Лучше салонных процедур: ТОП-5 масок из кофе для кожи лица
Ароматный американо, будоражащий эспрессо, сладостный капучино и невероятно мягкий латте - с одним из этих напитков встречает свое утро большая часть населения планеты Земля. Мы настолько привыкли к этому терпкому и горьковатому аромату, что даже день без его флера, и кажется, что из нашей жизни пропала ощутимая часть. Кофе - обязательный атрибут нашего утра, отдыхов в течение рабочего дня и, конечно, приятного времяпрепровождения с любимым в милых ресторанчиках. Вот только оказывает, что наш напиток-фаворит, а точнее его целые зерна, могут еще и помочь облагородить кожу лица. За лучшими смесями, преображающими нашу внешность, мы привыкли ходить в салоны, а потому некоторые дамы даже не догадываются, что создать свою кофейную бьюти-детоксикацию можно даже в домашних условиях. Ivona раскрывает рецепты ТОП-5 самых действенных масок для лица из зерен кофе, которые подойдут для разных потребностей и типов кожи.
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- Очищающая
Для приготовления очищающей маски вам потребуется соединить в равных пропорциях растительное масло и кофейную гущу, приправив смесь щепотками корицы и соли. Наносить ее можно как на лицо, так и на зоны декольте и шеи. Для того, чтобы очистить поры, предотвратить появление прыщей и угрей, вам нужно посидеть с маской на лице всего 10 минут.
- Омолаживающая
Подобные маски становятся особо популярны в последнее время, ведь всем хочется познать бюджетный секрет молодости и красоты. Альтернативу всем антиэйдж-средствам создать абсолютно легко. Для этого нужно всего лишь смешать 3 ст.л. растопленного меда и 1 ч.л. молотого кофе. Через 25 минут смесь необходимо тщательно удалить с области лица.
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- Питательная
Если ваша основная проблема - сухая кожа лица, то вам приглянется питательная маска из кофейных зерен. К тому же, всем счастливицам с нормальным типом тоже понравится подобная профилактическая мера. Для маски смешайте 1 десертную ложку кофейной гущи и добавьте равную часть сметаны, влейте 5 мл растительного масла, и нанесите смесь на 10 минут на чистую кожу лица.
- Витаминная
Одна из самых ароматных и “вкусных” масок из нашей подборки. Проследите, чтобы домашние случайно не скушали вашу живительную и витаминную маску. В ее состав входит 1 ст.л. молотого кофе, мякоть одного зеленого яблока и 10 крупных виноградин без косточек. 15-ти минут будет достаточно, чтобы наполнить вашу кожу необходимым зарядом энергии и здоровья.
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- Для проблемной кожи
Для того, чтобы порадовать вашу блестящую и воспаленную жирную или комбинированную кожу, вам необходимо смешать 1 ч.л. кофе и 1 ст.л. белой или голубой глины. Влейте в массу теплую кипяченную воду, доведя ее до сметанообразного состояния. Нанесите маску на кожу, избегая области вокруг глаз, и через 20 минут смойте водой.
Если времени на салонные процедуры постоянно не хватает, или стоимость кажется неоправданно завышенной, то всегда можно найти изворотливые, хитрые и дешевые пути отступления. Для того, чтобы сделать очищающую, тонизирующую или питательную маску для лица из кофе, вам достаточно будет всего лишь однажды потратиться и приобрести упаковку неплохого, но не обязательно самого дорого зерна. Поверьте, как бы вам не казалось, что только профессиональные косметологи умеют заботиться о вашем лице, но и бюджетные бьюти-лайфхаки умеют работать в правильных руках.
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