная универсальность: если вы не страдаете индивидуальной непереносимостью, то аллергической реакции он у вас точно не вызовет. Домашние маски для лица, в состав которых входит желатин, смогут буквально за несколько недель использования здорово омолодить вашу внешность и избавить от признаков вашего реального возраста. Ivona представляет ТОП-5 самых действенных домашних антиэйдж-масок для лица.
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- С бананом
Желатиновая маска априори показана для женщин в возрасте после 40 лет. Именно с помощью этого элемента можно легко разгладить неглубокие морщины. Банан усилит действие желатина, увлажнив эпидермис и наполнив его витаминами.
Необходимые ингредиенты:
- 2 ч.л. желатина;
- 100 мл воды;
- 1 банан.
Приготовление:
- Залить 2 ч. л. пищевого желатина небольшим количеством горячей воды.
- Когда вещество полностью растворится, добавить в смесь измельченную в кашицу банановую мякоть.
- Массу комнатной температуры наносят на кожу лица.
- Нанесите маску на 20 минут, а затем просто смойте теплой водой.
- С молоком и желтком
Чтобы приготовить другой полезный состав от морщин, потребуются такие ингредиенты:
- 5-8 ч.л. молока;
- 1 ч.л. желатина;
- 1 ч.л. оливкового масла;
- 1 желток;
Приготовление:
- В емкости смешать 5-8 ч. л. молока с 1 ч. л. желатина.
- Чтобы вещество растворилось, следует подогреть его на водяной бане.
- Добавить в смесь желток и 1 ч. л. любого масла.
- Нанести средство на кожу и оставить на 20 мин. После процедуры умыться теплой водой.
Вы будете удивлены, заметив результат уже на 5-ой процедуре. Кожные покровы заметно подтянутся и разгладятся, а морщины станут менее заметны.
- С крахмалом
Желатиновая маска для лица от морщин может быть приготовлена и из других ингредиентов:
- 1 ст.л. желатина;
- 200 мл воды;
- 1 ч.л. крахмала;
- 10 капель растительного масла.
Приготовление:
- Смешать 1 ст. л. желатина с 5 ст. л. фильтрованной воды.
- Подождать до 10 минут, пока он набухнет.
- Поставив жидкость на водяную баню и регулярно помешивать.
- Добиваемся полного растворения желатина.
- В остуженную массу добавить взбитый белок яйца, 1 ч. л. крахмала и 10 капель масла.
Длительность процедуры — 15 минут. Пленка из желатина аккуратно удаляется, если потянуть за один край, а затем нужно всего лишь умыть лицо теплой водой.
- С витаминами
Для того, чтобы освежить кожу лица и сделать эпидермис упругим и эластичным поможет желатиновая маска с бананом и витаминами.
Приготовление:
- Залить 1 ч. л. желатина 3 ст. л. молока. Подогреть массу на водяной бане;
- Измельчить мякоть банана с помощью блендера, добавить немного воды;
- Смешать приготовленную основу из желатина и банана;
- Добавить в смесь 3-5 капель витамина А и Е и перемешать ингредиенты;
- Нанести готовое косметическое средство на кожу;
- По прошествии 20 мин. протереть лицо ватным диском, смоченным в молоке.
Процедуру желательно повторять 1-2 раза в неделю на протяжении месяца.
- С аспирином
Лучшим способом очистить кожные покровы будет приготовление желатинового косметического средства с аспирином. Лекарство способствует сужению пор и оказывает противовоспалительный эффект.
Ингредиенты:
- 1 ч.л. желатина;
- 50 мл. молока;
- 2 таблетки аспирина;
- 50 мл воды;
- 2 ч.л. жидкого мыла.
Приготовление:
- Залить 1-2 ч. л. желатина 6 ст. л. молока;
- Растопить на водяной бане или в микроволновке;
- Измельчить в порошок 2 таблетки аспирина и смешать с 50 мл. воды;
- Соединить две массы и добавить 2 ч. л. жидкого меда, перемешать ингредиенты;
Нанести смесь на кожу лица кистью и оставить на 20 минут.
Процедуру очищения стоит делать перед сном, трижды в неделю. Особенно полезной маска будет для женщин, страдающих от жирной кожи лица.
Маски из желатина дают ошеломительный результат, если правильно относиться к приготовлению и применению средства. Кожа лица после нескольких процедур насыщается необходимыми микроэлементами и становится эластичной и упругой. Омолаживающий и увлажняющий эффект от масок с желатином отмечают все представительницы прекрасного пола.
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