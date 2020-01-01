Идеальны вместе: Самые красивые кинопары, на которых хочется походить

Актеры, которые будто были созданы друг для друга.

Всем известно, что успех фильма зависит не только от качественного сценария или шикарных спецэффектов. Идеальные главные герои, между которыми будто существует некая химия, физика и все прочее - ключевое условие кассовых сборов и невероятной популярности. Именно поэтому многие режиссеры приглашают в свои картины пары, которые уже зарекомендовали себя на экране - показали, что они действительно способны чувствовать друг друга. И здесь имеет значение не только профессионализм актеров, но и в некоторых случаях - абсолютно искренние эмоции, которые возникают между партнерами прямо на съемочной площадке. Уверены, вы не раз замечали, что некоторые звезды настолько гармонично смотрятся вместе, что создается впечатление, будто они не просто произносят свои прописанные реплики, а говорят от чистого сердца. Ко Дню святого Валентина - самому романтическому празднику в году, Ivona решила составить рейтинг самых достоверных любовных экранных пар. В их отношения веришь, а некоторые истории даже хочется повторить в реальной жизни.

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Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Наша персональная пара-фаворит - несменные Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс. Вместе они создают настолько эстетически привлекательную и даже правильную картинку, что оторваться от них просто невозможно. Именно они больше всех из героев нашей подборки снимались в роли любовников. Вспомните только драматическую “Серену”, романтическую “Джой” или невероятно крутую и стильную “Афер по-американски”. Но, конечно, главным их совместным фильмом нужно считать “Мой парень - псих”, ведь именно в этой картине они встретились впервые - начало долгого совместно пути. Они абсолютно идеальны, и непонятно, в чем здесь дело: в невероятном таланте обоих или божественном замысле.

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс pinterest

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Конечно, “Титаник” стал одной из самых громких лент 20 века, но эффект был бы не настолько ошеломительным, если бы не актерская игра Лео и Кейт. Уже много годами после они снова встретились на съемочной площадке фильма “Дорога перемен”. И снова их история любви получилась болезненной и очень трагической. Если в романтическом плане у них ничего и не могло произойти, то на руку точно сыграла дружба со стажем - актеры удивительным образом понимают друг друга с одного лишь взгляда.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет pinterest

Ричард Гир и Джулия Робертс

Вы можете себе представить, что по оригинальному замыслу героиню Вивиан должна была играть не Робертс, а Мэг Райан. Против блондинки мы ничего не имеем против, но ведь тогда бы не сложилась вечная и уже классическая кинопара. После “Красотки” Гир и Робертс снова встретились на одной съемочной площадке - фильма “Сбежавшая невеста”, где еще раз доказали, что “химия” между ними подлинная.

Ричард Гир и Джулия Робертс pinterest

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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Историю о том, как женатый Питт изменял своей законной супруге прямо на площадке фильма “Мистер и миссис Смит” знают доподлинно все. И вот, что интересно: обвинять в скандальном поведении Джоли, которая намеренно увлекла красавчика Брэда, так никто и не осмелился. Двойные стандарты, которые подействовали только потому, что каждый мужчина мысленно похвалил Питта за смену верной, но простой Энистон на секс-бомбу Джоли? Как бы там не было, а эти двое действительно и в жизни, и на экране выглядели просто чудесно. Стоит ли говорить, что, когда они сошлись, мир заговорил о том, что два самых идеальных человека планеты наконец воссоединились?

Брэд Питт и Анджелина Джоли pinterest

Райан Гослинг и Эмма Стоун

После “Дневника памяти” казалось, что лучшей партнерши для обладателя самого идеального носа в мире - Райана Гослинга просто не сыскать. Однако милая, рыжеволосая бестия Эмма Стон легко задвинула на второй план стойкую Рейчел МакАдамс. Эмма и Райана смотрят друг на друга настолько искренне, что невольно начинаешь верить, что между ними и правда есть чувства. Не удивительно, что слухи об их бесконечном и несменном романе ходят до сих пор. Мы же сплетням не верим, а успешность их совместных фильмов (“Ла-ла-ленд”, “Эта дурацкая любовь”) аргументируем лишь тем, что актеры действительно невероятно красиво смотрятся вместе.

Райан Гослинг и Эмма Стоун pinterest

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Джонни Депп и Хелена Бонэм-Картер

Если уж говорить о самой странной кинопарочке, то здесь первенство заслуженно достается очаровательному американцу - Джонни Деппу и по-хорошему сумасшедшей - Хелене Бонэм-Картер. Бывший муж темноволосой красотки - режиссер Тим Бертон обожал снимать в своих специфических (читай сюрреалистических, пародийных) лентах этих опасно привлекательных артистов. Стоит вспомнить только, насколько гармонично они смотрелись в “Алисе в стране чудес”, “Суини Тодде, демоне-парикмахере с Флит-стрит” и, конечно, в “Одиноком рейнджере”. Они опасны, притягательны, ненормальны - это и цепляет внимание зрителей.

Джонни Депп и Хелена Бонэм-Картер pinterest

В нашем рейтинге мы постарались собрать самые яркие пары, демонстрирующие в фильмах абсолютно разные типы любви - сумасшедшую, болезненную, трогательную и, конечно, страстную. Вы сами можете выбрать своих фаворитов, так как нам по вкусу абсолютно все звездные парочки - на вкус и цвет, вы сами знаете, мы не можем совпадать. Если хотите сделать День святого Валентина необычным и очень тематическим, можете постараться воплотить в жизнь хотя бы на одни сутки одну из историй. Выбирайте только те, что неизменно заканчиваются хорошо, ведь как бы мы не любили трагедию “Серены” или “Дороги перемен”, приятно осознавать, что ваша история любви все-таки больше похожа на сюжет “Красотки”.

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