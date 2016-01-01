Десертное меню: ТОП-5 самых модных окрашиваний 2020 года

Стильные и дерзкие варианты колорирования, которые должна опробовать каждая.

Весна на подходе, и это может означать только одно - близится время перемен. Если вам крайне хочется изменить свою жизнь, но пока вы не понимаете, с чего начать, то лучше всего - с малого. Если, конечно, поменять кардинально оттенок волос может считаться таким уж небольшим изменением. На самом деле новый цвет локонов вполне способен не только подарить вам новые эмоции и небывалую уверенность в себе, но и грядущие перспективы. Многие женщины, намеревающиеся перевернуть в своей жизни все с головы на ноги, начинают именно с этой акцентной детали своего образа. Новый оттенок волос - знак, что девушка открыта к перспективам, не собирается сидеть на одном месте и готова взять управление своей жизнью полностью в собственные руки. Для всех тех, кто желает что-то изменить в своей линии судьбы, Ivona подготовила ТОП-5 самых модных техник окрашивания на 2020 год. Поверьте, с новым цветом прядей скучать вам точно не придется.

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Грязный блонд

Солнечный день в Калифорнии: брызги соленой океанской воды, горячие спасатели на вышках и бесконечная свобода действий и мыслей. Если в 2020 году вам хочется добавить в свою рутинность свежести и яркости, то необходимо обратить внимание на остромодный оттенок волос “грязный блонд”. Теплые блики в ваших пшеничных прядях будут выглядеть очень современно и вместе с тем абсолютно вневременно.

Самое модное окрашивание 2020 года pinterest

Клубничный блонд

Если в начале 2020 году подобное клубничное окрашивание казалось скорее чьей-то не слишком забавной шуткой, то сейчас мы точно понимаем, что именно этот цвет волос находится на вершине всех бьюти-хит-парадов. Особо здорово с подобным оттенком прядей будут смотреться голубоглазые красотки. Согласитесь, нежно-розовый, мягкий цвет выглядит гораздо интереснее вашего привычного русого или сливочного. К тому же клубничный блонд легко может сделать вас моложе: кожа враз преобразится, и станет более однотонной и сияющей.

Самое модное окрашивание 2020 года pinterest

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Арктика

Ледяной оттенок снова возвращается в моду - 2020 год можно смело считать новой точкой отсчета его популярности. Многим может показаться подобное окрашивание уж слишком радикальным, но, согласитесь, куда лучше ориентироваться на современные тренды, чем краситься в привычный медовый блонд всякий раз. К тому же, подобный оттенок круто смотрится и в комбинации с отросшими корнями - постоянно думать об обновлении цвета вам точно не придется. Если ваша кожа обладает теплым смуглым подтоном, то лучше сделать ставку на кристальный беж, но здесь без помощи специалистов колорирования вам точно не обойтись.

Самое модное окрашивание 2020 года pinterest

Темнота

Темноволосые красотки, такие как Пенелопа Круз, Сальма Хайек и Анджелина Джоли, ассоциируются только с сексуальностью, смелостью и пылкостью. Вполне обоснован акцент на темно-коричневые и черные оттенки прядей в 2020 году: женщинам хочется быть, а не казаться раскрепощенными и страстными. К тому же, подобные цвета делают ваши волосы более густыми, блестящими, здоровыми. Бледнолицым девушкам подойдет мягкий шоколадный цвет, а вот смуглым красоткам не стоит стесняться прибегать к помощи иссиня-черного тона.

Самое модное окрашивание 2020 года pinterest

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Красный бархат

В прежние времена подобные “кровавые” и багряные оттенки выбирали лишь женщины возрастной категории 45+, которым жутко хотелось идти в ногу со временем. Наконец, в 2020 году их стремление выделиться одобрено и профессионалами колорирования. Красный цвет с карминовым подтоном не только выглядит невероятно круто и стильно, но еще и подходит девушкам с любым оттенком кожи.

Самое модное окрашивание 2020 года pinterest

Эксперты-колористы предлагают всем женщинам в 2020 году наконец расслабиться и сделать ставку в своем имидже на необычный цвет волос. Тем более, что практически все модные варианты окрашивания удивительно дерзкие и яркие. Они завлекают своей необычностью, но и не грозятся уж слишком кардинально поменять ваш облик. Если пока вы не готовы к резким изменениям, то лучше подобрать оттенок волос, который будет лишь слегка подчеркивать вашу красоту, добавляя ей современного звучания. Арктический холод или теплота американских десертов - выбирайте тон, который сделает вас более уверенной в себе и дерзкой.

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