Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Омолаживающий агент: ТОП-5 антиэйдж-масок с желатином

Комментариев: 0
От морщин, тусклости кожи и для увлажнения - эти средства смогут сделать из вас совсем молоденькую девочку.
Омолаживающие маски для лица с желатином
Омолаживающие маски для лица с желатином
pinterest

Мы привыкли к том, что желатин показан лишь для использования в приготовлении сложных муссовых десертов, но оказывается, что также легко он способен и значительно омолодить наши личика. В его состав входит белок коллаген, который так необходим возрастной коже для того, чтобы сделать ее более подтянутой и эластичной. Преимуществом желатина является его абсолютная универсальность: если вы не страдаете индивидуальной непереносимостью, то аллергической реакции он у вас точно не вызовет. Домашние маски для лица, в состав которых входит желатин, смогут буквально за несколько недель использования здорово омолодить вашу внешность и избавить от признаков вашего реального возраста. Ivona представляет ТОП-5 самых действенных домашних антиэйдж-масок для лица.  

Читай также: Первая кукла Barbie, вдохновленная известной украинкой

  • С бананом 

Желатиновая маска априори показана для женщин в возрасте после 40 лет. Именно с помощью этого элемента можно легко разгладить неглубокие морщины. Банан усилит действие желатина, увлажнив эпидермис и наполнив его витаминами.  

Необходимые ингредиенты

  • 2 ч.л. желатина; 
  • 100 мл воды; 
  • 1 банан. 

Приготовление: 

  • Залить 2 ч. л. пищевого желатина небольшим количеством горячей воды. 
  • Когда вещество полностью растворится, добавить в смесь измельченную в кашицу банановую мякоть. 
  • Массу комнатной температуры наносят на кожу лица. 
  • Нанесите маску на 20 минут, а затем просто смойте теплой водой. 

Омолаживающие маски для лица с желатином
Омолаживающие маски для лица с желатином
pinterest

  • С молоком и желтком 

Чтобы приготовить другой полезный состав от морщин, потребуются такие ингредиенты

  • 5-8 ч.л. молока; 
  • 1 ч.л. желатина; 
  • 1 ч.л. оливкового масла; 
  • 1 желток; 

Приготовление: 

  • В емкости смешать 5-8 ч. л. молока с 1 ч. л. желатина. 
  • Чтобы вещество растворилось, следует подогреть его на водяной бане. 
  • Добавить в смесь желток и 1 ч. л. любого масла. 
  • Нанести средство на кожу и оставить на 20 мин. После процедуры умыться теплой водой. 

Вы будете удивлены, заметив результат уже на 5-ой процедуре. Кожные покровы заметно подтянутся и разгладятся, а морщины станут менее заметны. 

Омолаживающие маски для лица с желатином
Омолаживающие маски для лица с желатином
pinterest

  • С крахмалом 

Желатиновая маска для лица от морщин может быть приготовлена и из других ингредиентов

  • 1 ст.л. желатина; 
  • 200 мл воды; 
  • 1 ч.л. крахмала; 
  • 10 капель растительного масла. 

Приготовление: 

  • Смешать 1 ст. л. желатина с 5 ст. л. фильтрованной воды. 
  • Подождать до 10 минут, пока он набухнет. 
  • Поставив жидкость на водяную баню и регулярно помешивать. 
  • Добиваемся полного растворения желатина. 
  • В остуженную массу добавить взбитый белок яйца, 1 ч. л. крахмала и 10 капель масла. 

Длительность процедуры — 15 минут. Пленка из желатина аккуратно удаляется, если потянуть за один край, а затем нужно всего лишь умыть лицо теплой водой. 

Омолаживающие маски для лица с желатином
Омолаживающие маски для лица с желатином
pinterest

  • С витаминами 

Для того, чтобы освежить кожу лица и сделать эпидермис упругим и эластичным поможет желатиновая маска с бананом и витаминами.  

Приготовление: 

  • Залить 1 ч. л. желатина 3 ст. л. молока. Подогреть массу на водяной бане; 
  • Измельчить мякоть банана с помощью блендера, добавить немного воды; 
  • Смешать приготовленную основу из желатина и банана; 
  • Добавить в смесь 3-5 капель витамина А и Е и перемешать ингредиенты; 
  • Нанести готовое косметическое средство на кожу; 
  • По прошествии 20 мин. протереть лицо ватным диском, смоченным в молоке. 

Процедуру желательно повторять 1-2 раза в неделю на протяжении месяца. 

  • С аспирином 

Лучшим способом очистить кожные покровы будет приготовление желатинового косметического средства с аспирином. Лекарство способствует сужению пор и оказывает противовоспалительный эффект. 

Ингредиенты: 

  • 1 ч.л. желатина; 
  • 50 мл. молока; 
  • 2 таблетки аспирина; 
  • 50 мл воды; 
  • 2 ч.л. жидкого мыла. 

Приготовление: 

  • Залить 1-2 ч. л. желатина 6 ст. л. молока; 
  • Растопить на водяной бане или в микроволновке; 
  • Измельчить в порошок 2 таблетки аспирина и смешать с 50 мл. воды; 
  • Соединить две массы и добавить 2 ч. л. жидкого меда, перемешать ингредиенты; 

Нанести смесь на кожу лица кистью и оставить на 20 минут. 

Процедуру очищения стоит делать перед сном, трижды в неделю. Особенно полезной маска будет для женщин, страдающих от жирной кожи лица. 

Омолаживающие маски для лица с желатином
Омолаживающие маски для лица с желатином
pinterest

Маски из желатина дают ошеломительный результат, если правильно относиться к приготовлению и применению средства. Кожа лица после нескольких процедур насыщается необходимыми микроэлементами и становится эластичной и упругой. Омолаживающий и увлажняющий эффект от масок с желатином отмечают все представительницы прекрасного пола. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 масок из кофе для разных типов кожи могут преобразить ваше лицо. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: домашние маски, маски для лица, маски для лица от морщин, желатин, уход за лицом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь