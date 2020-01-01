Лучше салонных процедур: ТОП-5 масок из кофе для кожи лица

Как создать тонизирующие, бодрящие и очищающие средства в домашних условиях.

Ароматный американо, будоражащий эспрессо, сладостный капучино и невероятно мягкий латте - с одним из этих напитков встречает свое утро большая часть населения планеты Земля. Мы настолько привыкли к этому терпкому и горьковатому аромату, что даже день без его флера, и кажется, что из нашей жизни пропала ощутимая часть. Кофе - обязательный атрибут нашего утра, отдыхов в течение рабочего дня и, конечно, приятного времяпрепровождения с любимым в милых ресторанчиках. Вот только оказывает, что наш напиток-фаворит, а точнее его целые зерна, могут еще и помочь облагородить кожу лица. За лучшими смесями, преображающими нашу внешность, мы привыкли ходить в салоны, а потому некоторые дамы даже не догадываются, что создать свою кофейную бьюти-детоксикацию можно даже в домашних условиях. Ivona раскрывает рецепты ТОП-5 самых действенных масок для лица из зерен кофе, которые подойдут для разных потребностей и типов кожи.

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Очищающая

Для приготовления очищающей маски вам потребуется соединить в равных пропорциях растительное масло и кофейную гущу, приправив смесь щепотками корицы и соли. Наносить ее можно как на лицо, так и на зоны декольте и шеи. Для того, чтобы очистить поры, предотвратить появление прыщей и угрей, вам нужно посидеть с маской на лице всего 10 минут.

Рецепты кофейных масок для лица для разных типов кожи pinterest

Омолаживающая

Подобные маски становятся особо популярны в последнее время, ведь всем хочется познать бюджетный секрет молодости и красоты. Альтернативу всем антиэйдж-средствам создать абсолютно легко. Для этого нужно всего лишь смешать 3 ст.л. растопленного меда и 1 ч.л. молотого кофе. Через 25 минут смесь необходимо тщательно удалить с области лица.

Рецепты кофейных масок для лица для разных типов кожи pinterest

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Питательная

Если ваша основная проблема - сухая кожа лица, то вам приглянется питательная маска из кофейных зерен. К тому же, всем счастливицам с нормальным типом тоже понравится подобная профилактическая мера. Для маски смешайте 1 десертную ложку кофейной гущи и добавьте равную часть сметаны, влейте 5 мл растительного масла, и нанесите смесь на 10 минут на чистую кожу лица.

Рецепты кофейных масок для лица для разных типов кожи pinterest

Витаминная

Одна из самых ароматных и “вкусных” масок из нашей подборки. Проследите, чтобы домашние случайно не скушали вашу живительную и витаминную маску. В ее состав входит 1 ст.л. молотого кофе, мякоть одного зеленого яблока и 10 крупных виноградин без косточек. 15-ти минут будет достаточно, чтобы наполнить вашу кожу необходимым зарядом энергии и здоровья.

Рецепты кофейных масок для лица для разных типов кожи pinterest

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Для проблемной кожи

Для того, чтобы порадовать вашу блестящую и воспаленную жирную или комбинированную кожу, вам необходимо смешать 1 ч.л. кофе и 1 ст.л. белой или голубой глины. Влейте в массу теплую кипяченную воду, доведя ее до сметанообразного состояния. Нанесите маску на кожу, избегая области вокруг глаз, и через 20 минут смойте водой.

Рецепты кофейных масок для лица для разных типов кожи pinterest

Если времени на салонные процедуры постоянно не хватает, или стоимость кажется неоправданно завышенной, то всегда можно найти изворотливые, хитрые и дешевые пути отступления. Для того, чтобы сделать очищающую, тонизирующую или питательную маску для лица из кофе, вам достаточно будет всего лишь однажды потратиться и приобрести упаковку неплохого, но не обязательно самого дорого зерна. Поверьте, как бы вам не казалось, что только профессиональные косметологи умеют заботиться о вашем лице, но и бюджетные бьюти-лайфхаки умеют работать в правильных руках.

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