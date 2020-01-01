Омолаживающий агент: ТОП-5 антиэйдж-масок с желатином

От морщин, тусклости кожи и для увлажнения - эти средства смогут сделать из вас совсем молоденькую девочку.

Мы привыкли к том, что желатин показан лишь для использования в приготовлении сложных муссовых десертов, но оказывается, что также легко он способен и значительно омолодить наши личика. В его состав входит белок коллаген, который так необходим возрастной коже для того, чтобы сделать ее более подтянутой и эластичной. Преимуществом желатина является его абсолютная универсальность: если вы не страдаете индивидуальной непереносимостью, то аллергической реакции он у вас точно не вызовет. Домашние маски для лица, в состав которых входит желатин, смогут буквально за несколько недель использования здорово омолодить вашу внешность и избавить от признаков вашего реального возраста. Ivona представляет ТОП-5 самых действенных домашних антиэйдж-масок для лица.

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С бананом

Желатиновая маска априори показана для женщин в возрасте после 40 лет. Именно с помощью этого элемента можно легко разгладить неглубокие морщины. Банан усилит действие желатина, увлажнив эпидермис и наполнив его витаминами.

Необходимые ингредиенты:

2 ч.л. желатина;

100 мл воды;

1 банан.

Приготовление:

Залить 2 ч. л. пищевого желатина небольшим количеством горячей воды.

Когда вещество полностью растворится, добавить в смесь измельченную в кашицу банановую мякоть.

Массу комнатной температуры наносят на кожу лица.

Нанесите маску на 20 минут, а затем просто смойте теплой водой.

Омолаживающие маски для лица с желатином pinterest

С молоком и желтком

Чтобы приготовить другой полезный состав от морщин, потребуются такие ингредиенты:

5-8 ч.л. молока;

1 ч.л. желатина;

1 ч.л. оливкового масла;

1 желток;

Приготовление:

В емкости смешать 5-8 ч. л. молока с 1 ч. л. желатина.

Чтобы вещество растворилось, следует подогреть его на водяной бане.

Добавить в смесь желток и 1 ч. л. любого масла.

Нанести средство на кожу и оставить на 20 мин. После процедуры умыться теплой водой.

Вы будете удивлены, заметив результат уже на 5-ой процедуре. Кожные покровы заметно подтянутся и разгладятся, а морщины станут менее заметны.

Омолаживающие маски для лица с желатином pinterest

С крахмалом

Желатиновая маска для лица от морщин может быть приготовлена и из других ингредиентов:

1 ст.л. желатина;

200 мл воды;

1 ч.л. крахмала;

10 капель растительного масла.

Приготовление:

Смешать 1 ст. л. желатина с 5 ст. л. фильтрованной воды.

Подождать до 10 минут, пока он набухнет.

Поставив жидкость на водяную баню и регулярно помешивать.

Добиваемся полного растворения желатина.

В остуженную массу добавить взбитый белок яйца, 1 ч. л. крахмала и 10 капель масла.

Длительность процедуры — 15 минут. Пленка из желатина аккуратно удаляется, если потянуть за один край, а затем нужно всего лишь умыть лицо теплой водой.

Омолаживающие маски для лица с желатином pinterest

С витаминами

Для того, чтобы освежить кожу лица и сделать эпидермис упругим и эластичным поможет желатиновая маска с бананом и витаминами.

Приготовление:

Залить 1 ч. л. желатина 3 ст. л. молока. Подогреть массу на водяной бане;

Измельчить мякоть банана с помощью блендера, добавить немного воды;

Смешать приготовленную основу из желатина и банана;

Добавить в смесь 3-5 капель витамина А и Е и перемешать ингредиенты;

Нанести готовое косметическое средство на кожу;

По прошествии 20 мин. протереть лицо ватным диском, смоченным в молоке.

Процедуру желательно повторять 1-2 раза в неделю на протяжении месяца.

С аспирином

Лучшим способом очистить кожные покровы будет приготовление желатинового косметического средства с аспирином. Лекарство способствует сужению пор и оказывает противовоспалительный эффект.

Ингредиенты:

1 ч.л. желатина;

50 мл. молока;

2 таблетки аспирина;

50 мл воды;

2 ч.л. жидкого мыла.

Приготовление:

Залить 1-2 ч. л. желатина 6 ст. л. молока;

Растопить на водяной бане или в микроволновке;

Измельчить в порошок 2 таблетки аспирина и смешать с 50 мл. воды;

Соединить две массы и добавить 2 ч. л. жидкого меда, перемешать ингредиенты;

Нанести смесь на кожу лица кистью и оставить на 20 минут.

Процедуру очищения стоит делать перед сном, трижды в неделю. Особенно полезной маска будет для женщин, страдающих от жирной кожи лица.

Омолаживающие маски для лица с желатином pinterest

Маски из желатина дают ошеломительный результат, если правильно относиться к приготовлению и применению средства. Кожа лица после нескольких процедур насыщается необходимыми микроэлементами и становится эластичной и упругой. Омолаживающий и увлажняющий эффект от масок с желатином отмечают все представительницы прекрасного пола.

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