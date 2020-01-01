Трендовый маникюр на весну 2020: ТОП-5 оригинальных идей

Какой нейл-арт будет в моде, а также какая форма считается ультрастильной.

Маникюр - та часть имиджа женщины, которая хоть и не бросается первой в глаза, но много говорит об индивидуальности и характере ее обладательницы. Весной 2020 бьюти-индустрия планирует отойти от устаревших и абсолютно неоригинальных идей с глиттером, градиентом, сосредоточив свое внимание на остромодных трендах, презентованные профессионалами на ногтях моделей сезонных показов. Голограммы для тех, кто любит блестящие текстуры и космические фантазии, а вот инкрустации, хоть и не стразами, для девушек, которые обожают делать свои ногти центом всего бьюти-образа. И, конечно, весной 2020 все любительницы классического маникюра смогут вдохновиться оригинальными идеями френча, которые снова врывается в нашу жизнь. Ivona представляет ТОП-5 главных нейл-техник, которые будут актуальны для предстоящего теплого сезона. В этот раз стилисты постарались на славу - девушка с любым стилем найдет для себя что-то полезное.

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Вопрос длины

Последние лет 5 мода ориентируется исключительно на удобство и комфорт. Кажется, что каблуки - это такой же пережиток прошлого, как многострадальные корсеты. Длинные накладные ногти - неудобно, не слишком практично, но весной 2020 - невероятно актуально. Если вы чувствуете в себе силы позволить подобный ход конем, то рекомендуем вдохновлять идеями с подиумов мировых столиц моды. С помощью максимально длинных ногтей вам наконец удастся проявить свои задатки фэшн-дивы.

Трендовый маникюр на весну 2020: Максимальная длина pinterest

Голограммы

Комбинация голограмм и длинной формы ногтей - легко угадываемый оммаж моде начала прошлой декады. Вот только, если гигантские формы рассчитаны только для самых смелых и, что там греха таить, малозанятых дам, то эффект металлика, перламутра - общевыгодный тренд. Он будет здорово выглядеть в рамках любого лука, указывая на вашу фэшн-осведомленность.

Трендовый маникюр на весну 2020: Голограммы pinterest

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Инкрустации

Объемные ногти - новый хит ногтевой моды, но и слишком заигрываться с ним мы не рекомендуем. Конечно, приятно, когда на ваш маникюр окружающие обращают внимание, но для этого необязательно изображать на ваших ноготках целые архитектурные строения. Нам приглянулась идея с ненавязчивой инкрустацией позолоченных букв, а также неплохо смотрятся щедро украшенные камнями варианты. Если пока вы не готовы к подобным энергозатратным идеям, то достаточно будет всего лишь украсить один ноготок скрепками или все еще актуальными бусинами.

Трендовый маникюр на весну 2020: Инкрустация pinterest

Френч-шик

Французский маникюр - это хлеб с маслом бьюти-индустрии. Порой он отходит на второй план, но неизменно возвращается в наш нейл-арсенал. Невозможно представить ни один модный сезон без невероятных модернизаций старой-доброй классики. Так весной 2020 мы рекомендуем выбирать френч необычный - фантазийный. Покрывайте свободный край ногтя хоть пастельными оттенками, а хоть и черным лаком. И не зацикливайтесь на цвете слоновой кости для пластины - на ней вы тоже можете выводить причудливые узоры или совершенствоваться в технике колорблокинга.

Трендовый маникюр на весну 2020: Френч pinterest

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Голубой период

Мы смирились с тем, что институт цвета Pantone признал классический синий главным оттенком 2020, а теперь осталось только понять, как его можно аккуратнее вписать в наш имидж. Что касается ногтей, то вы можете себе позволить как традиционные его оттенки, так и различные вариации. Аквамариновый, небесно-голубой или бледно-синий будут смотреться одинаково стильно. Если вы добавите сразу несколько сапфировых акцентов в ваш нейл-арт, то только выиграете.

Трендовый маникюр на весну 2020: Голубой pinterest

Накладные ногти снова возвращаются в моду, и это может говорить только о том, что гиперболизация и преувеличение снова как никогда актуальны. Максимально длинные ногти - шик, которые могут позволить себе только самые смелые. Но именно подобная форма считается абсолютным весенним мастхэвом. Если пока вы не готовы к подобному дополнительному источнику неудобств, то можете оставить свою любимую форму, а взамен опробовать несколько оригинальных идей с подиума. Голографический эффект выглядит очень смело и оригинально, добавляя в ваш образ нужной доли эклектики, тогда как все оттенки сапфира непременно станут вашим пропуском в мир фэшн-индустрии. Классический синий - главный хит 2020 года, который если вы и не хотите “селить” в вашем гардеробе, то просто обязаны презентовать хотя бы на ноготках.

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