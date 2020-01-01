Мейк-ап разминка: Как превратить дневной макияж в вечерний за 5 минут

Самые эффективные бьюти-хитрости, которые спасут в любой непонятной ситуации.

Если вы каждый месяц разрываетесь между работой, необходимостью заботиться о семье (какой бы она не была), а еще и стараетесь находить время на собственное хобби, то вероятно лишних 30 минут, чтобы полноценно подготовиться для неожиданной вечеринки у вас точно не найдется. Очень часто девушки получают приглашения на громкие празднования настолько невовремя, что отказываются лишь по той причине, что банально не успеют подготовиться для такого ответственного мероприятия. Макияж - то, чему любая женщина уделяет повышенное внимание, поэтому, если вы не хотите казаться “белой вороной” на сумасшедшей вечеринке, вам просто необходимо освоить экспресс-технику, благодаря которой вы с легкостью трансформируете обычный дневной макияж в праздничный. Ivona представляет 5 основных шагов, которые быстро превратят вас из деловой дамы в завсегдательницу клубов.

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Освежите цвет лица

Конечно, скульптурирование лица в лучших традициях Ким Кардашьян и Джей Ло уже давно не считается актуальным, но все-таки сделать его несколько “живее” никогда не помешает. Так, вам нужно будет совершить всего несколько правильных движений, используя разные по оттенкам румяна и бронзеры. Нанесите светлый цвет над центром верхней губы и под брови, а сияющий розовый — на яблочки щек. Темным же оттенком рекомендуем по старинке сделать более акцентированными скулы и виски. Подобные манипуляции уже на шаг приблизят вас к шикарному экспресс-макияжу.

Как превратить дневной макияж в вечерний pinterest

Добавьте стрелки

В любой непонятной ситуации делайте стрелки. Если вы не умеете красиво рисовать линии и получаются они у вас не слишком ровные, то лучше об этом никому даже не заикаться. Эта бьюти-техника - обязательная для каждой женщины. Ведь вы же никогда не скажите, что не умеете жарить яичницу? Поверьте, эти две возможные неловкость - одного поля ягоды. Именно стрелки смогут враз трансформировать привычный дневной (читай - нюдовый) макияж в более выразительный - вечерний.

Как превратить дневной макияж в вечерний pinterest

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Прокрасьте ресницы

Если для будничного макияжа вам достаточно несколько раз провести щеточкой с краской (возможно даже не черной, а коричневой) по ресницам, то для “ночного” мейка вам придется исхитриться чуть больше. Так, вы вполне имеете право прокрасить волоски в несколько слоев, сделав их более кукольными. Заметьте, некоторые средства позволяют добиться эффекта накладных ресниц ( как у той самой Твигги) с помощью одного лишь косметического средства. Если вы можете позволить себе бьюти-эксперименты и общая стилистика образа разрешает, то вы вольны использовать оттеночные туши - так будет еще веселее.

Как превратить дневной макияж в вечерний pinterest

Подчеркните брови

Именно брови являются каркасом нашего лица, который будто “поддерживает” его равновесие и красоту. Вспомните, насколько странно смотрелись дамы эпохи Возрождения, которые по тогдашней моде выщипывали начисто брови. В 21 веке подобная техника считалась бы варварством по меньшей мере, а особенно с учетом повальной влюбленности красавиц в шикарные соболиные брови. Для яркого вечернего макияжа вам следует акцентировать внимание на ваших “дугах”. С помощью теней, карандаша или глиттера - решать только вам.

Как превратить дневной макияж в вечерний pinterest

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Губы ярче

Конечно, последний шаг нашей быстрой бьюти-рутины - подчеркнуть красоту ваших губ с помощью яркой помады. Мы бы рекомендовали отдать в данном случае предпочтение классике: красный - это всегда удачная идея. Если вы правильно подберете оттенок, который вам к лицу, то сможете отвлечь внимание и от уставшего взгляда, и от тусклого оттенка кожи.

Как превратить дневной макияж в вечерний pinterest

Согласитесь, приходить на вечеринку иди даже не неожиданное романтическое свидание глубоким вечером, плавно перетекающим в ночь, со стандартным “рабочим” макияжем - полный моветон. Даже если в обычной жизни вы не боитесь делать яркие акценты в мейке и постоянно экспериментируете, то с глиттером, то с сочными оттенками помад, для полноценного вечернего макияжа вам все равно понадобится еще несколько суперсредств. Так, с помощью всего 5-ти основных шагов - 5-ти продуктов декоративки, вы полностью преобразитесь для предстоящего вечернего мероприятия. И, что самое главное - вы не потратите на подобную метаморфозу больше 5 минут, ведь никто не ожидает от вас прыткости и умелости мейк-ап-мастера. Даже женщина с минимумом “художественного” опыта справится с метаморфозами дневного макияжа в вечерний.

Раннее мы писали о том, какой макияж выбирают звезды в 2020 году.

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